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В Узбекистане показали фильмы RT о жизни подростков в Донбассе

В Узбекистане показали фильмы RT о жизни подростков в Донбассе - РИА Новости, 30.05.2024

В Узбекистане показали фильмы RT о жизни подростков в Донбассе

Документальные фильмы RT о жизни подростков в Донбассе показали в Русском доме в Ташкенте, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:49

2024-05-30T12:49

2024-05-30T12:55

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ТАШКЕНТ, 30 мая – РИА Новости. Документальные фильмы RT о жизни подростков в Донбассе показали в Русском доме в Ташкенте, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане в Telegram-канале. "В рамках проекта "Дни документального кино", приуроченного к Международному дню защиты детей, в Русском доме в Ташкенте прошли показы двух фильмов RT Documentary — "Юные волонтеры Донбасса" и "Второе детство", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. В лентах показаны истории о героизме подрастающего поколения в условиях украинского кризиса и тяжелой судьбе подростков, оказавшихся в гуще трагических событий, отметили в пресс-службе. "Картины вызвали большой отклик у зрителей и подчеркнули важность поднимаемых в фильмах тем", - добавили в представительстве. Ранее советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" сообщила, что за 10 лет в Донбассе погибли не менее 282 детей.

https://ria.ru/20240407/film-1938321259.html

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донбасс, ташкент, узбекистан, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире