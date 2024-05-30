https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949469043.html

В Приморье возбудили дело после обрушения потолка в столовой школы

В Приморье возбудили дело после обрушения потолка в столовой школы - РИА Новости, 30.05.2024

В Приморье возбудили дело после обрушения потолка в столовой школы

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после обрушения потолка и части стены в столовой школы в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:45

2024-05-30T17:45

2024-05-30T17:45

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россия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после обрушения потолка и части стены в столовой школы в Приморье, сообщает в своём Тelegram-канале следственное управление Следственного комитета РФ по региону. В четверг прокуратура Приморья сообщала, что потолок и часть стены обрушились в столовой школы №1 в приморском селе Вольно-Надеждинское, пострадавших нет. На место выехал прокурор Надеждинского района Алексей Малышев. По данным прокуратуры, здание построено в 1962 году, после инцидента территория школы оцеплена и находится под охраной. "Следователями... возбуждено уголовное дело по факту халатности в связи с обрушением потолка и стены в помещении столовой школы №1 в Вольно-Надеждинском (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении управления. По версии следствия, должностные лица допустили эксплуатацию здания школы "в условиях его ненадлежащего состояния", что привело к обрушению несущих конструкций помещения столовой, уничтожению муниципального имущества и угрозе срыва экзаменов. По данным следственного комитета Приморья, следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изучают документацию. "В ближайшее время будут назначены необходимые судебные экспертизы", - отмечают в ведомстве.

https://ria.ru/20240403/sk-1937554154.html

https://ria.ru/20240516/obrushenie-1946431996.html

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происшествия, жилье, россия, надеждинский район