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Процедура выборов президента Исландии

Процедура выборов президента Исландии - РИА Новости, 01.06.2024

Процедура выборов президента Исландии

В соответствии с Конституцией Республики Исландия (1944), законодательная власть в стране принадлежит совместно президенту и парламенту (Альтингу). РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T03:02

2024-06-01T03:02

2024-06-01T03:02

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В соответствии с Конституцией Республики Исландия (1944), законодательная власть в стране принадлежит совместно президенту и парламенту (Альтингу).Президент Исландии избирается прямым тайным голосованием на четырехлетний срок. Срок его полномочий начинается 1 августа в год выборов и заканчивается 31 июля четыре года спустя.Выборы проводятся в июне или июле того года, в котором истекает срок полномочий президента.В случае смерти президента или его выхода в отставку до истечения срока полномочий новый глава государства избирается на период, заканчивающийся 31 июля четвертого года после выборов.В случае, когда президент не может исполнять свои полномочия, их временно исполняет коллегия в составе трех человек: премьер-министра, председателя Альтинга и председателя Верховного суда Исландии. Главным на заседаниях коллегии является председатель Альтинга, все решения принимаются большинством голосов.Выборы президента Исландии проводятся в первую субботу июня, которая не приходится на субботу перед Троицей, в противном случае голосование проводится через неделю.Национальная избирательная комиссия объявляет выборы не позднее, чем за три месяца до дня голосования. Президент Исландии избирается гражданами страны, достигшими 18 лет.Никто не может воспользоваться правом голоса, если его имя не будет внесено в список избирателей на момент проведения выборов.Избиратели, проживающие за границей, остаются в реестре избирателей в течение 16 лет после их отъезда. При желании принять участие в голосовании после истечения этого срока избирателю необходимо подать заявку для включения своих данных в избирательный список.Граждане Дании, проживавшие в Исландии 6 марта 1946 года и за десять лет до этой даты, могут голосовать на выборах президента Исландии.Списки избирателей должны быть представлены общественности и вывешены для всеобщего ознакомления в офисах местных властей или других публичных местах не позднее чем за 21 день до дня голосования.Баллотироваться в президенты имеют право лица, достигшие 35 лет. Кандидаты могут быть выдвинуты политическими партиями или путем самовыдвижения.Кандидат в президенты должен собрать не менее 1500 и не более 3000 подписей избирателей. Количество подписей от каждого избирательного округа определяется Национальной избирательной комиссией и зависит от численности избирателей в конкретном избирательном округе страны. Каждый избиратель может поддержать только одного кандидата.Кандидаты на президентских выборах должны быть представлены в Национальную избирательную комиссию не позднее, чем за 36 дней до даты голосования. Национальная избирательная комиссия за 30 дней до даты выборов объявляет лиц, имеющих право участвовать в выборах.В случае, если кандидат в президенты умирает до даты выборов, но после истечения срока выдвижения кандидатов, его может заменить другой кандидат, если его поддержит половина сторонников умершего. В противном случае Национальная избирательная комиссия решает, нужно ли отложить выборы в связи со смертью кандидата в президенты.Президент Исландии не может быть членом парламента или выполнять оплачиваемую работу в интересах какого-либо государственного учреждения или частного предприятия.Избиратель голосует на избирательном участке по месту жительства.В день выборов избирательные участки открыты с 9:00 до 22:00, однако некоторые участки могут иметь сокращенные часы работы.На избирательном участке после подтверждения личности избирателя, член избирательной комиссии отмечает избирателя в списке избирателей и выдает ему избирательный бюллетень. Избиратель проходит в кабину для голосования и ставит крестик напротив фамилии кандидата, которого он поддерживает. Затем избиратель складывает бюллетень, покидает кабину для голосования и опускает бюллетень в урну для голосования.На избирательном участке все избиратели могут получить помощь в голосовании. Избиратель может привести с собой своего помощника или воспользоваться помощью сотрудников избирательной комиссии.Если у избирателя есть свой помощник, применяются следующие правила: помощник должен заполнить специальную форму/заявление; помощник не может быть кандидатом на выборах, а также супругом, ребенком, братом, сестрой или родителем кандидата; помощник не может оказывать помощь более чем трем избирателям на одних выборах.Оказание помощи фиксируется в избирательном протоколе.На выборах президента Исландии возможно досрочное голосование. Избиратели в Исландии могут голосовать в офисах окружных комиссаров и в некоторых муниципалитетах.Избиратели, находящиеся за рубежом, должны связаться с посольствами или консулами в соответствующей стране, чтобы выяснить, где и когда голосовать.Для определенных категорий граждан голосование может быть организовано в больницах, домах престарелых, учреждениях для инвалидов, тюрьмах, а также на дому.Избранным считается кандидат, получивший большее число голосов. Если в выборах принимал участие только один кандидат, то он считается законно избранным без голосования.При вступлении в должность избранный президент приносит присягу на верность Конституции страны, подписывая два экземпляра присяги: один экземпляр передается Альтингу, другой – на хранение в Государственный архив.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, исландия, дания, политика, выборы