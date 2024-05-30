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В Италии заявили, что не пошлют ни одного солдата на Украину - РИА Новости, 30.05.2024
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12:34 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/italiya-1949328815.html
В Италии заявили, что не пошлют ни одного солдата на Украину
В Италии заявили, что не пошлют ни одного солдата на Украину - РИА Новости, 30.05.2024
В Италии заявили, что не пошлют ни одного солдата на Украину
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в эфире телеканала Rai3 заявил, что Рим не пошлет ни одного солдата на Украину. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:34
2024-05-30T12:34
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РИМ, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в эфире телеканала Rai3 заявил, что Рим не пошлет ни одного солдата на Украину. "Мы не пошлем ни одного итальянского солдата воевать на Украину и не хотим, чтобы военная техника, которую мы посылаем на Украину, использовалась за пределами ее границ. Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Все оружие, которое покидает Италию, должно использоваться в пределах границ Украины", - сказал он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240528/borrel-1948899836.html
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украина, россия, италия, антонио таяни, дмитрий песков, эммануэль макрон, нато, в мире
Украина, Россия, Италия, Антонио Таяни, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, НАТО, В мире
В Италии заявили, что не пошлют ни одного солдата на Украину

Глава МИД Италии Таяни: Рим не пошлет ни одного солдата на Украину

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид Рима, Италия . Архивное фото
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РИМ, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в эфире телеканала Rai3 заявил, что Рим не пошлет ни одного солдата на Украину.
"Мы не пошлем ни одного итальянского солдата воевать на Украину и не хотим, чтобы военная техника, которую мы посылаем на Украину, использовалась за пределами ее границ. Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Все оружие, которое покидает Италию, должно использоваться в пределах границ Украины", - сказал он.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Вице-премьер Италии назвал Борреля подрывником
28 мая, 14:27
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Премьер Италии осудила Макрона за идею отправить войска на Украину
28 марта, 15:05
 
УкраинаРоссияИталияАнтонио ТаяниДмитрий ПесковЭммануэль МакронНАТОВ мире
 
 
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