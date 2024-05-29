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В Италии провели пикет возле посольства Украины

В Италии провели пикет возле посольства Украины - РИА Новости, 29.05.2024

В Италии провели пикет возле посольства Украины

Правозащитники провели в начале мая в Риме пикет возле посольства Украины с требованием прекратить пытки пленного российского военнослужащего Дениса Резникова,... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T06:00

2024-05-29T06:00

2024-05-29T06:00

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Правозащитники провели в начале мая в Риме пикет возле посольства Украины с требованием прекратить пытки пленного российского военнослужащего Дениса Резникова, рассказала РИА Новости донецкая правозащитница Ирина Вихорева.Резников до начала СВО работал на шахте в Донецке. В конце 2022-го ушел добровольцем на фронт. Спустя полтора года попал в плен под Красногоровкой, после чего украинские силовики стали требовать от его дочери фотографировать военные объекты. В обмен они пообещали, что перестанут издеваться над Резниковым. В итоге, дочь военнослужащего обратилась за помощью к правозащитникам."Вместе с другими активистами мы планировали 3 мая передать информацию о пытках Резникова и шантаже его дочери непосредственно украинским дипломатам. Полицейские пообещали помочь, но затем заявили, что передать петицию не получится, поскольку "в посольстве принять документ отказались", - рассказала Вихорева.Также, по словам общественницы, акция была приурочена к годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов – активисты хотели обратить внимание Киева и европейских властей на то, что события до сих пор как следует не расследованы. Власти Рима, отметила Вихорева, отказались согласовать пикет 2 мая и предложили провести его на следующий день.

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в мире, украина, рим, италия