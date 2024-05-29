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На Украине запретили рекламу азартных игр - РИА Новости, 29.05.2024
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10:54 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/ukraina-1949073639.html
На Украине запретили рекламу азартных игр
На Украине запретили рекламу азартных игр - РИА Новости, 29.05.2024
На Украине запретили рекламу азартных игр
Кабмин Украины ввел запрет на все формы рекламы азартных игр и букмекерских контор, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета". РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:54
2024-05-29T10:54
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Кабмин Украины ввел запрет на все формы рекламы азартных игр и букмекерских контор, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета". "Кабинет Министров утвердил изменения в Постановление "Некоторые вопросы противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", которые включают запрет рекламы азартных игр и букмекерских контор в Украине", - говорится в сообщении. Отмечается, что в изменениях к постановлению предусмотрено ограничение на все виды рекламы азартных игр в интернете. Запрет, как передает издание, будет действовать до вступления в силу закона о борьбе с игровой зависимостью, который находится на рассмотрении парламента. Владимир Зеленский 20 апреля подписал указ об ограничении работы онлайн-казино на Украине. Согласно тексту документа, кабинет министров Украины должен был в течение месяца разработать порядок ограничения рекламы азартных игр, запретить регистрацию нескольких учетных записей для одного лица, обязать организаторов игр ввести лимит на игровое время, ввести государственную систему мониторинга и провести общенациональную информационную кампанию об опасности игровой зависимости. Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги. Впоследствии на сайте Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом ограничить работу онлайн-казино, которая набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей всего за несколько часов.
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в мире, технологии, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины
На Украине запретили рекламу азартных игр

Правительство Украины запретило рекламу азартных игр и букмекерских контор

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Кабмин Украины ввел запрет на все формы рекламы азартных игр и букмекерских контор, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета".
"Кабинет Министров утвердил изменения в Постановление "Некоторые вопросы противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", которые включают запрет рекламы азартных игр и букмекерских контор в Украине", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в изменениях к постановлению предусмотрено ограничение на все виды рекламы азартных игр в интернете. Запрет, как передает издание, будет действовать до вступления в силу закона о борьбе с игровой зависимостью, который находится на рассмотрении парламента.
Владимир Зеленский 20 апреля подписал указ об ограничении работы онлайн-казино на Украине. Согласно тексту документа, кабинет министров Украины должен был в течение месяца разработать порядок ограничения рекламы азартных игр, запретить регистрацию нескольких учетных записей для одного лица, обязать организаторов игр ввести лимит на игровое время, ввести государственную систему мониторинга и провести общенациональную информационную кампанию об опасности игровой зависимости.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги. Впоследствии на сайте Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом ограничить работу онлайн-казино, которая набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей всего за несколько часов.
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