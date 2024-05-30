https://ria.ru/20240530/svo-1949347477.html

Власти Кабардино-Балкарии отправили гумпомощь для участников спецоперации

Власти Кабардино-Балкарии отправили гумпомощь для участников спецоперации - РИА Новости, 30.05.2024

Власти Кабардино-Балкарии отправили гумпомощь для участников спецоперации

Власти Кабардино-Балкарии отправили очередной груз гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, в него вошли лекарства и технические... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:14

2024-05-30T13:14

2024-05-30T13:43

казбек коков

надежные люди

кабардино-балкарская республика (кбр)

сво

гуманитарная помощь

благотворительность

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НАЛЬЧИК, 30 мая – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии отправили очередной груз гуманитарной помощи для участников специальной военной операции, в него вошли лекарства и технические средства, сообщила администрация главы региона. "По поручению главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в зону проведения специальной военной операции для наших бойцов собрали и доставили очередную партию гуманитарного груза", - говорится в сообщении. Груз формировался по просьбам военнослужащих, в него вошли медикаменты для оказания первой и неотложной помощи, а также техническое снаряжение и инструменты. Отмечается, что гуманитарный груз в зону СВО доставили представители общественного движения "Ни шагу назад".

https://ria.ru/20240404/gumpomosch-1937741627.html

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946572741.html

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казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр), сво, гуманитарная помощь, благотворительность