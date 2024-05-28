https://ria.ru/20240528/soglasheniya-1948963083.html

Молдавия подписала с Литвой соглашения об обмене секретной информацией

Молдавия подписала с Литвой соглашения об обмене секретной информацией - РИА Новости, 28.05.2024

Молдавия подписала с Литвой соглашения об обмене секретной информацией

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил во вторник, что подписал со своим литовским коллегой Габриэлем Ландсбергисом межправительственные... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:47

2024-05-28T17:47

2024-05-28T17:47

в мире

литва

молдавия

вильнюс

михай попшой

габриэлюс ландсбергис

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КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил во вторник, что подписал со своим литовским коллегой Габриэлем Ландсбергисом межправительственные соглашения об обмене и взаимной защите секретной информации, а также техническом и финансовом сотрудничестве. Попшой 28 мая отправился с рабочим визитом в Вильнюс, чтобы обсудить с властями Литвы вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности. Подписание соглашений состоялось после его встречи с литовским коллегой. "Сегодня вместе с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом мы подписали межправительственные соглашения об обмене и взаимной защите секретной информации, а также о техническом и финансовом сотрудничестве", - написал в своем Telegram-канале Попшой. По его словам, заключение этих двух соглашений будет способствовать обмену секретной информацией и увеличит связь между государственными учреждениями в социальной и экономической сфере. В повестке дня визита также значатся встречи Попшоя с председателем сейма, председателями парламентских комитетов по внешней политике и экономике, канцлером правительства, заместителем министра национальной обороны и главным советником по внешней политике президента Литвы.

https://ria.ru/20240313/moldavia-1932821160.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, литва, молдавия, вильнюс, михай попшой, габриэлюс ландсбергис