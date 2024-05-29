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Контейнер с товарами подмосковных производителей отправился в ОАЭ - РИА Новости, 29.05.2024
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Новости Подмосковья
 
20:20 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/tovary-1949221776.html
Контейнер с товарами подмосковных производителей отправился в ОАЭ
Контейнер с товарами подмосковных производителей отправился в ОАЭ - РИА Новости, 29.05.2024
Контейнер с товарами подмосковных производителей отправился в ОАЭ
Контейнер с товарами подмосковных производителей из области малого и среднего предпринимательства (МСП) отправился в Объединённые Арабские Эмираты, услугой... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T20:20
2024-05-29T20:20
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
одинцово
подольск
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
предприниматели
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Контейнер с товарами подмосковных производителей из области малого и среднего предпринимательства (МСП) отправился в Объединённые Арабские Эмираты, услугой воспользовались производитель снеков и компания по изготовлению шоколадных конфет, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Это уже третий контейнер с товарами подмосковных производителей, отправленный регионом на экспорт в рамках сервиса "Контейнер для МСП". В этот раз услугой воспользовались производитель снеков ООО "Соломон-Трейд" из Одинцово и производитель шоколадных конфет компания "Деловое партнерство" из Подольска. Суммарно предприятиями отправлено восемь паллет, включая 14 новых товарных позиций. Ориентировочная стоимость отгрузки составляет 20 тысяч долларов", - рассказала Зиновьева. Министра отметила, что компании не первый раз пользуются сервисом "Контейнер для МСП". Ранее контейнер с товарами пяти подмосковных экспортеров, включая ООО "Соломон-Трейд" и ООО "Деловое партнерство", также был направлен в ОАЭ.
https://ria.ru/20231025/kontrakty-1905146200.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), одинцово, подольск, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), предприниматели
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Подольск, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Предприниматели

Контейнер с товарами подмосковных производителей отправился в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКонтейнерные перевозки
Контейнерные перевозки - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Контейнер с товарами подмосковных производителей из области малого и среднего предпринимательства (МСП) отправился в Объединённые Арабские Эмираты, услугой воспользовались производитель снеков и компания по изготовлению шоколадных конфет, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Это уже третий контейнер с товарами подмосковных производителей, отправленный регионом на экспорт в рамках сервиса "Контейнер для МСП". В этот раз услугой воспользовались производитель снеков ООО "Соломон-Трейд" из Одинцово и производитель шоколадных конфет компания "Деловое партнерство" из Подольска. Суммарно предприятиями отправлено восемь паллет, включая 14 новых товарных позиций. Ориентировочная стоимость отгрузки составляет 20 тысяч долларов", - рассказала Зиновьева.
Министра отметила, что компании не первый раз пользуются сервисом "Контейнер для МСП". Ранее контейнер с товарами пяти подмосковных экспортеров, включая ООО "Соломон-Трейд" и ООО "Деловое партнерство", также был направлен в ОАЭ.
Экспортеры Подмосковья подписали контракты почти на 2 миллиарда рублей - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Экспортеры Подмосковья подписали контракты почти на 2 миллиарда рублей
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОдинцовоПодольскМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)Предприниматели
 
 
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