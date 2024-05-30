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Власти Кабардино-Балкарии отправили гумпомощь для участников спецоперации - РИА Новости, 30.05.2024
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13:14 30.05.2024 (обновлено: 13:43 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/svo-1949347477.html
Власти Кабардино-Балкарии отправили гумпомощь для участников спецоперации
Власти Кабардино-Балкарии отправили гумпомощь для участников спецоперации - РИА Новости, 30.05.2024
Власти Кабардино-Балкарии отправили гумпомощь для участников спецоперации
Власти Кабардино-Балкарии отправили очередной груз гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, в него вошли лекарства и технические... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:14
2024-05-30T13:43
казбек коков
надежные люди
кабардино-балкарская республика (кбр)
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
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НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отправили очередной груз гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, в него вошли лекарства и технические средства, сообщила администрация главы региона. "По поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в зону проведения специальной военной операции для наших бойцов собрали и доставили очередную партию гуманитарного груза", - говорится в сообщении. Груз формировался по просьбам военнослужащих, в него вошли медикаменты для оказания первой и неотложной помощи, а также техническое снаряжение и инструменты. Отмечается, что гуманитарный груз в зону СВО доставили представители общественного движения "Ни шагу назад".
https://ria.ru/20240404/gumpomosch-1937741627.html
https://ria.ru/20240517/ukraina-1946572741.html
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казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Казбек Коков, Надежные люди, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность
Власти Кабардино-Балкарии отправили гумпомощь для участников спецоперации

Власти Кабардино-Балкарии отправили очередной груз гумпомощи для участников СВО

© Администрация Главы КБР/TelegramЛекарственные средства, отправленные в зону СВО военнослужащим из Кабардино-Балкарии
Лекарственные средства, отправленные в зону СВО военнослужащим из Кабардино-Балкарии
© Администрация Главы КБР/Telegram
Лекарственные средства, отправленные в зону СВО военнослужащим из Кабардино-Балкарии
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отправили очередной груз гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, в него вошли лекарства и технические средства, сообщила администрация главы региона.
"По поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в зону проведения специальной военной операции для наших бойцов собрали и доставили очередную партию гуманитарного груза", - говорится в сообщении.
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МЧС доставило в ЛНР 105 тонн гуманитарной помощи
4 апреля, 06:43
Груз формировался по просьбам военнослужащих, в него вошли медикаменты для оказания первой и неотложной помощи, а также техническое снаряжение и инструменты.
Отмечается, что гуманитарный груз в зону СВО доставили представители общественного движения "Ни шагу назад".
Херсон - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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Надежные людиКазбек КоковКабардино-Балкарская Республика (КБР)СВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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