Рейтинг@Mail.ru
Германия и ЕС поддержали план Байдена по Газе - РИА Новости, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 01.06.2024
https://ria.ru/20240601/gaza-1949810854.html
Германия и ЕС поддержали план Байдена по Газе
Германия и ЕС поддержали план Байдена по Газе - РИА Новости, 01.06.2024
Германия и ЕС поддержали план Байдена по Газе
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель поддержали озвученный президентом США... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T01:04
2024-06-01T01:04
в мире
израиль
сша
германия
джо байден
анналена бербок
шарль мишель
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель поддержали озвученный президентом США Джо Байденом план по прекращению боевых действий между палестинским движением ХАМАС и Израилем. "Предложение Израиля, которое повторил и подтвердил президент Байден, дает проблеск надежды и возможный выход из тупика войны", - написала Бербок в социальной сети X. В свою очередь глава ЕК в той же социальной сети отметила, что предложенный план представляет собой возможность продвинуться к прекращению боевых действий и "страданий" жителей Газы. "Я приветствую новое предложение о временном прекращении огня в Газе, освобождении заложников и гуманитарной помощи, с которым только что выступил Байден... Я призываю все стороны воспользоваться этой возможностью для достижения мира", - написал Мишель в X. Ранее президент США заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС. Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, стариков и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.
https://ria.ru/20240531/iordaniya-1949779157.html
https://ria.ru/20240531/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
германия
сектор газа
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, германия, джо байден, анналена бербок, шарль мишель, хамас, еврокомиссия, евросовет, евросоюз, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина
В мире, Израиль, США, Германия, Джо Байден, Анналена Бербок, Шарль Мишель, ХАМАС, Еврокомиссия, Евросовет, Евросоюз, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина
Германия и ЕС поддержали план Байдена по Газе

Бербок, фон дер Ляйен и Мишель поддержали план США по прекращению огня в Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель поддержали озвученный президентом США Джо Байденом план по прекращению боевых действий между палестинским движением ХАМАС и Израилем.
"Предложение Израиля, которое повторил и подтвердил президент Байден, дает проблеск надежды и возможный выход из тупика войны", - написала Бербок в социальной сети X.
Столица Иордании город Амман - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Иордания примет конференцию по гуманитарной помощи Газе
Вчера, 19:58
В свою очередь глава ЕК в той же социальной сети отметила, что предложенный план представляет собой возможность продвинуться к прекращению боевых действий и "страданий" жителей Газы.
"Я приветствую новое предложение о временном прекращении огня в Газе, освобождении заложников и гуманитарной помощи, с которым только что выступил Байден... Я призываю все стороны воспользоваться этой возможностью для достижения мира", - написал Мишель в X.
Ранее президент США заявил, что Израиль внес новое предложение о прекращении огня в секторе Газа, оно подразумевает три этапа и было передано на рассмотрение палестинскому движению ХАМАС.
Первый этап включает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы, освобождение части удерживаемых ХАМАС заложников, включая раненых, стариков и женщин, а также вызволение из тюрем арестованных палестинцев. Вторая фаза предполагает бессрочное прекращение боевых действий в обмен на освобождение оставшейся части заложников. Третий этап реализации данной инициативы предусматривает начало реконструкции пострадавшего от боевых действий сектора Газа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильСШАГерманияДжо БайденАнналена БербокШарль МишельХАМАСЕврокомиссияЕвросоветЕвросоюзСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала