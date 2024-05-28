Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит работу по обеспечению безопасной эксплуатации ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 28.05.2024 (обновлено: 13:41 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/zaes-1948879164.html
Россия продолжит работу по обеспечению безопасной эксплуатации ЗАЭС
Россия продолжит работу по обеспечению безопасной эксплуатации ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2024
Россия продолжит работу по обеспечению безопасной эксплуатации ЗАЭС
Безопасность Запорожской АЭС была ключевой темой консультаций РФ-МАГАТЭ в Калининграде, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил готовность... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:12
2024-05-28T13:41
калининград
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948883366_306:0:2322:1134_1920x0_80_0_0_f60b4154bd097e6fe507c7173ea34a46.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Безопасность Запорожской АЭС была ключевой темой консультаций РФ-МАГАТЭ в Калининграде, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил готовность российской стороны продолжать активную работу по обеспечению безопасной эксплуатации ЗАЭС в условиях непрекращающихся украинских провокаций, сообщил "Росатом" по итогам встречи.В Калининграде во вторник состоялся очередной раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ. Делегации возглавили Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Безопасность Запорожской АЭС была ключевой темой консультаций. Алексей Лихачев подтвердил готовность российской стороны продолжать активную работу по обеспечению безопасной эксплуатации Запорожской АЭС в условиях непрекращающихся украинских провокаций", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240519/magate-1946966885.html
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948883366_209:0:2485:1707_1920x0_80_0_0_e267fbaaf9ae4df9d89cfde279139859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининград, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Калининград, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Россия продолжит работу по обеспечению безопасной эксплуатации ЗАЭС

Лихачев: безопасность ЗАЭС была ключевой темой консультаций России и МАГАТЭ

© Фото : Росатом/TelegramДиректор Росатома Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Директор Росатома Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Росатом/Telegram
Директор Росатома Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Безопасность Запорожской АЭС была ключевой темой консультаций РФ-МАГАТЭ в Калининграде, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил готовность российской стороны продолжать активную работу по обеспечению безопасной эксплуатации ЗАЭС в условиях непрекращающихся украинских провокаций, сообщил "Росатом" по итогам встречи.
В Калининграде во вторник состоялся очередной раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ. Делегации возглавили Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Гросси назвал условие, при котором МАГАТЭ назовет виновника обстрелов ЗАЭС
19 мая, 08:06
"Безопасность Запорожской АЭС была ключевой темой консультаций. Алексей Лихачев подтвердил готовность российской стороны продолжать активную работу по обеспечению безопасной эксплуатации Запорожской АЭС в условиях непрекращающихся украинских провокаций", - говорится в сообщении.
 
КалининградГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала