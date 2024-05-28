https://ria.ru/20240528/zaes-1948879164.html
Россия продолжит работу по обеспечению безопасной эксплуатации ЗАЭС
Россия продолжит работу по обеспечению безопасной эксплуатации ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2024
Россия продолжит работу по обеспечению безопасной эксплуатации ЗАЭС
Безопасность Запорожской АЭС была ключевой темой консультаций РФ-МАГАТЭ в Калининграде, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил готовность... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:12
2024-05-28T13:12
2024-05-28T13:41
калининград
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
алексей лихачев
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Безопасность Запорожской АЭС была ключевой темой консультаций РФ-МАГАТЭ в Калининграде, генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил готовность российской стороны продолжать активную работу по обеспечению безопасной эксплуатации ЗАЭС в условиях непрекращающихся украинских провокаций, сообщил "Росатом" по итогам встречи.В Калининграде во вторник состоялся очередной раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ. Делегации возглавили Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Безопасность Запорожской АЭС была ключевой темой консультаций. Алексей Лихачев подтвердил готовность российской стороны продолжать активную работу по обеспечению безопасной эксплуатации Запорожской АЭС в условиях непрекращающихся украинских провокаций", - говорится в сообщении.
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калининград, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, алексей лихачев, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
Калининград, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Россия продолжит работу по обеспечению безопасной эксплуатации ЗАЭС
Лихачев: безопасность ЗАЭС была ключевой темой консультаций России и МАГАТЭ