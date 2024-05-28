Министр обороны Украины заявил, что западная помощь запаздывает
Умеров: только половина военной помощи от Запада поступает на Украину вовремя
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что лишь половина военной помощи от Запада поступает на Украину вовремя, при этом сообщил, что надеется на очень скорое прибытие первых истребителей F-16.
В интервью агентству Рейтер Умеров рассказал, что Украина "благодарна за военную помощь и оружие, предоставленное ее партнерами, но только половина обещанных Западом поставок прибыла вовремя", а каждая такая задержка приносила пользу российским войскам.
Кроме того, Умеров выразил надежду, что Украина получит первые истребители F-16 "очень скоро". Пока Киев сосредоточен на обучении пилотов и персонала.
США ранее разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучение проходит в Аризоне. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что обучение в этом штате проходят 12 украинских пилотов.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Бельгия поставит до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны быть получены Киевом до конца текущего года. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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