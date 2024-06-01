https://ria.ru/20240601/frantsiya-1949822664.html

Во Франции заявили о партнерстве с Россией в борьбе с терроризмом

Во Франции заявили о партнерстве с Россией в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 01.06.2024

Во Франции заявили о партнерстве с Россией в борьбе с терроризмом

Франция передала России информацию о теракте в "Крокус сити холле", это представляет собой пример партнерства в борьбе с терроризмом, несмотря на разногласия,... РИА Новости, 01.06.2024

2024-06-01T06:16

2024-06-01T06:16

2024-06-01T06:24

теракт в "крокус сити холле"

в мире

россия

москва

сингапур

себастьян лекорню

владимир путин

крокус сити холл

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Франция передала России информацию о теракте в "Крокус сити холле", это представляет собой пример партнерства в борьбе с терроризмом, несмотря на разногласия, заявил глава минобороны страны Себастьян Лекорню время выступления на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, трансляцию вел Международный институт стратегических исследований. "Францию очень критиковали за то, что она поддерживала контакт с Москвой и властями России из-за теракта в "Крокус сити холле". Но у французских разведывательных служб были некоторые элементы, которые могли бы стать частью доказательств и позволили бы узнать правду об атаках. Мы решили, несмотря на серьезные разногласия, которые у нас есть с (президентом России) Владимиром Путиным, передать Российской Федерации информацию о теракте, которая у нас была. Это один очень практический пример... партнерства, которое мы можем иметь в условиях борьбы с терроризмом и с организованной преступностью", — сказал он.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. В Москве по делу о теракте арестованы 12 фигурантов. Диалог Шангри Ла, получивший название по отелю "Шангри Ла" в Сингапуре, где он проводится, организован сингапурским филиалом действующего в Лондоне Международного института стратегических исследований, и проводится в этом году в 21-й раз.

https://ria.ru/20240601/krokus-1949817825.html

https://ria.ru/20240524/krokus-1948045252.html

россия

москва

сингапур

франция

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в мире, россия, москва, сингапур, себастьян лекорню, владимир путин, крокус сити холл, международный институт стратегических исследований, франция