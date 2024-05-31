https://ria.ru/20240531/petrov_post-1866417740.html
Петров пост в 2024 году: когда начинается, подробный календарь питания
Петров пост 2024: какого числа начало, суть, что можно кушать и сколько длится
Петров пост в 2024 году: когда начинается, подробный календарь питания
Петров пост – летний многодневный пост, установленный в память о святых апостолах Петра и Павла. Когда его начало и какого числа заканчивается период... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T18:53
2024-05-31T18:53
2024-05-31T18:53
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Петров пост – летний многодневный пост, установленный в память о святых апостолах Петра и Павла. Когда его начало и какого числа заканчивается период ограничений в 2024 году, сколько дней поститься, разрешенные продукты и можно ли праздновать свадьбу в это время – в материале РИА Новости.Петров постПетров - один из двух приходящихся на лето постов наряду с Успенским. Он получил свое название в честь святых апостолов Петра и Павла. Именно поэтому Петров пост нередко называют Апостольским или Петропавловским.Петров пост является не самым строгим: апостол Петр считается покровителем рыболовов, так как родился в семье рыбаков, поэтому во многие дни поста разрешается есть рыбу.Какого числа начало и когда заканчиваетсяДаты Петрова поста переходящие, то есть меняются каждый год и зависят от празднования Пасхии Святой Троицы. В 2024 году пост пройдет с 1 по 11 июля.Сколько дней длитсяИз-за того, что дата начала Петрова поста каждый год разная, а конечная дата остается неизменной, продолжительность поста также постоянно меняется. В этом году поститься необходимо всего 11 дней.История и сутьВпервые Петров пост упоминается в "Апостольском писании", которое создал святой Ипполит Римский в III веке. Тогда он не связывался с Петром и Павлом и назывался постом Пятидесятницы. Он был своего рода компенсацией и предназначался для тех верующих, кто по каким-то причинам не смог соблюдать Великий пост. Уже позже, когда День Петра и Павла стал одним из самых почитаемых церковных праздников, этот пост получил свое нынешнее название.Его суть в том, чтобы помочь верующим подготовиться ко дню памяти святых апостолов, которые и сами постились перед тем, как отправиться проповедовать христианство всему миру. Пост необходим не только для "телесной" чистоты, но и для духовной. Суть не просто отказаться от некоторых продуктов, но и исключить разрушительные эмоции, уделить больше времени молитвам и благочестивым деяниям. Как верят христиане, пост помогает почувствовать единение с Богом.ТрадицииПомимо соблюдения особого рациона, на время Петрова поста также сложились некоторые традиции:Что можно и нельзя употреблять в пищуНа период Петрова поста запрещается есть мясо, яйца, молочные продукты и блюда, для приготовления которых они используются. Зато список разрешенных продуктов разнообразен, поэтому поститься не так сложно:Также во время поста не запрещен алкоголь, можно выпивать бокал вина в субботу и воскресенье. Но лучше в период говения не придаваться пагубному пристрастию.Как подготовитьсяНесмотря на то, что Петров пост не считается строгим, он все равно требует значительной корректировки привычного рациона питания. Чтобы этот период прошел без стресса и вреда для организма, нужно за 1–2 недели начать готовиться:Также стоит перед постом посетить врача, особенно это касается людей с различными хроническими заболеваниями. Это необходимо для исключения возможных рисков для здоровья.Для некоторых категорий людей допустимы послабления, в частности это касается беременных и кормящих женщин, военнослужащих, учащихся и работающих на тяжелых производствах. Детей лучше избавить от необходимости поститься, их рацион должен быть полноценным и разнообразным, но можно ограничить потребление сладостей.Правила поведенияПомимо очищения телесного, пост необходим для очищения духовного, поэтому существуют определенные правила поведения:Можно ли играть свадьбуДля многих лето — традиционная пора свадеб. Но духовенство рекомендует подождать. Гражданская церемония в ЗАГСе не запрещена. А вот с венчанием все не так просто. В период многодневных говений таинство не совершается. Отчасти это связано с большим соблазном нарушить строгий рацион, ведь сложно угодить всем гостям исключительно постными блюдами. Также свадьбы чаще всего сопровождаются шумным весельем и чрезмерным распитием алкоголя, что не допускается во время поста.К тому же существует поверье, что в паре, заключившей брак в Петров пост, будет много ссор и скандалов.Календарь питания по дням-2024Чтобы проще было соблюдать пост и не путаться в особенностях рациона, можно ориентироваться на календарь питания:
https://ria.ru/20240506/yaytsa-1944058906.html
https://ria.ru/20220619/posty-1796304285.html
https://ria.ru/20240413/pervozvanskiy-1939653550.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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общество, россия, петров пост (апостольский пост), религия, православие, русская православная церковь, религиозные праздники
Религия, Общество, Россия, Петров пост (Апостольский пост), Религия, Православие, Русская православная церковь, Религиозные праздники
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Петров пост – летний многодневный пост, установленный в память о святых апостолах Петра и Павла. Когда его начало и какого числа заканчивается период ограничений в 2024 году, сколько дней поститься, разрешенные продукты и можно ли праздновать свадьбу в это время – в материале РИА Новости.
