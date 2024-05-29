https://ria.ru/20240529/proisshestvie-1949093737.html
На Кубани контрактнику дали три с половиной года колонии за сбыт оружия
На Кубани контрактнику дали три с половиной года колонии за сбыт оружия - РИА Новости, 29.05.2024
На Кубани контрактнику дали три с половиной года колонии за сбыт оружия
Суд в Краснодарском крае назначил 3,5 года колонии строгого режима контрактнику за покушение на сбыт оружия, вывезенного из зоны специальной военной операции,... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T12:12
2024-05-29T12:12
2024-05-29T12:12
происшествия
краснодарский край
свердловская область
россия
кущевский районный суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ак-74
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КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Суд в Краснодарском крае назначил 3,5 года колонии строгого режима контрактнику за покушение на сбыт оружия, вывезенного из зоны специальной военной операции, сообщили в объединённой пресс-службе судов Кубани. "Кущевский районный суд огласил приговор в отношении жителя Свердловской области, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 5 статьи 222 УК РФ (покушение на незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов к нему - ред.)… Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что в июле 2023 года подсудимый служил по контракту в зоне проведения СВО. Мужчина получил от неустановленного лица автоматическую винтовку калибра 5,56 миллиметров с пустым магазином, три магазина к ней и автомат АК-74, в пакете спрятал их в раме под кузовом "Камаза" и поехал в Краснодарский край. В пути грузовик тормознули, в ходе досмотра сотрудники краевого управления ФСБ изъяли арсенал. В судебном заседании подсудимый вину признал частично, заявив, что оружие вывозил для себя, а не на продажу.
https://ria.ru/20240524/tamozhnya-1948248606.html
https://ria.ru/20240229/prigovor-1930111770.html
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происшествия, краснодарский край, свердловская область, россия, кущевский районный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ак-74
Происшествия, Краснодарский край, Свердловская область, Россия, Кущевский районный суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), АК-74
На Кубани контрактнику дали три с половиной года колонии за сбыт оружия
На Кубани контрактнику дали 3,5 года колонии за покушение на сбыт оружия