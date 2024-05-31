https://ria.ru/20240531/novorossiysk-1949541389.html
В Новороссийске объявили опасность атаки БПЛА
В Новороссийске объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 31.05.2024
В Новороссийске объявили опасность атаки БПЛА
Сигнал опасности атаки беспилотников звучит в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T00:57
2024-05-31T00:57
2024-05-31T01:54
специальная военная операция на украине
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916439650_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_043d3bca7e9ed20277c512bdd954035f.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотников звучит в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале."В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака беспилотников", — говорится в сообщении.Кравченко призвал горожан не приближаться к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тем, кто оказался на улице, рекомендовано спрятаться в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или подземной парковке.
https://ria.ru/20240530/bespilotnik-1949526552.html
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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
В Новороссийске объявили опасность атаки БПЛА
В Новороссийске сообщили об опасности атаки беспилотников