Петров - один из двух приходящихся на лето постов наряду с Успенским. Он получил свое название в честь святых апостолов Петра и Павла. Именно поэтому Петров пост нередко называют Апостольским или Петропавловским.
Петров пост является не самым строгим: апостол Петр считается покровителем рыболовов, так как родился в семье рыбаков, поэтому во многие дни поста разрешается есть рыбу.
Какого числа начало и когда заканчивается
Даты Петрова поста переходящие, то есть меняются каждый год и зависят от празднования Пасхии Святой Троицы
. В 2024 году пост пройдет с 1 по 11 июля.
Из-за того, что дата начала Петрова поста каждый год разная, а конечная дата остается неизменной, продолжительность поста также постоянно меняется. В этом году поститься необходимо всего 11 дней.
Впервые Петров пост упоминается в "Апостольском писании", которое создал святой Ипполит Римский в III веке. Тогда он не связывался с Петром и Павлом и назывался постом Пятидесятницы. Он был своего рода компенсацией и предназначался для тех верующих, кто по каким-то причинам не смог соблюдать Великий пост. Уже позже, когда День Петра и Павла стал одним из самых почитаемых церковных праздников, этот пост получил свое нынешнее название.
Его суть в том, чтобы помочь верующим подготовиться ко дню памяти святых апостолов, которые и сами постились перед тем, как отправиться проповедовать христианство всему миру. Пост необходим не только для "телесной" чистоты, но и для духовной. Суть не просто отказаться от некоторых продуктов, но и исключить разрушительные эмоции, уделить больше времени молитвам и благочестивым деяниям. Как верят христиане, пост помогает почувствовать единение с Богом.
Помимо соблюдения особого рациона, на время Петрова поста также сложились некоторые традиции:
- на дни памяти святых, которые попадают на время поста, принято делать рыбники – это пироги с рыбой внутри, запеченной целиком;
- согласно древним традициям, во время Петрова поста "откладывали иголку", то есть не занимались никаким рукоделием. Считалось, что так можно "зашить" удачу и навлечь на себя неприятности;
- с удачей также связана традиция не стричься на протяжении всего поста. Люди верили, что так можно состричь счастье на всю жизнь;
- в Петров пост старались не давать и не брать в долг;
- ближе к концу поста и ко дню Петра и Павла, традиционно готовились к празднику: прибирались в доме и избавлялись от старых пожитков.
Что можно и нельзя употреблять в пищу
На период Петрова поста запрещается есть мясо, яйца, молочные продукты и блюда, для приготовления которых они используются. Зато список разрешенных продуктов разнообразен, поэтому поститься не так сложно:
- Фрукты, овощи и зелень. Это основа всего постного рациона. Из них можно готовить гарниры, салаты, закуски и десерты. Особенно в почете зелень и блюда из нее, в том числе и супы – зеленые щи, щавелевый суп и ботвинья.
- Крупы. Это отличный источник сложных углеводов, который помогает уменьшить чувство голода и наполнить организм достаточным количеством энергии. Ограничений по крупам нет, можно готовить рис, овсянку, киноа, гречку, булгур и т.д. А если добавить к каше мед, орехи и цукаты – получается вкусный десерт.
