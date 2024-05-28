https://ria.ru/20240528/vystavka-1948980901.html

В Еврейском музее в Москве открылась выставка, посвященная Марку Шагалу

В Еврейском музее в Москве открылась выставка, посвященная Марку Шагалу - РИА Новости, 28.05.2024

В Еврейском музее в Москве открылась выставка, посвященная Марку Шагалу

В московском Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "В ожидании чуда", посвященная Марку Шагалу. В основу экспозиции легла книга художника... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:53

2024-05-28T18:53

2024-05-28T18:53

религия

витебск

марк шагал

религия

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В московском Еврейском музее и центре толерантности открылась выставка "В ожидании чуда", посвященная Марку Шагалу. В основу экспозиции легла книга художника "Моя жизнь".Экспозиция выставки воссоздает наиболее важные фрагменты ранней биографии Шагала, от родительского дома в Витебске до парижской мастерской. Семь разделов экспозиции знакомят зрителей с героями художника и любимыми сюжетами."Эта выставка органично вписывается в одно из направлений экспозиционной деятельности Еврейского музея, который регулярно проводит проекты, связанные с искусством авангарда. Среди его ярчайших представителей — Марк Шагал", — отметила исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Кристина Краснянская.В своем творчестве, продолжает она, Шагал черпал вдохновение в еврейской культуре, обращаясь к образам народного искусства, пословицам и поговоркам, а также к воспоминаниям о детстве.Первые залы посвящены витебскому дому Марка Шагала, его родителям и самому городу. Экспозиция ведет из комнаты с детской колыбелью через рыбную лавку, где трудился отец художника, и далее – на улицы Витебска.По словам генерального директора Еврейского музея и центра толерантности раввина Александра Бороды, образы еврейского местечка в пригороде Витебска занимают в творчестве Шагала особое место: здесь он родился и вырос."Но в его картинах это маленькое поселение превратилось в целую Вселенную, полную сказочных, наивных и детских представлений, причудливых героев. И этот особый взгляд на мир не смогли изменить ни годы жизни художника в различных городах и странах, ни новые веяния в искусстве" — сказал Александр Борода.Следующий раздел выставки посвящен первому парижскому путешествию художника. Помимо мастерской, связанной со знаменитым монпарнасским "Ульем", здесь представлен бродячий цирк, привлекавший не одно поколение парижских модернистов. Экспозицию дополняют живописные и графические работы Марка Шагала, а также произведения Натана Альтмана и Григория Ингера.

https://realty.ria.ru/20240528/mechet-1948920240.html

https://ria.ru/20240526/ikona-1948469511.html

https://ria.ru/20240524/pomosch-1948179492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

витебск, марк шагал, религия