https://ria.ru/20240529/khinshteyn-1949074388.html

В Госдуму внесли проект о качественной мобильной связи вдоль автодорог

В Госдуму внесли проект о качественной мобильной связи вдоль автодорог - РИА Новости, 29.05.2024

В Госдуму внесли проект о качественной мобильной связи вдоль автодорог

В ГД внесен проект, направленный на обеспечение качественной мобильной связью и интернетом участков вдоль автодорог, сообщил глава комитета ГД по информполитике РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T10:59

2024-05-29T10:59

2024-05-29T10:59

общество

андрей турчак

александр хинштейн

госдума рф

единая россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. В ГД внесен проект, направленный на обеспечение качественной мобильной связью и интернетом участков вдоль автодорог, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. "Вместе с Андреем Турчаком и другими коллегами по ЕР внесли сегодня законопроект, направленный на обеспечение качественной мобильной связью и интернетом вдоль автомобильных дорог", - написал он в своем Telegram-канале. Он отметил, что сегодняшние положения законов "О связи" и "Об автодорогах" требуют ряда уточнений, которые позволят ускорить покрытие мобильными сетями дорожной сети, оптимизировав взаимодействие операторов связи и владельцев дорог. По его словам, сейчас федеральные автодороги покрыты сетями GSM почти на 90%, сетями LTE от 54% до 75%, а региональные дороги – сетями связи различных поколений на уровне 20-40%. "Наш законопроект предлагает: закрепить в ФЗ "Об автодорогах", что сооружения связи (при учете допустимых габаритов) могут размещаться в границах полос отвода автомобильных дорог", - добавил депутат. Также предлагается установив в законе "О связи", что строительство, эксплуатация, капремонт, а также перенос линий связи и сооружений связи в границах полос отвода автомобильных дорог осуществляется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности с учетом особенностей, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах. Проектом предполагается установить для автодорожной сферы общий принцип работы с операторами связи при переносе линий связи, убрав возможность, когда владелец автодороги, для строительства которой нужно перенести линии, не только переносит объекты связи, но и требует с оператора за это деньги. В свою очередь первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что законопроект проработан с Минцифры и Минтрансом, а также получил положительное заключение правительства. "Условия размещения инфраструктуры связи вдоль дорог станут проще. Это улучшит качество мобильной связи и интернета на трассах и в расположенных вблизи к ним малых населённых пунктах", - написал Турчак в своем Telegram-канале. Он указал, что на сегодняшний день отношения связистов и дорожников не до конца урегулированы. "Разногласия в терминологии и противоречия, касающиеся создания необходимой инфраструктуры, часто тормозят размещение базовых станций и линий связи вдоль автодорог. Наш законопроект эти разногласия устранит", - отметил Турчак.

https://ria.ru/20231106/internet-1907743438.html

https://realty.ria.ru/20231107/dostup-1907970404.html

https://ria.ru/20240528/kabeli-1948801450.html

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общество, андрей турчак, александр хинштейн, госдума рф, единая россия, совет федерации рф