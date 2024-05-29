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ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военного - РИА Новости, 29.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:00 29.05.2024 (обновлено: 15:39 29.05.2024)
https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948931614.html
ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военного
ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военного - РИА Новости, 29.05.2024
ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военного
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс "Резников против Украины" в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова, сообщила РИА РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T05:00
2024-05-29T15:39
в мире
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швейцария
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс "Резников против Украины" в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова, сообщила РИА Новости донецкая правозащитница Ирина Вихорева.Резников до начала СВО работал на шахте в Донецке. В конце 2022-го ушел добровольцем на фронт. Спустя полтора года попал в плен под Красногоровкой, после чего украинские силовики стали требовать от его дочери фотографировать военные объекты. В обмен они пообещали, что перестанут издеваться над пленным. В итоге дочь военнослужащего обратилась за помощью к правозащитникам."На днях из ЕСПЧ пришел ответ. Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием Резников против Украины, однако, ссылаясь на 39-ю статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере. Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции. Этим сейчас и занимается адвокат", — рассказала Вихорева.Юрист, по ее словам, также предоставил информацию о пытках Резникова в МИД Швейцарии. На предстоящей конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня, будет обсуждаться в том числе тема военнопленных.Россия на мероприятии присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
https://ria.ru/20240529/spetsoperatsiya-1948928363.html
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в мире, москва, швейцария, украина
В мире, Москва, Швейцария, Украина, Специальная военная операция на Украине
ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военного

ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток россиянина Дениса Резникова

© предоставлено Ириной ВихоревойСкриншот с видео, отправленного Лизе украинским силовиком
Скриншот с видео, отправленного Лизе украинским силовиком
© предоставлено Ириной Вихоревой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запустил процесс "Резников против Украины" в связи с пытками российского военнопленного Дениса Резникова, сообщила РИА Новости донецкая правозащитница Ирина Вихорева.
Резников до начала СВО работал на шахте в Донецке. В конце 2022-го ушел добровольцем на фронт. Спустя полтора года попал в плен под Красногоровкой, после чего украинские силовики стали требовать от его дочери фотографировать военные объекты. В обмен они пообещали, что перестанут издеваться над пленным. В итоге дочь военнослужащего обратилась за помощью к правозащитникам.
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"На днях из ЕСПЧ пришел ответ. Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием Резников против Украины, однако, ссылаясь на 39-ю статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере. Нам дали время до конца июня, чтобы собрать дополнительные материалы и составить текст апелляции. Этим сейчас и занимается адвокат", — рассказала Вихорева.
Юрист, по ее словам, также предоставил информацию о пытках Резникова в МИД Швейцарии. На предстоящей конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15-16 июня, будет обсуждаться в том числе тема военнопленных.
© предоставлено Ириной ВихоревойОтвет из ЕСПЧ
Ответ из ЕСПЧ
© предоставлено Ириной Вихоревой
Ответ из ЕСПЧ
Россия на мероприятии присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой — предъявить Москве ультиматум. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
 
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