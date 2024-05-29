https://ria.ru/20240529/birichevskiy-1948949490.html

Дмитрий Биричевский: в России и речи нет о национализации западных компаний

Дмитрий Биричевский: в России и речи нет о национализации западных компаний - РИА Новости, 29.05.2024

Дмитрий Биричевский: в России и речи нет о национализации западных компаний

Большинство зарубежных компаний хотят сохранить и развивать свой бизнес в России, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-29T09:00

2024-05-29T09:00

2024-05-29T09:00

интервью

дмитрий биричевский

эммануэль макрон

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Большинство зарубежных компаний хотят сохранить и развивать свой бизнес в России, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. В интервью специальному корреспонденту РИА Новости Александре Дибижевой он рассказал о влиянии санкций США в отношении российского СПГ на сотрудничество Москвы и Токио и о том, к чему может привести возможный запрет Евросоюза на его транзит через европейские порты.— ЕС планирует запретить транзит российского СПГ через европейские порты. Как это повлияет на наши поставки? Будет ли Россия в таком случае вынуждена менять маршруты? Обсуждает ли Москва этот вопрос с партнерами из других стран?— В настоящий момент доля российского природного газа на рынке Европы составляет около 15%, значительные объемы которого приходятся на СПГ. По итогам 2023 года главными европейскими покупателями СПГ стали Испания, Бельгия, Франция, Нидерланды, Греция. Запрет на импорт и транзит, обсуждаемый сейчас в рамках еэсовских структур, приведет к очередному витку роста цен на сырье, в том числе и для европейских потребителей, финансовым издержкам европейских компаний, создаст новые риски международной энергетической безопасности, негативно скажется на функционировании транспортно-логистических коридоров. В очередной раз вводимые рестрикции ударят и непосредственно по их инициаторам.Реалии таковы, что санкционная спираль будет раскручиваться дальше. Безусловно, отечественным экспортерам придется учитывать возможный запрет. В то же время эффективные действия российских властей и экономоператоров в период 2022-2023 годов позволили переориентировать основной вектор поставок отечественного сырья на новые центры мирового экономического роста, в том числе в Азии – Индию, Китай и другие. Этот опыт поможет и дальше противостоять новым ограничениям. Совместно с партнерами на регулярной основе проводим работу по поиску взаимоприемлемых путей продолжения сотрудничества, несмотря на чинимые Западом препятствия.— Как сильно сказались санкции США, введенные в начале мая этого года против компаний и судов, связанных с проектом "Арктик СПГ-2", на работе проекта? Ранее агентство "Рейтер" сообщало, что "Новатэк", один из акционеров проекта, может сократить его масштабы из-за санкций. Так ли это? Есть ли вероятность, что в дальнейшем под подобные санкции США могут попасть "Ямал", "Сахалин-1", "Сахалин-2"? Как это может отразиться на планах России выйти на производство 100 миллионов тонн СПГ к 2030 году?— Нелегитимные действия Вашингтона направлены на подрыв функционирования "Арктик СПГ-2" и других СПГ-проектов, среди которых "Ямал", "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Учитывая это, защита и развитие данного сектора ТЭК – важнейшие направления в рамках деятельности по укреплению суверенитета российской энергетической отрасли и дальнейшего повышения ее эффективности. С учетом роста мировой потребности в СПГ задача по наращиванию производства отечественного СПГ до отметки в 100 миллионов тонн в ближайшее десятилетие, поставленная президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, безусловно, должна быть выполнена.Очевидно, что санкции ударят по ближайшим союзникам США. Так, природный газ – одна из приоритетных тем нашего взаимодействия с Японией в текущих непростых геополитических условиях. Насколько мы понимаем, Токио заинтересован в дальнейших поставках российского "голубого топлива".Что касается влияния санкций на проект "Арктик СПГ-2", за ответом на этот вопрос рекомендовали бы обратиться непосредственно в ПАО "Новатэк".— Если ЕС введет санкции на поставки российского СПГ, что произойдет с иностранными акционерами совместных проектов, например, "Ямал СПГ" – французской TotalEnergies и китайской CNPC? Обсуждаются ли с ними возможные варианты работы при таком сценарии? Собираются ли эти компании сохранять долю в проектах?— В двустороннем формате взаимодействуем с иностранными партнерами "Ямал СПГ". Стоит учитывать, что при распространении ограничений на этот проект ситуация для компаний TotalEnergies и CNPC может сложиться по-разному. Французская компания Total находится в юрисдикции недружественного нам государства. Мы постоянно слышим политизированные русофобские высказывания президента Франции Эммануэля Макрона в отношении нашей страны.Вместе с тем надеемся, что при принятии решений французские власти будут руководствоваться принципом экономической целесообразности, чтобы не допустить серьезных финансовых издержек для своей компании и потери части рынка.Отношения с китайской стороной находятся на высоком уровне. В ходе государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в КНР 16-17 мая стороны договорились продолжить укреплять стратегическое партнерство в энергетической сфере, в том числе развивать сотрудничество в области СПГ, оказывать содействие крупным совместным проектам. Убеждены, что все возможные трудности будут преодолены на двусторонней основе в соответствии с достигнутыми договоренностями.Вновь подчеркиваем, что Россия открыта к деполитизированному и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми заинтересованными участниками международных экономических отношений.— Власти Италии резко отреагировали на решение Москвы о передаче российской "дочки" Ariston Holding во временное управление АО "Газпром бытовые системы". Посла России в Риме вызвали в итальянский МИД, а глава МИД Италии Антонио Таяни пообещал, что правительство защитит местный бизнес. Не опасается ли в связи с этим Москва, что другие итальянские компании полностью уйдут с российского рынка после этого прецедента? Насколько обещанные Римом ответные меры могут быть болезненны для Москвы?