На Украине запретили рекламу азартных игр
Правительство Украины запретило рекламу азартных игр и букмекерских контор
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Кабмин Украины ввел запрет на все формы рекламы азартных игр и букмекерских контор, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета".
"Кабинет Министров утвердил изменения в Постановление "Некоторые вопросы противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", которые включают запрет рекламы азартных игр и букмекерских контор в Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в изменениях к постановлению предусмотрено ограничение на все виды рекламы азартных игр в интернете. Запрет, как передает издание, будет действовать до вступления в силу закона о борьбе с игровой зависимостью, который находится на рассмотрении парламента.
Владимир Зеленский 20 апреля подписал указ об ограничении работы онлайн-казино на Украине. Согласно тексту документа, кабинет министров Украины должен был в течение месяца разработать порядок ограничения рекламы азартных игр, запретить регистрацию нескольких учетных записей для одного лица, обязать организаторов игр ввести лимит на игровое время, ввести государственную систему мониторинга и провести общенациональную информационную кампанию об опасности игровой зависимости.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги. Впоследствии на сайте Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом ограничить работу онлайн-казино, которая набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей всего за несколько часов.