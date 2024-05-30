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В Узбекистане показали фильмы RT о жизни подростков в Донбассе - РИА Новости, 30.05.2024
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12:49 30.05.2024 (обновлено: 12:55 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/rt-1949335413.html
В Узбекистане показали фильмы RT о жизни подростков в Донбассе
В Узбекистане показали фильмы RT о жизни подростков в Донбассе - РИА Новости, 30.05.2024
В Узбекистане показали фильмы RT о жизни подростков в Донбассе
Документальные фильмы RT о жизни подростков в Донбассе показали в Русском доме в Ташкенте, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:49
2024-05-30T12:55
донбасс
ташкент
узбекистан
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в мире
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ТАШКЕНТ, 30 мая – РИА Новости. Документальные фильмы RT о жизни подростков в Донбассе показали в Русском доме в Ташкенте, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане в Telegram-канале. "В рамках проекта "Дни документального кино", приуроченного к Международному дню защиты детей, в Русском доме в Ташкенте прошли показы двух фильмов RT Documentary — "Юные волонтеры Донбасса" и "Второе детство", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. В лентах показаны истории о героизме подрастающего поколения в условиях украинского кризиса и тяжелой судьбе подростков, оказавшихся в гуще трагических событий, отметили в пресс-службе. "Картины вызвали большой отклик у зрителей и подчеркнули важность поднимаемых в фильмах тем", - добавили в представительстве. Ранее советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" сообщила, что за 10 лет в Донбассе погибли не менее 282 детей.
https://ria.ru/20240407/film-1938321259.html
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донбасс, ташкент, узбекистан, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Донбасс, Ташкент, Узбекистан, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
В Узбекистане показали фильмы RT о жизни подростков в Донбассе

В Русском доме в Ташкенте показали фильмы RT о жизни подростков в Донбассе

© Фото : Русский дом в Ташкенте/TelegramПпоказ фильмов RT Documentary в Русском доме в Ташкенте
Ппоказ фильмов RT Documentary в Русском доме в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Русский дом в Ташкенте/Telegram
Ппоказ фильмов RT Documentary в Русском доме в Ташкенте
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 30 мая – РИА Новости. Документальные фильмы RT о жизни подростков в Донбассе показали в Русском доме в Ташкенте, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане в Telegram-канале.
«
"В рамках проекта "Дни документального кино", приуроченного к Международному дню защиты детей, в Русском доме в Ташкенте прошли показы двух фильмов RT Documentary — "Юные волонтеры Донбасса" и "Второе детство", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
В лентах показаны истории о героизме подрастающего поколения в условиях украинского кризиса и тяжелой судьбе подростков, оказавшихся в гуще трагических событий, отметили в пресс-службе. "Картины вызвали большой отклик у зрителей и подчеркнули важность поднимаемых в фильмах тем", - добавили в представительстве.
Ранее советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" сообщила, что за 10 лет в Донбассе погибли не менее 282 детей.
Город Рим - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
В Риме стартовала премьера фильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра"
7 апреля, 00:29
 
ДонбассТашкентУзбекистанФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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