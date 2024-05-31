https://ria.ru/20240531/plan-1949793604.html

План "На Севере – жить!" на ближайшие годы обновят в Мурманской области

План "На Севере – жить!" на ближайшие годы обновят в Мурманской области - РИА Новости, 31.05.2024

План "На Севере – жить!" на ближайшие годы обновят в Мурманской области

Первая стратегическая сессия по обсуждению плана "На Севере – жить!", который определит будущее Кольского Заполярья, векторы его развития с учетом мнения самих... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T21:26

2024-05-31T21:26

2024-05-31T21:26

мурманская область

владимир путин

мурманская область

андрей чибис

мурманск

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МУРМАНСК, 31 мая – РИА Новости. Первая стратегическая сессия по обсуждению плана "На Севере – жить!", который определит будущее Кольского Заполярья, векторы его развития с учетом мнения самих жителей, прошла в Мурманске в пятницу, сообщило министерство информационной политики региона. "Наша задача – определить четкие акценты, чтобы добиться результатов, опираясь на семь национальных целей, которые нам определил глава государства Владимир Путин. Это основа, по которой мы будем двигаться. План "На Севере – жить!" – не только наша идеология, это четко утвержденный план того, что делает вся большая команда", - отметил губернатор региона Андрей Чибис, открывая сессию. Он пояснил, что план существует уже пять лет, и необходимо выработать задачи и цели на вторую пятилетку. Власти делают это вместе с компаниями, муниципалитетами, экспертами и жителями. "Главные задачи – это сохранение людей, а также доходы людей, доходы бюджета. Это инвестиции в наши города и поселки, в социальную сферу… Если люди участвуют в выработке решений, то они с гораздо большей эффективностью и самоотдачей будут участвовать в их реализации", – отметил губернатор. В ходе мероприятия участники сформулировали основные направления развития региона в обновленный стратегический план развития Кольского Заполярья. Обсуждение базировалось на национальных идеях, озвученных Путиным. Среди них – устойчивая и динамичная экономика, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство, сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи и другие. В период с 1 июня по 3 июля каждый житель Мурманской области может внести свои предложения в проект стратегии. Уже на следующей неделе стартуют территориальные сессии в муниципалитетах. Лидеры общественного мнения совместно с экспертами внесут предложения по улучшению качества жизни на каждой территории. На третьем этапе, в июле, в Мурманске пройдут 12 отраслевых стратегических сессий – по каждому направлению плана "На Севере – жить!" Как пояснили в министерстве информационной политики, идеи жителей Мурманской области могут быть самыми разными по исполнению и объему финансирования. Все проекты, от малозатратных муниципальных до глобальных инвестиционных, будут рассмотрены экспертами. Каждое предложение будет обработано и учтено при составлении стратегического плана. Новые идеи и актуальные предложения участники стратегической сессии сформулировали в рамках групповой работы по приоритетным направлениям развития региона. Перед командами стояла задача проработать каждое направление по модели "Матрицы решений" – проанализировать уже достигнутые результаты и предложить конкретные действия, которые помогут достичь поставленных целей и выйти на новый уровень развития. Прозвучали предложения, касающиеся сферы здравоохранения, образования, поддержки малого и среднего бизнеса, формирования комфортной городской среды, повышения доступности цифровых технологий, развития транспортной инфраструктуры для жителей отдаленных населенных пунктов и других вопросов, актуальных для северян. "Сейчас мы снова начнем писать историю, чтобы через несколько лет обернуться назад и сказать, что мы смогли, мы сделали… От того, как мы реализуем наши планы, будет зависеть, захотят люди жить в Мурманской области, или нет", – сказал глава региона. Подводя итоги мероприятия, Чибис напомнил, что идеи, сформированные на стратсессии, будут рассматриваться в связке с предложениями, которые поступят от северян.

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