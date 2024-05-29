https://ria.ru/20240529/khinshteyn-1949074388.html
В Госдуму внесли проект о качественной мобильной связи вдоль автодорог
В Госдуму внесли проект о качественной мобильной связи вдоль автодорог - РИА Новости, 29.05.2024
В Госдуму внесли проект о качественной мобильной связи вдоль автодорог
В ГД внесен проект, направленный на обеспечение качественной мобильной связью и интернетом участков вдоль автодорог, сообщил глава комитета ГД по информполитике РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T10:59
2024-05-29T10:59
2024-05-29T10:59
общество
андрей турчак
александр хинштейн
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В ГД внесен проект, направленный на обеспечение качественной мобильной связью и интернетом участков вдоль автодорог, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. "Вместе с Андреем Турчаком и другими коллегами по ЕР внесли сегодня законопроект, направленный на обеспечение качественной мобильной связью и интернетом вдоль автомобильных дорог", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что сегодняшние положения законов "О связи" и "Об автодорогах" требуют ряда уточнений, которые позволят ускорить покрытие мобильными сетями дорожной сети, оптимизировав взаимодействие операторов связи и владельцев дорог. По его словам, сейчас федеральные автодороги покрыты сетями GSM почти на 90%, сетями LTE от 54% до 75%, а региональные дороги – сетями связи различных поколений на уровне 20-40%. "Наш законопроект предлагает: закрепить в ФЗ "Об автодорогах", что сооружения связи (при учете допустимых габаритов) могут размещаться в границах полос отвода автомобильных дорог", - добавил депутат. Также предлагается установив в законе "О связи", что строительство, эксплуатация, капремонт, а также перенос линий связи и сооружений связи в границах полос отвода автомобильных дорог осуществляется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах. Проектом предполагается установить для автодорожной сферы общий принцип работы с операторами связи при переносе линий связи, убрав возможность, когда владелец автодороги, для строительства которой нужно перенести линии, не только переносит объекты связи, но и требует с оператора за это деньги. В свою очередь первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что законопроект проработан с Минцифры и Минтрансом, а также получил положительное заключение правительства. "Условия размещения инфраструктуры связи вдоль дорог станут проще. Это улучшит качество мобильной связи и интернета на трассах и в расположенных вблизи к ним малых населённых пунктах", - написал Турчак в своем Telegram-канале. Он указал, что на сегодняшний день отношения связистов и дорожников не до конца урегулированы. "Разногласия в терминологии и противоречия, касающиеся создания необходимой инфраструктуры, часто тормозят размещение базовых станций и линий связи вдоль автодорог. Наш законопроект эти разногласия устранит", - отметил Турчак.
https://ria.ru/20231106/internet-1907743438.html
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общество, андрей турчак, александр хинштейн, госдума рф, единая россия, совет федерации рф
Общество, Андрей Турчак, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Единая Россия, Совет Федерации РФ
В Госдуму внесли проект о качественной мобильной связи вдоль автодорог
Хинштейн: в ГД внесли проект об обеспечении мобильной связью вдоль автодорог
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В ГД внесен проект, направленный на обеспечение качественной мобильной связью и интернетом участков вдоль автодорог, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
"Вместе с Андреем Турчаком и другими коллегами по ЕР внесли сегодня законопроект, направленный на обеспечение качественной мобильной связью и интернетом вдоль автомобильных дорог", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сегодняшние положения законов "О связи" и "Об автодорогах" требуют ряда уточнений, которые позволят ускорить покрытие мобильными сетями дорожной сети, оптимизировав взаимодействие операторов связи и владельцев дорог.
По его словам, сейчас федеральные автодороги покрыты сетями GSM почти на 90%, сетями LTE от 54% до 75%, а региональные дороги – сетями связи различных поколений на уровне 20-40%.
"Наш законопроект предлагает: закрепить в ФЗ "Об автодорогах", что сооружения связи (при учете допустимых габаритов) могут размещаться в границах полос отвода автомобильных дорог", - добавил депутат.
Также предлагается установив в законе "О связи", что строительство, эксплуатация, капремонт, а также перенос линий связи и сооружений связи в границах полос отвода автомобильных дорог осуществляется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах.
Проектом предполагается установить для автодорожной сферы общий принцип работы с операторами связи при переносе линий связи, убрав возможность, когда владелец автодороги, для строительства которой нужно перенести линии, не только переносит объекты связи, но и требует с оператора за это деньги.
В свою очередь первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что законопроект проработан с Минцифры и Минтрансом, а также получил положительное заключение правительства.
"Условия размещения инфраструктуры связи вдоль дорог станут проще. Это улучшит качество мобильной связи и интернета на трассах и в расположенных вблизи к ним малых населённых пунктах", - написал Турчак в своем Telegram-канале.
Он указал, что на сегодняшний день отношения связистов и дорожников не до конца урегулированы.
"Разногласия в терминологии и противоречия, касающиеся создания необходимой инфраструктуры, часто тормозят размещение базовых станций и линий связи вдоль автодорог. Наш законопроект эти разногласия устранит", - отметил Турчак.