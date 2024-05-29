https://ria.ru/20240529/gutsul-1949110551.html

Жители Молдавии хотят видеть страну в составе ЕАЭС, заявила Гуцул

Жители Молдавии хотят видеть страну в составе ЕАЭС, заявила Гуцул - РИА Новости, 29.05.2024

Жители Молдавии хотят видеть страну в составе ЕАЭС, заявила Гуцул

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выразила уверенность, что жители республики хотят видеть страну в составе ЕАЭС. РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T13:30

2024-05-29T13:30

2024-05-29T13:30

в мире

молдавия

украина

кишинев

евгения гуцул

евросоюз

евразийский экономический союз

снг

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КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выразила уверенность, что жители республики хотят видеть страну в составе ЕАЭС. Гуцул выступила на круглом столе по случаю 10-летия ЕАЭС, который проводит блок "Победа". "Важно, что у наших аграриев сейчас есть выход на российский рынок. Есть просьбы, чтобы были такие привилегии и у экономических агентов, пенсионеров и бюджетников. Это важный шаг. Я с уверенностью могу сказать, что люди в Республике Молдова выступают за то, чтобы мы были частичкой Евразийского экономического союза", - заявила Гуцул. По ее словам, те, кто в прошлом поддерживал идею евроинтеграции, сейчас испытывают разочарование. "К сожалению, ЕС нам свое лицо показал - сколько лет нам обещали демократию и красивую жизнь, но мы этого не видим", - добавила Гуцул. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240527/gutsul-1948583214.html

https://ria.ru/20240529/shor-1949101792.html

https://ria.ru/20240424/gutsul-1942035277.html

молдавия

украина

кишинев

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в мире, молдавия, украина, кишинев, евгения гуцул, евросоюз, евразийский экономический союз, снг