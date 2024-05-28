https://ria.ru/20240528/ukraina-1948954904.html

Министр обороны Украины заявил, что западная помощь запаздывает

Министр обороны Украины заявил, что западная помощь запаздывает - РИА Новости, 28.05.2024

Министр обороны Украины заявил, что западная помощь запаздывает

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что лишь половина военной помощи от Запада поступает на Украину вовремя, при этом сообщил, что надеется на очень... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:07

2024-05-28T17:07

2024-05-28T17:07

специальная военная операция на украине

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аджа лябиб

александр шульгин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что лишь половина военной помощи от Запада поступает на Украину вовремя, при этом сообщил, что надеется на очень скорое прибытие первых истребителей F-16. В интервью агентству Рейтер Умеров рассказал, что Украина "благодарна за военную помощь и оружие, предоставленное ее партнерами, но только половина обещанных Западом поставок прибыла вовремя", а каждая такая задержка приносила пользу российским войскам. Кроме того, Умеров выразил надежду, что Украина получит первые истребители F-16 "очень скоро". Пока Киев сосредоточен на обучении пилотов и персонала. США ранее разрешили союзникам передать Украине самолеты F-16 и сами участвуют в подготовке специалистов для их пилотирования и обслуживания. Обучение проходит в Аризоне. В апреле представитель американских военно-воздушных сил сообщил РИА Новости, что обучение в этом штате проходят 12 украинских пилотов. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Бельгия поставит до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны быть получены Киевом до конца текущего года. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948025133.html

https://ria.ru/20240528/borrel-1948839402.html

https://ria.ru/20240527/vengriya-1948606745.html

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