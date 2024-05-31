https://ria.ru/20240531/bespilotniki-1949554630.html
Десант за неделю уничтожил у Часова Яра около десяти беспилотников
Десант за неделю уничтожил у Часова Яра около десяти беспилотников - РИА Новости, 31.05.2024
Десант за неделю уничтожил у Часова Яра около десяти беспилотников
Мобильный расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников уничтожил в небе у Часова Яра около 10 беспилотников ВСУ за неделю, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-31T05:12
2024-05-31T05:12
2024-05-31T05:23
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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Мобильный расчет зенитной установки ЗУ-23-2 российских десантников уничтожил в небе у Часова Яра около 10 беспилотников ВСУ за неделю, сообщили в Минобороны России. "Мобильные подразделения противовоздушной обороны гвардейского Костромского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Юг" на автомобиле "УАЗ Патриот" днем и ночью несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника, постоянно перемещаясь на наиболее опасные направления", - сообщили в МО РФ. В ведомстве добавили, что только за прошедшую неделю "расчеты ПВО костромских десантников в небе под Часовым Яром уничтожили около десяти вражеских беспилотных летательных аппаратов различного типа".
https://ria.ru/20240530/bespilotnik-1949526552.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Десант за неделю уничтожил у Часова Яра около десяти беспилотников
Бойцы ВДВ за неделю уничтожили над Часовым Яром около десяти БПЛА ВСУ