https://ria.ru/20240531/novorossiysk-1949541389.html

В Новороссийске объявили опасность атаки БПЛА

В Новороссийске объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 31.05.2024

В Новороссийске объявили опасность атаки БПЛА

Сигнал опасности атаки беспилотников звучит в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T00:57

2024-05-31T00:57

2024-05-31T01:54

специальная военная операция на украине

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Сигнал опасности атаки беспилотников звучит в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале."В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Атака беспилотников", — говорится в сообщении.Кравченко призвал горожан не приближаться к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тем, кто оказался на улице, рекомендовано спрятаться в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или подземной парковке.

https://ria.ru/20240530/bespilotnik-1949526552.html

новороссийск

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2024

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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)