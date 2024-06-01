https://ria.ru/20240601/gaza-1949810854.html

Германия и ЕС поддержали план Байдена по Газе

Германия и ЕС поддержали план Байдена по Газе - РИА Новости, 01.06.2024

Германия и ЕС поддержали план Байдена по Газе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель поддержали озвученный президентом США... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T01:04

2024-06-01T01:04

2024-06-01T01:04

в мире

израиль

сша

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анналена бербок

шарль мишель

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель поддержали озвученный президентом США Джо Байденом план по прекращению боевых действий между палестинским движением ХАМАС и Израилем. "Предложение Израиля, которое повторил и подтвердил президент Байден, дает проблеск надежды и возможный выход из тупика войны", - написала Бербок в социальной сети X. В свою очередь глава ЕК в той же социальной сети отметила, что предложенный план представляет собой возможность продвинуться к прекращению боевых действий и "страданий" жителей Газы. "Я приветствую новое предложение о временном прекращении огня в Газе, освобождении заложников и гуманитарной помощи, с которым только что выступил Байден... Я призываю все стороны воспользоваться этой возможностью для достижения мира", - написал Мишель в X. Ранее президент США заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, стариков и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.

https://ria.ru/20240531/iordaniya-1949779157.html

https://ria.ru/20240531/konflikt-1915630213.html

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