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Глава Минцифры рассказал о переходе мошенников на цифровые личности - РИА Новости, 28.05.2024
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15:01 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/moshenniki-1948912567.html
Глава Минцифры рассказал о переходе мошенников на цифровые личности
Глава Минцифры рассказал о переходе мошенников на цифровые личности - РИА Новости, 28.05.2024
Глава Минцифры рассказал о переходе мошенников на цифровые личности
Мошенники переходят на "цифровые личности": все чаще для обмана они создают "цифровых клонов" людей, используя для этого в том числе дипфейки, и таким образом... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:01
2024-05-28T15:01
технологии
индия
максут шадаев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мошенники переходят на "цифровые личности": все чаще для обмана они создают "цифровых клонов" людей, используя для этого в том числе дипфейки, и таким образом обманывают их коллег и близких, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на TAdviser SummIT. "Сейчас вектор кибератак в части мошенничества смещается на "цифровые личности". Сейчас уже люди берут займы не потому, что их в колл-центре на что-то развели, а их условный руководитель просит срочно что-то, какие-то финансовые вопросы решить и ему помочь", - сказал Шадаев. По его мнению, в дальнейшем цифровые личности, а также дипфейки будут все плотнее входить в нашу жизнь. В качестве примера он привел применение дипфейков на выборах в парламент Индии, где с помощью этих технологий кандидаты создавали предвыборные видео. "Это новый тренд, с которым нам надо будет считаться", - резюмировал Шадаев. Как рассказывал РИА Новости в марте начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд, мошенники стали распространять аудиодипфейки в мессенджерах, основными сценариями их применения стали шантаж и вымогательство. Для их создания требуется всего лишь 45 секунд записи голоса человека. А подделать видео мошенники могут с помощью фотографий и видеозаписей из социальных сетей.
https://ria.ru/20240517/moshenniki-1946566503.html
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технологии, индия, максут шадаев
Технологии, Индия, Максут Шадаев
Глава Минцифры рассказал о переходе мошенников на цифровые личности

Глава Минцифры Шадаев: мошенники стали создавать цифровых клонов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мошенники переходят на "цифровые личности": все чаще для обмана они создают "цифровых клонов" людей, используя для этого в том числе дипфейки, и таким образом обманывают их коллег и близких, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на TAdviser SummIT.
"Сейчас вектор кибератак в части мошенничества смещается на "цифровые личности". Сейчас уже люди берут займы не потому, что их в колл-центре на что-то развели, а их условный руководитель просит срочно что-то, какие-то финансовые вопросы решить и ему помочь", - сказал Шадаев.
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По его мнению, в дальнейшем цифровые личности, а также дипфейки будут все плотнее входить в нашу жизнь. В качестве примера он привел применение дипфейков на выборах в парламент Индии, где с помощью этих технологий кандидаты создавали предвыборные видео.
"Это новый тренд, с которым нам надо будет считаться", - резюмировал Шадаев.
Как рассказывал РИА Новости в марте начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд, мошенники стали распространять аудиодипфейки в мессенджерах, основными сценариями их применения стали шантаж и вымогательство. Для их создания требуется всего лишь 45 секунд записи голоса человека. А подделать видео мошенники могут с помощью фотографий и видеозаписей из социальных сетей.
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