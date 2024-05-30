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В Узбекистане показали фильмы RT о жизни подростков в Донбассе
В Узбекистане показали фильмы RT о жизни подростков в Донбассе - РИА Новости, 30.05.2024
В Узбекистане показали фильмы RT о жизни подростков в Донбассе
Документальные фильмы RT о жизни подростков в Донбассе показали в Русском доме в Ташкенте, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:49
2024-05-30T12:49
2024-05-30T12:55
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ТАШКЕНТ, 30 мая – РИА Новости. Документальные фильмы RT о жизни подростков в Донбассе показали в Русском доме в Ташкенте, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане в Telegram-канале. "В рамках проекта "Дни документального кино", приуроченного к Международному дню защиты детей, в Русском доме в Ташкенте прошли показы двух фильмов RT Documentary — "Юные волонтеры Донбасса" и "Второе детство", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. В лентах показаны истории о героизме подрастающего поколения в условиях украинского кризиса и тяжелой судьбе подростков, оказавшихся в гуще трагических событий, отметили в пресс-службе. "Картины вызвали большой отклик у зрителей и подчеркнули важность поднимаемых в фильмах тем", - добавили в представительстве. Ранее советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" сообщила, что за 10 лет в Донбассе погибли не менее 282 детей.
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донбасс, ташкент, узбекистан, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Донбасс, Ташкент, Узбекистан, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
В Узбекистане показали фильмы RT о жизни подростков в Донбассе
В Русском доме в Ташкенте показали фильмы RT о жизни подростков в Донбассе