https://ria.ru/20240531/bespilotniki-1949554630.html

Десант за неделю уничтожил у Часова Яра около десяти беспилотников

Десант за неделю уничтожил у Часова Яра около десяти беспилотников - РИА Новости, 31.05.2024

Десант за неделю уничтожил у Часова Яра около десяти беспилотников

Мобильный расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников уничтожил в небе у Часова Яра около 10 беспилотников ВСУ за неделю, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-31T05:12

2024-05-31T05:12

2024-05-31T05:23

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

ульяновский автомобильный завод (уаз)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893924449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75c00e10787444b7b87b8e3268685fb5.jpg

ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Мобильный расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников уничтожил в небе у Часова Яра около 10 беспилотников ВСУ за неделю, сообщили в Минобороны России. "Мобильные подразделения противовоздушной обороны гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" на автомобиле "УАЗ Патриот" днем и ночью несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника, постоянно перемещаясь на наиболее опасные направления", - сообщили в МО РФ. В ведомстве добавили, что только за прошедшую неделю "расчеты ПВО костромских десантников в небе под Часовым Яром уничтожили около десяти вражеских беспилотных летательных аппаратов различного типа".

https://ria.ru/20240530/bespilotnik-1949526552.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, ульяновский автомобильный завод (уаз)