https://ria.ru/20240529/dosmotr-1949151090.html

Володин прокомментировал инцидент с досмотром школьниц в Воронеже

Володин прокомментировал инцидент с досмотром школьниц в Воронеже - РИА Новости, 29.05.2024

Володин прокомментировал инцидент с досмотром школьниц в Воронеже

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин назвал инцидент с досмотром школьников перед ЕГЭ в Воронеже перегибом, поручив профильному... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T15:32

2024-05-29T15:32

2024-05-29T15:32

общество

воронеж

саратовская область

воронежская область

вячеслав володин

михаил мишустин

госдума рф

единый государственный экзамен (егэ)

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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин назвал инцидент с досмотром школьников перед ЕГЭ в Воронеже перегибом, поручив профильному комитету нижней палаты парламента мониторить ситуацию в дни экзаменов. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже. "Задумайтесь, мы все тоже родители. И как отреагирует каждый из вас, если ребенка будут раздевать? Кто это придумывает? Кто разрешил? Ждем, чтобы комитет по просвещению особенно в дни проведения экзаменов практически в круглосуточном режиме мониторил ситуацию и спрашивал с тех, кто вот такие перегибы допускает", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном работе спикера Госдумы в регионе.

https://ria.ru/20240529/ekzamen-1949097507.html

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Наталья Макарова

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