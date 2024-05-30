https://ria.ru/20240530/italiya-1949328815.html

В Италии заявили, что не пошлют ни одного солдата на Украину

В Италии заявили, что не пошлют ни одного солдата на Украину - РИА Новости, 30.05.2024

В Италии заявили, что не пошлют ни одного солдата на Украину

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в эфире телеканала Rai3 заявил, что Рим не пошлет ни одного солдата на Украину. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:34

2024-05-30T12:34

2024-05-30T12:34

украина

россия

италия

антонио таяни

дмитрий песков

эммануэль макрон

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_a6698ef30ede8bfd6f1a8a253fb93efa.jpg

РИМ, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в эфире телеканала Rai3 заявил, что Рим не пошлет ни одного солдата на Украину. "Мы не пошлем ни одного итальянского солдата воевать на Украину и не хотим, чтобы военная техника, которую мы посылаем на Украину, использовалась за пределами ее границ. Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Все оружие, которое покидает Италию, должно использоваться в пределах границ Украины", - сказал он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240528/borrel-1948899836.html

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936395878.html

украина

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, италия, антонио таяни, дмитрий песков, эммануэль макрон, нато, в мире