— Подобная реакция со стороны итальянских властей вызывает по меньшей мере недоумение. Именно западные страны спровоцировали текущее резкое обострение геополитической обстановки и общий кризис доверия, в том числе в мировой экономике. Ослепленные чувством своей цивилизационной исключительности европейские страны откровенно заигрались с санкционными инструментами, которые, как многие теперь уже понимают, являются обоюдоострым оружием и со временем оказывают все большее негативное воздействие на национальные экономики стран-инициаторов и их конкурентные позиции на мировом рынке.Россия, в отличие от западных стран, принципиально и последовательно не политизирует коммерческие вопросы и готова оказывать всю необходимую поддержку сохраняющим свое присутствие на российском рынке иностранным компаниям при условии соблюдения ими российского законодательства и выполнения обязательств социального характера.Наши вынужденные ответные меры носят точечный, выверенный характер. Передача во временное управление российской "дочки" AristonHolding осуществлена в соответствии с положениями указа президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года № 302, который лег в основу наших специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.В этом плане показательно, что значительное число иностранных компаний сохраняет настрой на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество с нашей страной, руководствуясь рациональными соображениями и объективными данными о реальном потенциале российской экономики.— Насколько велика вероятность того, что в России будут национализированы все ушедшие западные компании? Есть ли данные о том, какой процент иностранных предприятий уже был передан во временное управление Росимуществу или российским компаниям?— Необходимо отметить, что речь идет именно о временном управлении, а не о национализации – вводимые меры не предполагают изменения права собственности. Это является подтверждением исключительно ответственного подхода российской стороны к иностранным инвестициям, в том числе из недружественных стран. Предпринятые в соответствии с указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года № 302 меры в отношении движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав затронули лишь активы порядка 10 иностранных компаний. Это количество несопоставимо с численностью остающихся работать на российском рынке иностранных предприятий. Экономоператорам обеспечены все необходимые условия для дальнейшего осуществления коммерческой деятельности.Российская сторона неизменно нацелена на поддержание конструктивного диалога с продолжающими свою деятельность в России иностранными компаниями безотносительно их принадлежности к юрисдикции недружественных государств. Как показывает практика, деловые круги в целом куда более ответственны и объективны в оценке происходящих процессов, нежели политики западных стран. Те, кто ранее покинул Россию, сделали это под беспрецедентным давлением своих правительств. Вместе с тем, очевидно, что абсолютное большинство зарубежных компаний заинтересовано в сохранении и долгосрочном развитии своего бизнеса в России.— Глава Итало-Российской торговой палаты сообщил о приостановке системы, которая позволяла компаниям из России покупать итальянские товары за рубли. Прорабатывает ли Москва создание похожих механизмов с другими европейскими странами? Поступали ли подобные обращения? Насколько это реально сейчас?— По имеющейся у нас информации, руководство Итало-Российской торговой палаты действительно прорабатывало возможность создания механизма банковских операций между компаниями России и Италии. Вместе с тем итальянские власти торпедировали эту инициативу, в результате чего работа на данном направлении была свернута.О существовании или попытках создания в других западных странах систем, которые позволяли бы российским компаниям приобретать товары за рубли, нам неизвестно. Обращения на этот счет не поступали.Вместе с тем показательно, что именно европейский бизнес заинтересован в существовании альтернативных механизмов, позволяющих осуществлять финансовое обслуживание внешнеэкономических контрактов с российскими операторами. К сожалению для местных компаний, европейские власти продолжают ставить палки в колеса любым попыткам оживить торговое взаимодействие с нашей страной и приносят собственные экономические приоритеты в жертву пресловутой "трансатлантической солидарности", идя на поводу у американского суверена.Россия была и остается ответственным и добросовестным участником мировой экономики, полностью выполняющим свои обязательства и открытым для сотрудничества со всеми конструктивно настроенными партнерами. Вместе с тем англосаксы и европейцы, стремящиеся к сохранению своего доминирования в мировых делах, избрали путь противостояния с нашей страной, поставив безумную цель нанести России "стратегическое поражение". Вашингтон и его сателлиты фактически развязали против России гибридную агрессию, введя беспрецедентные ограничительные меры в сферах торговли, логистики и финансов. Теперь вот пытаются придумать псевдолегитимные поводы, чтобы украсть наши суверенные золотовалютные резервы.В связи с этим рассчитывать на какие-либо перспективы налаживания экономического взаимодействия с западниками на государственном уровне не приходится. Со своей стороны активно развиваем сотрудничество с дружественными партнерами из Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, работа с которыми выстраивается на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и учета интересов друг друга.

https://ria.ru/20240521/gaz-1947392618.html

https://radiosputnik.ru/20240418/gaz-1940728790.html

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

https://ria.ru/20240426/ariston-1942582314.html

https://ria.ru/20240429/italiya-1943004617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, дмитрий биричевский, эммануэль макрон, владимир путин, россия, москва, сша, евросоюз, новатэк, ямал спг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)