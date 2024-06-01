Рейтинг@Mail.ru
Во Франции заявили о партнерстве с Россией в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 01.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
06:16 01.06.2024 (обновлено: 06:24 01.06.2024)
https://ria.ru/20240601/frantsiya-1949822664.html
Во Франции заявили о партнерстве с Россией в борьбе с терроризмом
Во Франции заявили о партнерстве с Россией в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 01.06.2024
Во Франции заявили о партнерстве с Россией в борьбе с терроризмом
Франция передала России информацию о теракте в "Крокус сити холле", это представляет собой пример партнерства в борьбе с терроризмом, несмотря на разногласия,... РИА Новости, 01.06.2024
2024-06-01T06:16
2024-06-01T06:24
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
москва
сингапур
себастьян лекорню
владимир путин
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936188372_0:117:2844:1718_1920x0_80_0_0_5cd5f8875cb04456029afc0b7eb78736.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Франция передала России информацию о теракте в "Крокус сити холле", это представляет собой пример партнерства в борьбе с терроризмом, несмотря на разногласия, заявил глава минобороны страны Себастьян Лекорню время выступления на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, трансляцию вел Международный институт стратегических исследований. "Францию очень критиковали за то, что она поддерживала контакт с Москвой и властями России из-за теракта в "Крокус сити холле". Но у французских разведывательных служб были некоторые элементы, которые могли бы стать частью доказательств и позволили бы узнать правду об атаках. Мы решили, несмотря на серьезные разногласия, которые у нас есть с (президентом России) Владимиром Путиным, передать Российской Федерации информацию о теракте, которая у нас была. Это один очень практический пример... партнерства, которое мы можем иметь в условиях борьбы с терроризмом и с организованной преступностью", — сказал он.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. В Москве по делу о теракте арестованы 12 фигурантов. Диалог Шангри Ла, получивший название по отелю "Шангри Ла" в Сингапуре, где он проводится, организован сингапурским филиалом действующего в Лондоне Международного института стратегических исследований, и проводится в этом году в 21-й раз.
https://ria.ru/20240601/krokus-1949817825.html
https://ria.ru/20240524/krokus-1948045252.html
россия
москва
сингапур
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936188372_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_da47334e2b1047f136cb1d5cf5c0da01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, сингапур, себастьян лекорню, владимир путин, крокус сити холл, международный институт стратегических исследований, франция
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Москва, Сингапур, Себастьян Лекорню, Владимир Путин, Крокус Сити Холл, Международный институт стратегических исследований, Франция
Во Франции заявили о партнерстве с Россией в борьбе с терроризмом

Лекорню: Франция передала России информацию о теракте в "Крокус Сити Холле"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Здание "Крокус Сити Холл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Франция передала России информацию о теракте в "Крокус сити холле", это представляет собой пример партнерства в борьбе с терроризмом, несмотря на разногласия, заявил глава минобороны страны Себастьян Лекорню время выступления на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, трансляцию вел Международный институт стратегических исследований.
"Францию очень критиковали за то, что она поддерживала контакт с Москвой и властями России из-за теракта в "Крокус сити холле". Но у французских разведывательных служб были некоторые элементы, которые могли бы стать частью доказательств и позволили бы узнать правду об атаках. Мы решили, несмотря на серьезные разногласия, которые у нас есть с (президентом России) Владимиром Путиным, передать Российской Федерации информацию о теракте, которая у нас была. Это один очень практический пример... партнерства, которое мы можем иметь в условиях борьбы с терроризмом и с организованной преступностью", — сказал он.
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
СМИ: сотрудники "Крокуса" стали фигурантами уголовного дела
03:31
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. В Москве по делу о теракте арестованы 12 фигурантов.
Диалог Шангри Ла, получивший название по отелю "Шангри Ла" в Сингапуре, где он проводится, организован сингапурским филиалом действующего в Лондоне Международного института стратегических исследований, и проводится в этом году в 21-й раз.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
ФСБ назвала цель заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле"
24 мая, 08:26
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияМоскваСингапурСебастьян ЛекорнюВладимир ПутинКрокус Сити ХоллМеждународный институт стратегических исследованийФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала