https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948931614.html

ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военного

ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военного - РИА Новости, 29.05.2024

ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военного

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс "Резников против Украины" в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова, сообщила РИА РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T05:00

2024-05-29T05:00

2024-05-29T15:39

в мире

москва

швейцария

украина

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948910120_0:97:591:429_1920x0_80_0_0_e4e1ef42716a938161c29f3baa6f80a8.jpg

МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс "Резников против Украины" в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова, сообщила РИА Новости донецкая правозащитница Ирина Вихорева.Резников до начала СВО работал на шахте в Донецке. В конце 2022-го ушел добровольцем на фронт. Спустя полтора года попал в плен под Красногоровкой, после чего украинские силовики стали требовать от его дочери фотографировать военные объекты. В обмен они пообещали, что перестанут издеваться над пленным. В итоге дочь военнослужащего обратилась за помощью к правозащитникам."На днях из ЕСПЧ пришел ответ. Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием Резников против Украины, однако, ссылаясь на 39-ю статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере. Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции. Этим сейчас и занимается адвокат", — рассказала Вихорева.Юрист, по ее словам, также предоставил информацию о пытках Резникова в МИД Швейцарии. На предстоящей конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня, будет обсуждаться в том числе тема военнопленных.Россия на мероприятии присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.

https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948928363.html

москва

швейцария

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, москва, швейцария, украина