- Рыба и морепродукты. Они разрешены в любой день поста, кроме понедельника, среды и пятницы. Рыба – основной источник белка на период поста, поэтому не стоит ей пренебрегать. Лучше всего избегать жарки и чрезмерного количества специй.
- Растительные масла. Можно употреблять во все дни кроме понедельника, среды и пятницы. Разрешено любое масло: оливковое, льняное, подсолнечное и т.д. Оно служит основным источником жиров, которые важны для усвоения витаминов. Маслом можно заправлять салаты и гарниры.
Также во время поста не запрещен алкоголь, можно выпивать бокал вина в субботу и воскресенье. Но лучше в период говения не придаваться пагубному пристрастию.
Несмотря на то, что Петров пост не считается строгим, он все равно требует значительной корректировки привычного рациона питания. Чтобы этот период прошел без стресса и вреда для организма, нужно за 1–2 недели начать готовиться:
- необходимо постепенно снизить потребление мясных и молочных продуктов и увеличить количество потребляемых овощей и фруктов;
- "приучить" организм к повышенному количеству клетчатки. Так как во время поста основу рациона будут составлять овощи и фрукты, богатые клетчаткой, у неподготовленного человека могут возникнуть проблемы с пищеварением, поэтому можно до поста начать добавлять в блюда отруби;
- пить достаточное количество простой воды. Чтобы улучшить пищеварение и снизить дискомфорт от смены рациона, необходимо выпивать около 1,5 л воды каждый день.
Также стоит перед постом посетить врача, особенно это касается людей с различными хроническими заболеваниями. Это необходимо для исключения возможных рисков для здоровья.
Для некоторых категорий людей допустимы послабления, в частности это касается беременных и кормящих женщин, военнослужащих, учащихся и работающих на тяжелых производствах. Детей лучше избавить от необходимости поститься, их рацион должен быть полноценным и разнообразным, но можно ограничить потребление сладостей.
Помимо очищения телесного, пост необходим для очищения духовного, поэтому существуют определенные правила поведения:
- стоит отказаться от вредных привычек;
- ограничить посещение развлекательных мероприятий. Праздники устраивать не запрещается, но проводить их можно в семейном кругу, без шумных застолий и танцев;
- нельзя злиться, ругаться, врать, завидовать и допускать плохих мыслей;
- лучше всего ограничить просмотр телевизора и использование социальных сетей;
- нельзя гадать, проводить языческие ритуалы и обряды.
Для многих лето — традиционная пора свадеб. Но духовенство рекомендует подождать. Гражданская церемония в ЗАГСе не запрещена. А вот с венчанием все не так просто. В период многодневных говений таинство не совершается.
Отчасти это связано с большим соблазном нарушить строгий рацион, ведь сложно угодить всем гостям исключительно постными блюдами. Также свадьбы чаще всего сопровождаются шумным весельем и чрезмерным распитием алкоголя, что не допускается во время поста.
К тому же существует поверье, что в паре, заключившей брак в Петров пост, будет много ссор и скандалов.
Календарь питания по дням-2024
Чтобы проще было соблюдать пост и не путаться в особенностях рациона, можно ориентироваться на календарь питания:
1 июля, пн
2 июля, вт
3 июля, ср
4 июля, чт
5 июля, пт
Горячая пища без масла (каши, супы, овощи и грибы на пару и тушеные).
Горячая пища с растительным маслом, разрешена рыба.
Сухоядение. Разрешена только невареная пища (сырые фрукты и овощи, хлеб, вода, орехи, мед).
Горячая пища с растительным маслом, разрешена рыба.
Сухоядение. Разрешена только невареная пища (сырые фрукты и овощи, хлеб, вода, орехи, мед).
6 июля, сб
7 июля, вс
8 июля, пн
9 июля, вт
10 июля, ср
Горячая пища с растительным маслом, разрешена рыба.
Горячая пища с растительным маслом, разрешена рыба.
Горячая пища без масла (каши, супы, овощи и грибы на пару и тушеные).
Горячая пища с растительным маслом, разрешена рыба.
Сухоядение. Разрешена только невареная пища (сырые фрукты и овощи, хлеб, вода, орехи, мед).
11 июля, чт
Горячая пища с растительным маслом, разрешена рыба.