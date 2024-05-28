https://ria.ru/20240528/zaes-1948879164.html

Россия продолжит работу по обеспечению безопасной эксплуатации ЗАЭС

Россия продолжит работу по обеспечению безопасной эксплуатации ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2024

Россия продолжит работу по обеспечению безопасной эксплуатации ЗАЭС

Безопасность Запорожской АЭС была ключевой темой консультаций РФ-МАГАТЭ в Калининграде, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил готовность... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:12

2024-05-28T13:12

2024-05-28T13:41

калининград

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

алексей лихачев

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Безопасность Запорожской АЭС была ключевой темой консультаций РФ-МАГАТЭ в Калининграде, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил готовность российской стороны продолжать активную работу по обеспечению безопасной эксплуатации ЗАЭС в условиях непрекращающихся украинских провокаций, сообщил "Росатом" по итогам встречи.В Калининграде во вторник состоялся очередной раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ. Делегации возглавили Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Безопасность Запорожской АЭС была ключевой темой консультаций. Алексей Лихачев подтвердил готовность российской стороны продолжать активную работу по обеспечению безопасной эксплуатации Запорожской АЭС в условиях непрекращающихся украинских провокаций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240519/magate-1946966885.html

калининград

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калининград, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс