Володин прокомментировал инцидент с досмотром школьниц в Воронеже
Володин назвал инцидент с досмотром школьников перед ЕГЭ в Воронеже перегибом
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин назвал инцидент с досмотром школьников перед ЕГЭ в Воронеже перегибом, поручив профильному комитету нижней палаты парламента мониторить ситуацию в дни экзаменов.
По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.
"Задумайтесь, мы все тоже родители. И как отреагирует каждый из вас, если ребенка будут раздевать? Кто это придумывает? Кто разрешил? Ждем, чтобы комитет по просвещению особенно в дни проведения экзаменов практически в круглосуточном режиме мониторил ситуацию и спрашивал с тех, кто вот такие перегибы допускает", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном работе спикера Госдумы в регионе.