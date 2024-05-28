Рейтинг@Mail.ru
В Еврейском музее в Москве открылась выставка, посвященная Марку Шагалу - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:53 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/vystavka-1948980901.html
В Еврейском музее в Москве открылась выставка, посвященная Марку Шагалу
В Еврейском музее в Москве открылась выставка, посвященная Марку Шагалу - РИА Новости, 28.05.2024
В Еврейском музее в Москве открылась выставка, посвященная Марку Шагалу
В московском Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "В ожидании чуда", посвященная Марку Шагалу. В основу экспозиции легла книга художника... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:53
2024-05-28T18:53
религия
витебск
марк шагал
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931409794_0:128:3087:1864_1920x0_80_0_0_b758d068ce4a6783763c9d09be5cb945.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В московском Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "В ожидании чуда", посвященная Марку Шагалу. В основу экспозиции легла книга художника "Моя жизнь".Экспозиция выставки воссоздает наиболее важные фрагменты ранней биографии Шагала, от родительского дома в Витебске до парижской мастерской. Семь разделов экспозиции знакомят зрителей с героями художника и любимыми сюжетами."Эта выставка органично вписывается в одно из направлений экспозиционной деятельности Еврейского музея, который регулярно проводит проекты, связанные с искусством авангарда. Среди его ярчайших представителей — Марк Шагал", — отметила исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина Краснянская.В своем творчестве, продолжает она, Шагал черпал вдохновение в еврейской культуре, обращаясь к образам народного искусства, пословицам и поговоркам, а также к воспоминаниям о детстве.Первые залы посвящены витебскому дому Марка Шагала, его родителям и самому городу. Экспозиция ведет из комнаты с детской колыбелью через рыбную лавку, где трудился отец художника, и далее – на улицы Витебска.По словам генерального директора Еврейского музея и центра толерантности раввина Александра Бороды, образы еврейского местечка в пригороде Витебска занимают в творчестве Шагала особое место: здесь он родился и вырос."Но в его картинах это маленькое поселение превратилось в целую Вселенную, полную сказочных, наивных и детских представлений, причудливых героев. И этот особый взгляд на мир не смогли изменить ни годы жизни художника в различных городах и странах, ни новые веяния в искусстве" — сказал Александр Борода.Следующий раздел выставки посвящен первому парижскому путешествию художника. Помимо мастерской, связанной со знаменитым монпарнасским "Ульем", здесь представлен бродячий цирк, привлекавший не одно поколение парижских модернистов. Экспозицию дополняют живописные и графические работы Марка Шагала, а также произведения Натана Альтмана и Григория Ингера.
https://realty.ria.ru/20240528/mechet-1948920240.html
https://ria.ru/20240526/ikona-1948469511.html
https://ria.ru/20240524/pomosch-1948179492.html
витебск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931409794_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_2ab4314b3c11f191419b4f8d68df778b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
витебск, марк шагал, религия
Религия, Витебск, Марк Шагал, Религия
В Еврейском музее в Москве открылась выставка, посвященная Марку Шагалу

Выставка "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" открылась в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЗал Марка Шагала - часть выставки "Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Зал Марка Шагала - часть выставки Еврейский авангард. Шагал, Альтман, Штеренберг и другие в Еврейском музее и центре толерантности в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В московском Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "В ожидании чуда", посвященная Марку Шагалу. В основу экспозиции легла книга художника "Моя жизнь".
Экспозиция выставки воссоздает наиболее важные фрагменты ранней биографии Шагала, от родительского дома в Витебске до парижской мастерской. Семь разделов экспозиции знакомят зрителей с героями художника и любимыми сюжетами.
Мечеть - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Для мечети в Косино найден участок вдали от Святого озера
Вчера, 15:20
"Эта выставка органично вписывается в одно из направлений экспозиционной деятельности Еврейского музея, который регулярно проводит проекты, связанные с искусством авангарда. Среди его ярчайших представителей — Марк Шагал", — отметила исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина Краснянская.
В своем творчестве, продолжает она, Шагал черпал вдохновение в еврейской культуре, обращаясь к образам народного искусства, пословицам и поговоркам, а также к воспоминаниям о детстве.
Первые залы посвящены витебскому дому Марка Шагала, его родителям и самому городу. Экспозиция ведет из комнаты с детской колыбелью через рыбную лавку, где трудился отец художника, и далее – на улицы Витебска.
По словам генерального директора Еврейского музея и центра толерантности раввина Александра Бороды, образы еврейского местечка в пригороде Витебска занимают в творчестве Шагала особое место: здесь он родился и вырос.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил министру обороны РФ Андрею Белоусову старинную икону с образом Тихвинской Божией Матери
Патриарх Кирилл подарил Белоусову старинную икону
26 мая, 17:50
"Но в его картинах это маленькое поселение превратилось в целую Вселенную, полную сказочных, наивных и детских представлений, причудливых героев. И этот особый взгляд на мир не смогли изменить ни годы жизни художника в различных городах и странах, ни новые веяния в искусстве" — сказал Александр Борода.
Следующий раздел выставки посвящен первому парижскому путешествию художника. Помимо мастерской, связанной со знаменитым монпарнасским "Ульем", здесь представлен бродячий цирк, привлекавший не одно поколение парижских модернистов. Экспозицию дополняют живописные и графические работы Марка Шагала, а также произведения Натана Альтмана и Григория Ингера.
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
На Валааме окажут помощь семьям участников СВО
24 мая, 16:54
 
РелигияВитебскМарк ШагалРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала