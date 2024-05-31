https://ria.ru/20240531/ege-1734473764.html

Расписание ЕГЭ в 2024-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов

Расписание ЕГЭ 2024 для 11 класса: даты экзаменов, официальное расписание

Расписание ЕГЭ в 2024-м: даты проведения экзаменов для 11-х классов

Расписание ЕГЭ — это официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ. В какие даты будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T11:27

2024-05-31T11:27

2024-05-31T14:54

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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Расписание ЕГЭ — это официальный график проведения экзаменов для выпускников средних школ. В какие даты будут сдавать обязательные предметы и дисциплины по выбору ученики 11-х классов в 2024 году, когда можно будет пересдать русский и математику, новые правила о пересдаче экзаменов — в материале РИА Новости.Расписание ЕГЭРасписание ЕГЭ в России, а также особенности его проведения утверждают Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор. В текущем году график проведения итоговой аттестации установлен приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 12 апреля 2024 г. № 244/803 "О внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 декабря 2023 г. № 953/2116, № 954/2117 и № 955/2118"). В 2024 году появилось нововведение — теперь выпускникам предоставляется возможность пересдать один предмет до конца приемной кампании. Нововведение повлияло на расписание ЕГЭ, который сдается в основной период.Досрочный периодДосрочный период для выпускников этого года начался в марте и закончился в апреле:Основной периодОсновные даты сдачи ЕГЭ в текущем году:ПересдачиРанее для выпускников, которые не преодолели минимальный порог по двум основным предметам (русский язык и математика), был только один дополнительный период — осенью. В 2024 году будущие абитуриенты могут пересдать один из предметов по выбору уже в июле (до конца приемной кампании в вузах): по русскому языку, обществознанию, физике, химии и информатике, письменной части экзамена по иностранным языкам пересдачи пройдут 4 июля, а по истории, литературе, математике (базовый и профильный уровни), биологии, географии и устной части экзамена по иностранным языкам — 5 июля.Дополнительный периодДополнительный период в этом году назначен на:Резервные дниОни существуют для тех школьников, которые в основной период не смогли сдать экзамен по уважительным причинам. Также в расчет берется совпадение дат проведения экзамена по выбранным предметам, удовлетворение апелляции о нарушении порядка проведения ЕГЭ. В 2024 году резервные дни досрочного периода назначены на следующие даты:Резервные дни основного периода:Резервные дни дополнительного периода:Продолжительность ЕГЭЗаконодательством устанавливается и продолжительность времени сдачи каждой дисциплины в ЕГЭ. Самыми продолжительными в текущем году являются экзамены по математике профильного уровня, физике, информатике и ИКТ, литературе, истории и биологии. На них для выпускников выделили по 3 часа 55 минут.На ЕГЭ по иностранному языку (без раздела "Говорение") — 3 часа 10 минут.На русский язык, химию, историю и обществознание отвели по 3 часа 30 минут, 3 часа будут сдавать школьники математику базового уровня, географию, китайский язык. На устную часть английского, французского, немецкого, испанского — по 17 минут. На китайский язык — 14 минут.ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10 часов утра по местному времени.График публикации результатов ЕГЭРезультаты экзамена досрочного периода уже известны:Публикация результатов ЕГЭ основного этапа должна состояться не позднее:

https://ria.ru/20240520/shkolniki-1947078284.html

https://ria.ru/20240531/apellyatsiya-1734980175.html

https://ria.ru/20240531/rezultaty-1736539876.html

https://ria.ru/20240523/ege-1734978741.html

https://ria.ru/20240528/ege-1735146248.html

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общество, образование - общество, образование, экзамены, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), россия, сн_образование, социальный навигатор