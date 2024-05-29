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На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 29.05.2024
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06:58 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/tsiklon-1949042609.html
На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона - РИА Новости, 29.05.2024
На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона
Экстренное предупреждение на четверг в связи с прохождением очередного циклона объявлено на северных Курилах, сообщает главное управление МЧС России по... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T06:58
2024-05-29T06:58
россия
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая – РИА Новости. Экстренное предупреждение на четверг в связи с прохождением очередного циклона объявлено на северных Курилах, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области. "Ночью и в первой половине дня 30 мая в Северо-Курильском районе ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега (50 миллиметров и более за 12 часов и менее), ветер северо-восточный 20-25 метров в секунду", – сообщает пресс-служба регионального главка в Telegram-канале. Спасатели направили в администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
https://ria.ru/20240505/stavropol-1943962229.html
россия
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россия, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

На северных Курилах объявили экстренное предупреждение из-за циклона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мая – РИА Новости. Экстренное предупреждение на четверг в связи с прохождением очередного циклона объявлено на северных Курилах, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области.
"Ночью и в первой половине дня 30 мая в Северо-Курильском районе ожидаются очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега (50 миллиметров и более за 12 часов и менее), ветер северо-восточный 20-25 метров в секунду", – сообщает пресс-служба регионального главка в Telegram-канале.
Спасатели направили в администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Ставрополь - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
В Ставрополе выпал обильный снег
5 мая, 12:35
 
РоссияСахалинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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