Жители Молдавии хотят видеть страну в составе ЕАЭС, заявила Гуцул
Глава Гагаузии: жители Молдавии хотят, чтобы страна была частью ЕАЭС
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выразила уверенность, что жители республики хотят видеть страну в составе ЕАЭС.
Гуцул выступила на круглом столе по случаю 10-летия ЕАЭС, который проводит блок "Победа".
"Важно, что у наших аграриев сейчас есть выход на российский рынок. Есть просьбы, чтобы были такие привилегии и у экономических агентов, пенсионеров и бюджетников. Это важный шаг. Я с уверенностью могу сказать, что люди в Республике Молдова выступают за то, чтобы мы были частичкой Евразийского экономического союза", - заявила Гуцул.
По ее словам, те, кто в прошлом поддерживал идею евроинтеграции, сейчас испытывают разочарование. "К сожалению, ЕС нам свое лицо показал - сколько лет нам обещали демократию и красивую жизнь, но мы этого не видим", - добавила Гуцул.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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24 апреля, 14:37