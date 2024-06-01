https://ria.ru/20240601/gaza-1949810854.html
Германия и ЕС поддержали план Байдена по Газе
Германия и ЕС поддержали план Байдена по Газе - РИА Новости, 01.06.2024
Германия и ЕС поддержали план Байдена по Газе
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель поддержали озвученный президентом США... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T01:04
2024-06-01T01:04
2024-06-01T01:04
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель поддержали озвученный президентом США Джо Байденом план по прекращению боевых действий между палестинским движением ХАМАС и Израилем. "Предложение Израиля, которое повторил и подтвердил президент Байден, дает проблеск надежды и возможный выход из тупика войны", - написала Бербок в социальной сети X. В свою очередь глава ЕК в той же социальной сети отметила, что предложенный план представляет собой возможность продвинуться к прекращению боевых действий и "страданий" жителей Газы. "Я приветствую новое предложение о временном прекращении огня в Газе, освобождении заложников и гуманитарной помощи, с которым только что выступил Байден... Я призываю все стороны воспользоваться этой возможностью для достижения мира", - написал Мишель в X. Ранее президент США заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, стариков и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.
https://ria.ru/20240531/iordaniya-1949779157.html
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в мире, израиль, сша, германия, джо байден, анналена бербок, шарль мишель, хамас, еврокомиссия, евросовет, евросоюз, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, США, Германия, Джо Байден, Анналена Бербок, Шарль Мишель, ХАМАС, Еврокомиссия, Евросовет, Евросоюз, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Германия и ЕС поддержали план Байдена по Газе
Бербок, фон дер Ляйен и Мишель поддержали план США по прекращению огня в Газе
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель поддержали озвученный президентом США Джо Байденом план по прекращению боевых действий между палестинским движением ХАМАС и Израилем.
"Предложение Израиля, которое повторил и подтвердил президент Байден, дает проблеск надежды и возможный выход из тупика войны", - написала Бербок в социальной сети X.
В свою очередь глава ЕК в той же социальной сети отметила, что предложенный план представляет собой возможность продвинуться к прекращению боевых действий и "страданий" жителей Газы.
"Я приветствую новое предложение о временном прекращении огня в Газе, освобождении заложников и гуманитарной помощи, с которым только что выступил Байден... Я призываю все стороны воспользоваться этой возможностью для достижения мира", - написал Мишель в X.
Ранее президент США заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС.
Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, стариков и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.