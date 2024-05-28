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Молдавия подписала с Литвой соглашения об обмене секретной информацией - РИА Новости, 28.05.2024
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17:47 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/soglasheniya-1948963083.html
Молдавия подписала с Литвой соглашения об обмене секретной информацией
Молдавия подписала с Литвой соглашения об обмене секретной информацией - РИА Новости, 28.05.2024
Молдавия подписала с Литвой соглашения об обмене секретной информацией
Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил во вторник, что подписал со своим литовским коллегой Габриэлем Ландсбергисом межправительственные... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:47
2024-05-28T17:47
в мире
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молдавия
вильнюс
михай попшой
габриэлюс ландсбергис
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КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил во вторник, что подписал со своим литовским коллегой Габриэлем Ландсбергисом межправительственные соглашения об обмене и взаимной защите секретной информации, а также техническом и финансовом сотрудничестве. Попшой 28 мая отправился с рабочим визитом в Вильнюс, чтобы обсудить с властями Литвы вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности. Подписание соглашений состоялось после его встречи с литовским коллегой. "Сегодня вместе с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом мы подписали межправительственные соглашения об обмене и взаимной защите секретной информации, а также о техническом и финансовом сотрудничестве", - написал в своем Telegram-канале Попшой. По его словам, заключение этих двух соглашений будет способствовать обмену секретной информацией и увеличит связь между государственными учреждениями в социальной и экономической сфере. В повестке дня визита также значатся встречи Попшоя с председателем сейма, председателями парламентских комитетов по внешней политике и экономике, канцлером правительства, заместителем министра национальной обороны и главным советником по внешней политике президента Литвы.
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в мире, литва, молдавия, вильнюс, михай попшой, габриэлюс ландсбергис
В мире, Литва, Молдавия, Вильнюс, Михай Попшой, Габриэлюс Ландсбергис
Молдавия подписала с Литвой соглашения об обмене секретной информацией

Главы МИД Молдавии и Литвы подписали межправительственные соглашения

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил во вторник, что подписал со своим литовским коллегой Габриэлем Ландсбергисом межправительственные соглашения об обмене и взаимной защите секретной информации, а также техническом и финансовом сотрудничестве.
Попшой 28 мая отправился с рабочим визитом в Вильнюс, чтобы обсудить с властями Литвы вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности. Подписание соглашений состоялось после его встречи с литовским коллегой.
«
"Сегодня вместе с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом мы подписали межправительственные соглашения об обмене и взаимной защите секретной информации, а также о техническом и финансовом сотрудничестве", - написал в своем Telegram-канале Попшой.
По его словам, заключение этих двух соглашений будет способствовать обмену секретной информацией и увеличит связь между государственными учреждениями в социальной и экономической сфере.
В повестке дня визита также значатся встречи Попшоя с председателем сейма, председателями парламентских комитетов по внешней политике и экономике, канцлером правительства, заместителем министра национальной обороны и главным советником по внешней политике президента Литвы.
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В миреЛитваМолдавияВильнюсМихай ПопшойГабриэлюс Ландсбергис
 
 
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