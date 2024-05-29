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В Италии провели пикет возле посольства Украины
В Италии провели пикет возле посольства Украины - РИА Новости, 29.05.2024
В Италии провели пикет возле посольства Украины
Правозащитники провели в начале мая в Риме пикет возле посольства Украины с требованием прекратить пытки пленного российского военнослужащего Дениса Резникова,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T06:00
2024-05-29T06:00
2024-05-29T06:00
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Правозащитники провели в начале мая в Риме пикет возле посольства Украины с требованием прекратить пытки пленного российского военнослужащего Дениса Резникова, рассказала РИА Новости донецкая правозащитница Ирина Вихорева.Резников до начала СВО работал на шахте в Донецке. В конце 2022-го ушел добровольцем на фронт. Спустя полтора года попал в плен под Красногоровкой, после чего украинские силовики стали требовать от его дочери фотографировать военные объекты. В обмен они пообещали, что перестанут издеваться над Резниковым. В итоге, дочь военнослужащего обратилась за помощью к правозащитникам."Вместе с другими активистами мы планировали 3 мая передать информацию о пытках Резникова и шантаже его дочери непосредственно украинским дипломатам. Полицейские пообещали помочь, но затем заявили, что передать петицию не получится, поскольку "в посольстве принять документ отказались", - рассказала Вихорева.Также, по словам общественницы, акция была приурочена к годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов – активисты хотели обратить внимание Киева и европейских властей на то, что события до сих пор как следует не расследованы. Власти Рима, отметила Вихорева, отказались согласовать пикет 2 мая и предложили провести его на следующий день.
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948910398_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_423c7e32b9d21738a0a7d2f1f63f5ca6.jpg
РИА Новости
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в мире, украина, рим, италия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Рим, Италия
В Италии провели пикет возле посольства Украины
Активисты провели пикет у посольства Украины из-за ситуации с Денисом Резниковым
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Правозащитники провели в начале мая в Риме пикет возле посольства Украины с требованием прекратить пытки пленного российского военнослужащего Дениса Резникова, рассказала РИА Новости донецкая правозащитница Ирина Вихорева.
Резников до начала СВО работал на шахте в Донецке. В конце 2022-го ушел добровольцем на фронт. Спустя полтора года попал в плен под Красногоровкой, после чего украинские силовики стали требовать от его дочери фотографировать военные объекты. В обмен они пообещали, что перестанут издеваться над Резниковым. В итоге, дочь военнослужащего обратилась за помощью к правозащитникам.
"Вместе с другими активистами мы планировали 3 мая передать информацию о пытках Резникова и шантаже его дочери непосредственно украинским дипломатам. Полицейские пообещали помочь, но затем заявили, что передать петицию не получится, поскольку "в посольстве принять документ отказались", - рассказала Вихорева.
Также, по словам общественницы, акция была приурочена к годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов – активисты хотели обратить внимание Киева и европейских властей на то, что события до сих пор как следует не расследованы. Власти Рима, отметила Вихорева, отказались согласовать пикет 2 мая и предложили провести его на следующий день.