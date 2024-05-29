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Жители Молдавии хотят видеть страну в составе ЕАЭС, заявила Гуцул - РИА Новости, 29.05.2024
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13:30 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/gutsul-1949110551.html
Жители Молдавии хотят видеть страну в составе ЕАЭС, заявила Гуцул
Жители Молдавии хотят видеть страну в составе ЕАЭС, заявила Гуцул - РИА Новости, 29.05.2024
Жители Молдавии хотят видеть страну в составе ЕАЭС, заявила Гуцул
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выразила уверенность, что жители республики хотят видеть страну в составе ЕАЭС. РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T13:30
2024-05-29T13:30
в мире
молдавия
украина
кишинев
евгения гуцул
евросоюз
евразийский экономический союз
снг
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КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выразила уверенность, что жители республики хотят видеть страну в составе ЕАЭС. Гуцул выступила на круглом столе по случаю 10-летия ЕАЭС, который проводит блок "Победа". "Важно, что у наших аграриев сейчас есть выход на российский рынок. Есть просьбы, чтобы были такие привилегии и у экономических агентов, пенсионеров и бюджетников. Это важный шаг. Я с уверенностью могу сказать, что люди в Республике Молдова выступают за то, чтобы мы были частичкой Евразийского экономического союза", - заявила Гуцул. По ее словам, те, кто в прошлом поддерживал идею евроинтеграции, сейчас испытывают разочарование. "К сожалению, ЕС нам свое лицо показал - сколько лет нам обещали демократию и красивую жизнь, но мы этого не видим", - добавила Гуцул. Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240527/gutsul-1948583214.html
https://ria.ru/20240529/shor-1949101792.html
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в мире, молдавия, украина, кишинев, евгения гуцул, евросоюз, евразийский экономический союз, снг
В мире, Молдавия, Украина, Кишинев, Евгения Гуцул, Евросоюз, Евразийский экономический союз, СНГ
Жители Молдавии хотят видеть страну в составе ЕАЭС, заявила Гуцул

Глава Гагаузии: жители Молдавии хотят, чтобы страна была частью ЕАЭС

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул выразила уверенность, что жители республики хотят видеть страну в составе ЕАЭС.
Гуцул выступила на круглом столе по случаю 10-летия ЕАЭС, который проводит блок "Победа".
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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"Важно, что у наших аграриев сейчас есть выход на российский рынок. Есть просьбы, чтобы были такие привилегии и у экономических агентов, пенсионеров и бюджетников. Это важный шаг. Я с уверенностью могу сказать, что люди в Республике Молдова выступают за то, чтобы мы были частичкой Евразийского экономического союза", - заявила Гуцул.
По ее словам, те, кто в прошлом поддерживал идею евроинтеграции, сейчас испытывают разочарование. "К сожалению, ЕС нам свое лицо показал - сколько лет нам обещали демократию и красивую жизнь, но мы этого не видим", - добавила Гуцул.
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Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
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В миреМолдавияУкраинаКишиневЕвгения ГуцулЕвросоюзЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
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