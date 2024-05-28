Молдавия подписала с Литвой соглашения об обмене секретной информацией
Главы МИД Молдавии и Литвы подписали межправительственные соглашения
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил во вторник, что подписал со своим литовским коллегой Габриэлем Ландсбергисом межправительственные соглашения об обмене и взаимной защите секретной информации, а также техническом и финансовом сотрудничестве.
Попшой 28 мая отправился с рабочим визитом в Вильнюс, чтобы обсудить с властями Литвы вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности. Подписание соглашений состоялось после его встречи с литовским коллегой.
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"Сегодня вместе с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом мы подписали межправительственные соглашения об обмене и взаимной защите секретной информации, а также о техническом и финансовом сотрудничестве", - написал в своем Telegram-канале Попшой.
По его словам, заключение этих двух соглашений будет способствовать обмену секретной информацией и увеличит связь между государственными учреждениями в социальной и экономической сфере.
В повестке дня визита также значатся встречи Попшоя с председателем сейма, председателями парламентских комитетов по внешней политике и экономике, канцлером правительства, заместителем министра национальной обороны и главным советником по внешней политике президента Литвы.