В Италии заявили, что не пошлют ни одного солдата на Украину
Глава МИД Италии Таяни: Рим не пошлет ни одного солдата на Украину
Вид Рима, Италия . Архивное фото
РИМ, 30 мая - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в эфире телеканала Rai3 заявил, что Рим не пошлет ни одного солдата на Украину.
"Мы не пошлем ни одного итальянского солдата воевать на Украину и не хотим, чтобы военная техника, которую мы посылаем на Украину, использовалась за пределами ее границ. Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Все оружие, которое покидает Италию, должно использоваться в пределах границ Украины", - сказал он.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.