https://ria.ru/20240528/videoobraschenie-1949024485.html

Семья Труфанова записала видеообращение с надеждой на его освобождение

Семья Труфанова записала видеообращение с надеждой на его освобождение - РИА Новости, 29.05.2024

Семья Труфанова записала видеообращение с надеждой на его освобождение

Семья гражданина России и Израиля Александра Труфанова, который был похищен радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года, записала... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-28T23:52

2024-05-28T23:52

2024-05-29T09:11

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая - РИА Новости. Семья гражданина России и Израиля Александра Труфанова, который был похищен радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года, записала видеообращение с надеждой на его скорое освобождение, видеоролик был опубликован в ответ на видео, которое ранее во вторник опубликовала палестинская радикальная группировка "Исламский джихад", на которой запечатлен Александр. "Видеть сегодня моего Сашу по телевизору очень отрадно, но и душераздирающе одновременно, так как он столь долгое время находится в плену. Я обращаюсь ко всем, принимающим решения, пожалуйста, сделайте всё, чтобы немедленно вернуть моего сына и всех похищенных домой!", - заявила мать Александра, Елена Труфанова. Ранее во вторник "Исламский джихад" опубликовал видеоролик с россиянином Александром Труфановым. Такая практика публикаций видео с заложниками распространена палестинскими группировками в рамках стратегии психологического террора. В 30-секундном ролике с наложенными визуальными эффектами Александр Труфанов обращается к израильтянам, которые еженедельно выходят на митинги в поддержку семей заложников, и призывает их быть "терпеливыми". Труфанов анонсировал, что в ближайшие дни расскажет подробности того, что с ним и с другими заложниками случилось в плену в секторе Газа. Бабушка Александра, Ирина Тати, на русском языке выразила надежду, что вновь увидит своего внука. "Мой дорогой Саша, мы уже ждем твоего возвращения к нам и прилагаем все возможные усилия, чтобы это произошло в ближайшее время", - заявила девушка Александра, Сапир Коэн. Елена Труфанова, Ирина Тати и Сапир Коэн были похищены 7 октября 2023 года из кибуца на юге Израиля в момент атаки радикалов ХАМАС вместе с еще 250 заложниками. Они были освобождены в конце ноября в рамках гуманитарных усилий при активных усилиях российской стороны. Отец Александра Виталий Труфанов был убит террористами. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 125 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС был освобожден 131 заложник, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20231126/osvobozhdennyy-1911982698.html

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в мире, израиль, россия, хамас, исламский джихад