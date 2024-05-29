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Володин прокомментировал инцидент с досмотром школьниц в Воронеже - РИА Новости, 29.05.2024
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15:32 29.05.2024
https://ria.ru/20240529/dosmotr-1949151090.html
Володин прокомментировал инцидент с досмотром школьниц в Воронеже
Володин прокомментировал инцидент с досмотром школьниц в Воронеже - РИА Новости, 29.05.2024
Володин прокомментировал инцидент с досмотром школьниц в Воронеже
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин назвал инцидент с досмотром школьников перед ЕГЭ в Воронеже перегибом, поручив профильному... РИА Новости, 29.05.2024
2024-05-29T15:32
2024-05-29T15:32
общество
воронеж
саратовская область
воронежская область
вячеслав володин
михаил мишустин
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин назвал инцидент с досмотром школьников перед ЕГЭ в Воронеже перегибом, поручив профильному комитету нижней палаты парламента мониторить ситуацию в дни экзаменов. По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже. "Задумайтесь, мы все тоже родители. И как отреагирует каждый из вас, если ребенка будут раздевать? Кто это придумывает? Кто разрешил? Ждем, чтобы комитет по просвещению особенно в дни проведения экзаменов практически в круглосуточном режиме мониторил ситуацию и спрашивал с тех, кто вот такие перегибы допускает", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном работе спикера Госдумы в регионе.
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саратовская область
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общество, воронеж, саратовская область, воронежская область, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), скандал с досмотром перед егэ в воронеже
Общество, Воронеж, Саратовская область, Воронежская область, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
Володин прокомментировал инцидент с досмотром школьниц в Воронеже

Володин назвал инцидент с досмотром школьников перед ЕГЭ в Воронеже перегибом

Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
Кадр записи камеры видеонаблюдения с моментом досмотра школьниц в Воронеже
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САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин назвал инцидент с досмотром школьников перед ЕГЭ в Воронеже перегибом, поручив профильному комитету нижней палаты парламента мониторить ситуацию в дни экзаменов.
По данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало. Источник РИА Новости сообщал, что Володин встретится в среду с премьер-министром Михаилом Мишустиным и обсудит инцидент в Воронеже.
"Задумайтесь, мы все тоже родители. И как отреагирует каждый из вас, если ребенка будут раздевать? Кто это придумывает? Кто разрешил? Ждем, чтобы комитет по просвещению особенно в дни проведения экзаменов практически в круглосуточном режиме мониторил ситуацию и спрашивал с тех, кто вот такие перегибы допускает", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном работе спикера Госдумы в регионе.
Учащийся принимает участие в сдаче ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
В Госдуме прокомментировали инцидент с досмотром детей перед ЕГЭ в Воронеже
12:32
 
ОбществоВоронежСаратовская областьВоронежская областьВячеслав ВолодинМихаил МишустинГосдума РФЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
 
 
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