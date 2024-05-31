Рейтинг@Mail.ru
Десант за неделю уничтожил у Часова Яра около десяти беспилотников - РИА Новости, 31.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 31.05.2024 (обновлено: 05:23 31.05.2024)
https://ria.ru/20240531/bespilotniki-1949554630.html
Десант за неделю уничтожил у Часова Яра около десяти беспилотников
Десант за неделю уничтожил у Часова Яра около десяти беспилотников - РИА Новости, 31.05.2024
Десант за неделю уничтожил у Часова Яра около десяти беспилотников
Мобильный расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников уничтожил в небе у Часова Яра около 10 беспилотников ВСУ за неделю, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T05:12
2024-05-31T05:23
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
ульяновский автомобильный завод (уаз)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893924449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75c00e10787444b7b87b8e3268685fb5.jpg
ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Мобильный расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников уничтожил в небе у Часова Яра около 10 беспилотников ВСУ за неделю, сообщили в Минобороны России. "Мобильные подразделения противовоздушной обороны гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" на автомобиле "УАЗ Патриот" днем и ночью несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника, постоянно перемещаясь на наиболее опасные направления", - сообщили в МО РФ. В ведомстве добавили, что только за прошедшую неделю "расчеты ПВО костромских десантников в небе под Часовым Яром уничтожили около десяти вражеских беспилотных летательных аппаратов различного типа".
https://ria.ru/20240530/bespilotnik-1949526552.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/03/1893924449_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5253b556d25bc2927507b162102661d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Десант за неделю уничтожил у Часова Яра около десяти беспилотников

Бойцы ВДВ за неделю уничтожили над Часовым Яром около десяти БПЛА ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий сопровождения возле зенитной артиллерийской установки ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Мобильный расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников уничтожил в небе у Часова Яра около 10 беспилотников ВСУ за неделю, сообщили в Минобороны России.
"Мобильные подразделения противовоздушной обороны гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" на автомобиле "УАЗ Патриот" днем и ночью несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника, постоянно перемещаясь на наиболее опасные направления", - сообщили в МО РФ.
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО в зенитном ракетном комплексе БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Вчера, 22:10
В ведомстве добавили, что только за прошедшую неделю "расчеты ПВО костромских десантников в небе под Часовым Яром уничтожили около десяти вражеских беспилотных летательных аппаратов различного типа".
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала