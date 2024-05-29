https://ria.ru/20240529/ukraina-1949073639.html

На Украине запретили рекламу азартных игр

На Украине запретили рекламу азартных игр - РИА Новости, 29.05.2024

На Украине запретили рекламу азартных игр

Кабмин Украины ввел запрет на все формы рекламы азартных игр и букмекерских контор, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета". РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T10:54

2024-05-29T10:54

2024-05-29T10:54

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Кабмин Украины ввел запрет на все формы рекламы азартных игр и букмекерских контор, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета". "Кабинет Министров утвердил изменения в Постановление "Некоторые вопросы противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет", которые включают запрет рекламы азартных игр и букмекерских контор в Украине", - говорится в сообщении. Отмечается, что в изменениях к постановлению предусмотрено ограничение на все виды рекламы азартных игр в интернете. Запрет, как передает издание, будет действовать до вступления в силу закона о борьбе с игровой зависимостью, который находится на рассмотрении парламента. Владимир Зеленский 20 апреля подписал указ об ограничении работы онлайн-казино на Украине. Согласно тексту документа, кабинет министров Украины должен был в течение месяца разработать порядок ограничения рекламы азартных игр, запретить регистрацию нескольких учетных записей для одного лица, обязать организаторов игр ввести лимит на игровое время, ввести государственную систему мониторинга и провести общенациональную информационную кампанию об опасности игровой зависимости. Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что девять из десяти солдат ВСУ, несущих службу на передовой, страдают игровой зависимостью, в онлайн-казино они проигрывают свое жалование, после чего влезают в долги. Впоследствии на сайте Зеленского была зарегистрирована петиция с призывом ограничить работу онлайн-казино, которая набрала необходимые для ее рассмотрения Зеленским 25 тысяч подписей всего за несколько часов.

https://ria.ru/20240516/upts-1946428534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины