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В Новороссийске объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 31.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:57 31.05.2024 (обновлено: 01:54 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/novorossiysk-1949541389.html
В Новороссийске объявили опасность атаки БПЛА
В Новороссийске объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 31.05.2024
В Новороссийске объявили опасность атаки БПЛА
Сигнал опасности атаки беспилотников звучит в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T00:57
2024-05-31T01:54
специальная военная операция на украине
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотников звучит в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале."В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака беспилотников", — говорится в сообщении.Кравченко призвал горожан не приближаться к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тем, кто оказался на улице, рекомендовано спрятаться в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или подземной парковке.
https://ria.ru/20240530/bespilotnik-1949526552.html
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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске объявили опасность атаки БПЛА

В Новороссийске сообщили об опасности атаки беспилотников

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Порт Новороссийска. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотников звучит в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
«
"В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака беспилотников", — говорится в сообщении.
Кравченко призвал горожан не приближаться к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тем, кто оказался на улице, рекомендовано спрятаться в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или подземной парковке.
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
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