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В Белоруссии приняли проект договора об организации по русскому языку - РИА Новости, 30.05.2024
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13:42 30.05.2024 (обновлено: 14:19 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/belorussiya-1949359041.html
В Белоруссии приняли проект договора об организации по русскому языку
В Белоруссии приняли проект договора об организации по русскому языку - РИА Новости, 30.05.2024
В Белоруссии приняли проект договора об организации по русскому языку
Нижняя палата белорусского парламента приняла на заседании сессии в четверг законопроект о ратификации договора об учреждении международной организации по... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:42
2024-05-30T14:19
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МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла на заседании сессии в четверг законопроект о ратификации договора об учреждении международной организации по русскому языку, сообщила в Telegram-канале пресс-служба палаты. "Проект закона "О ратификации договора об учреждении международной организации по русскому языку" принят в одном чтении", - говорится в сообщении. Договор учреждает международную организацию по русскому языку, ее основной задачей является создание необходимых условий для укрепления всестороннего взаимовыгодного сотрудничества по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации на основе принципов дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия и взаимопонимания. В пресс-службе уточнили, что договором также утверждается устав международной организации по русскому языку, который определяет цели, задачи данной организации, а также регламентирует порядок ее деятельности. "Целью этой организации является укрепление и развитие отношений дружбы, добрососедства и взаимопонимания между странами СНГ. Мы говорим об укреплении взаимовыгодного сотрудничества между странами СНГ по поддержанию и продвижению русского языка как средства коммуникации, межгосударственного общения", - сказала журналистам в четверг депутат Елена Клишевич, комментируя законопроект. По ее словам, высшим органом организации будет министерская конференция, исполнительным – управляющий совет. Также будет работать секретариат. Депутат рассказала, что документ уже подписан главами шести государств СНГ, но выразила надежду, что к нему будут присоединяться и новые государства. Договор об учреждении Международной организации по русскому языку лидеры стран СНГ подписали в октябре в Бишкеке. В конце прошлого года генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что организация по поддержке русского языка заработает в 2024 году, ее штаб-квартира разместится в Сочи.
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белоруссия, снг, в мире, русский язык в мире, россия
Белоруссия, СНГ, В мире, Русский язык в мире, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия
В Белоруссии приняли проект договора об организации по русскому языку

Депутаты Белоруссии приняли проект договора об организации по русскому языку

© SputnikПалата представителей Белоруссии
Палата представителей Белоруссии - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Sputnik
Палата представителей Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 30 мая – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла на заседании сессии в четверг законопроект о ратификации договора об учреждении международной организации по русскому языку, сообщила в Telegram-канале пресс-служба палаты.
"Проект закона "О ратификации договора об учреждении международной организации по русскому языку" принят в одном чтении", - говорится в сообщении.
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Договор учреждает международную организацию по русскому языку, ее основной задачей является создание необходимых условий для укрепления всестороннего взаимовыгодного сотрудничества по вопросам поддержания и продвижения русского языка как языка межгосударственного общения и средства коммуникации на основе принципов дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия и взаимопонимания.
В пресс-службе уточнили, что договором также утверждается устав международной организации по русскому языку, который определяет цели, задачи данной организации, а также регламентирует порядок ее деятельности.
"Целью этой организации является укрепление и развитие отношений дружбы, добрососедства и взаимопонимания между странами СНГ. Мы говорим об укреплении взаимовыгодного сотрудничества между странами СНГ по поддержанию и продвижению русского языка как средства коммуникации, межгосударственного общения", - сказала журналистам в четверг депутат Елена Клишевич, комментируя законопроект.
По ее словам, высшим органом организации будет министерская конференция, исполнительным – управляющий совет. Также будет работать секретариат. Депутат рассказала, что документ уже подписан главами шести государств СНГ, но выразила надежду, что к нему будут присоединяться и новые государства.
Договор об учреждении Международной организации по русскому языку лидеры стран СНГ подписали в октябре в Бишкеке. В конце прошлого года генсек СНГ Сергей Лебедев сообщил, что организация по поддержке русского языка заработает в 2024 году, ее штаб-квартира разместится в Сочи.
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