https://ria.ru/20240530/kontsert-1949356254.html

Самый необычный оркестр исполнит на крыше Taganka Roof хиты звезд Сан-Ремо

Самый необычный оркестр исполнит на крыше Taganka Roof хиты звезд Сан-Ремо - РИА Новости, 30.05.2024

Самый необычный оркестр исполнит на крыше Taganka Roof хиты звезд Сан-Ремо

Самый необычный оркестр России Imperialis Orchestra 1 июня в 17.30 выступит на крыше Taganka Roof с программой "Ciao Italia!" Коллектив исполнит хиты звезд... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:39

2024-05-30T13:39

2024-05-30T13:39

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Самый необычный оркестр России Imperialis Orchestra 1 июня в 17.30 выступит на крыше Taganka Roof с программой "Ciao Italia!" Коллектив исполнит хиты звезд Сан-Ремо в авторских аранжировках. Этим концертом откроется большой сезон выступлений на крышах и верандах Москвы, сообщил РИА Новости основатель коллектива, художественный руководитель и солист Тарас Гусаров.Также на крыше Taganka Roof в 20.30 оркестр сыграет симфонические хиты русского рока в инструментальном исполнении, рассказал музыкант."На протяжении трех летних месяцев, а если с погодой повезет, то и в сентябре, мы будем рады видеть вас на крыше Taganka Roof и веранде ЦМТ с самыми разнообразными программами из нашего репертуара. Это музыка мирового рока, русские рок-хиты, музыка Италии, Франции, поп-музыка зарубежная и отечественная, неоклассика, авторские композиции, в том числе и мои, и многое другое", — отметил Тарас Гусаров.Художественный руководитель, основатель и солист — Тарас Гусаров (саксофон и художественный свист). Продюсер и солист — Артемий Меньщиков (вокал). Солист - Юрий Атвиновский (альт). Солист и концертмейстер оркестра — Ангелина Гвоздарёва (скрипка).Расписание концертов можно посмотреть на сайте коллектива.Imperialis Orchestra был создан в 2015 году. Его называют самым необычным оркестром России. В его репертуаре произведения разных жанров: классика, рок и поп-музыка, джаз. В составе коллектива профессиональные исполнители – солисты, выпускники Российской академии музыки им. Гнесиных и Московской консерватории им. П.И. Чайковского. За девять лет своего существования, коллективом было исполнено больше 1500 концертов на разных площадках России.

https://ria.ru/20240421/kontsert-1940841844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

россия, сан-ремо, москва, новости культуры, музыка