https://ria.ru/20240528/moshenniki-1948912567.html

Глава Минцифры рассказал о переходе мошенников на цифровые личности

Глава Минцифры рассказал о переходе мошенников на цифровые личности - РИА Новости, 28.05.2024

Глава Минцифры рассказал о переходе мошенников на цифровые личности

Мошенники переходят на "цифровые личности": все чаще для обмана они создают "цифровых клонов" людей, используя для этого в том числе дипфейки, и таким образом... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:01

2024-05-28T15:01

2024-05-28T15:01

технологии

индия

максут шадаев

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мошенники переходят на "цифровые личности": все чаще для обмана они создают "цифровых клонов" людей, используя для этого в том числе дипфейки, и таким образом обманывают их коллег и близких, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на TAdviser SummIT. "Сейчас вектор кибератак в части мошенничества смещается на "цифровые личности". Сейчас уже люди берут займы не потому, что их в колл-центре на что-то развели, а их условный руководитель просит срочно что-то, какие-то финансовые вопросы решить и ему помочь", - сказал Шадаев. По его мнению, в дальнейшем цифровые личности, а также дипфейки будут все плотнее входить в нашу жизнь. В качестве примера он привел применение дипфейков на выборах в парламент Индии, где с помощью этих технологий кандидаты создавали предвыборные видео. "Это новый тренд, с которым нам надо будет считаться", - резюмировал Шадаев. Как рассказывал РИА Новости в марте начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд, мошенники стали распространять аудиодипфейки в мессенджерах, основными сценариями их применения стали шантаж и вымогательство. Для их создания требуется всего лишь 45 секунд записи голоса человека. А подделать видео мошенники могут с помощью фотографий и видеозаписей из социальных сетей.

https://ria.ru/20240517/moshenniki-1946566503.html

https://ria.ru/20240202/moshenniki-1924953017.html

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, индия, максут шадаев