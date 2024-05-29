https://ria.ru/20240529/tovary-1949221776.html

Контейнер с товарами подмосковных производителей отправился в ОАЭ

Контейнер с товарами подмосковных производителей отправился в ОАЭ - РИА Новости, 29.05.2024

Контейнер с товарами подмосковных производителей отправился в ОАЭ

Контейнер с товарами подмосковных производителей из области малого и среднего предпринимательства (МСП) отправился в Объединённые Арабские Эмираты, услугой... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T20:20

2024-05-29T20:20

2024-05-29T20:20

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

одинцово

подольск

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

предприниматели

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Контейнер с товарами подмосковных производителей из области малого и среднего предпринимательства (МСП) отправился в Объединённые Арабские Эмираты, услугой воспользовались производитель снеков и компания по изготовлению шоколадных конфет, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Это уже третий контейнер с товарами подмосковных производителей, отправленный регионом на экспорт в рамках сервиса "Контейнер для МСП". В этот раз услугой воспользовались производитель снеков ООО "Соломон-Трейд" из Одинцово и производитель шоколадных конфет компания "Деловое партнерство" из Подольска. Суммарно предприятиями отправлено восемь паллет, включая 14 новых товарных позиций. Ориентировочная стоимость отгрузки составляет 20 тысяч долларов", - рассказала Зиновьева. Министра отметила, что компании не первый раз пользуются сервисом "Контейнер для МСП". Ранее контейнер с товарами пяти подмосковных экспортеров, включая ООО "Соломон-Трейд" и ООО "Деловое партнерство", также был направлен в ОАЭ.

https://ria.ru/20231025/kontrakty-1905146200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), одинцово, подольск, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), предприниматели