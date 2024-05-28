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Врио главы Хабаровского края проинспектировал строящийся модульный спортзал - РИА Новости, 28.05.2024
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
09:48 28.05.2024 (обновлено: 11:02 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/khabarovsk-1948823553.html
Врио главы Хабаровского края проинспектировал строящийся модульный спортзал
Врио главы Хабаровского края проинспектировал строящийся модульный спортзал - РИА Новости, 28.05.2024
Врио главы Хабаровского края проинспектировал строящийся модульный спортзал
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и министр спорта РФ Михаил Дегтярев оценили строительство первого в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:48
2024-05-28T11:02
россия
хабаровск
михаил дегтярев
дмитрий демешин
владимир путин
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ХАБАРОВСК, 28 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и министр спорта РФ Михаил Дегтярев оценили строительство первого в регионе общедоступного спортивного зала из модульных конструкций. Об этом Демешин написал в своем Telegram-канале.Дегтярев приехал в Хабаровск с рабочей поездкой. Экс-глава региона с 14 мая текущего года стал министром спорта России, а с 15 мая Демешин назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Хабаровского края. "Спортзал общей площадью 1,5 тысячи квадратных метра из модульных конструкций строится в районе арены "Ерофей" в Хабаровске. На объекте предусмотрены также раздевалки мужская и женская, тренерская, административные и технические помещения... Поблагодарил Минспорта России и Михаила Дегтярёва, которому принадлежит инициатива строительства, за этот проект", - написал Демешин. Глава региона напомнил также, что в будущем здесь будут проводиться соревнования, физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также тренировки по баскетболу, мини-футболу, гандболу и другим игровым видам спорта. В свою очередь министр спорта отметил, что объект законтрактован и оплачен в начале года. Все модульные конструкции были доставлены в Хабаровск в апреле. Объект будет сдан к 1 декабря, уточнил Дегтярев. Объект возводится по линии федеральной программы "Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)" нацпроекта "Демография". Министр спорта указал также, что в крае этот проект знают уже хорошо. "В его рамках возведены три "умные" спортплощадки – две в Хабаровске и одна в Комсомольске-на-Амуре. На это из федерального и краевого бюджетов было направлено 107 миллионов рублей", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. После осмотра объекта врио губернатора Хабаровского края и министр спорта России обсудили перспективы нового спортивного движения в регионе. По мнению Дегтярева, край бы мог развивать фиджитал-спорт (симбиоз классического спорта, киберспорта и цифровых технологий), стать флагманом этого современного направления и построить центр по этому направлению. По словам Демешина, регион обеспечен спортивными сооружениями на 57%. К 2030 году, по поручению президента РФ, этот процент должен достичь 70%. И Хабаровский край уверенно движется к достижению поставленной цели, заявил врио губернатора.
https://rsport.ria.ru/20240512/degtyarev-1945390587.html
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россия, хабаровск, михаил дегтярев, дмитрий демешин, владимир путин
Россия, Хабаровск, Михаил Дегтярев, Дмитрий Демешин, Владимир Путин, Хабаровский край
Врио главы Хабаровского края проинспектировал строящийся модульный спортзал

Демешин и Дегтярев оценили строительство спортивного зала в Хабаровске

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяСтроительство первого общедоступного спортивного зала из модульных конструкций в Хабаровском крае
Строительство первого общедоступного спортивного зала из модульных конструкций в Хабаровском крае
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Строительство первого общедоступного спортивного зала из модульных конструкций в Хабаровском крае
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 28 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин и министр спорта РФ Михаил Дегтярев оценили строительство первого в регионе общедоступного спортивного зала из модульных конструкций. Об этом Демешин написал в своем Telegram-канале.
Дегтярев приехал в Хабаровск с рабочей поездкой. Экс-глава региона с 14 мая текущего года стал министром спорта России, а с 15 мая Демешин назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Хабаровского края.
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"Спортзал общей площадью 1,5 тысячи квадратных метра из модульных конструкций строится в районе арены "Ерофей" в Хабаровске. На объекте предусмотрены также раздевалки мужская и женская, тренерская, административные и технические помещения... Поблагодарил Минспорта России и Михаила Дегтярёва, которому принадлежит инициатива строительства, за этот проект", - написал Демешин.
Глава региона напомнил также, что в будущем здесь будут проводиться соревнования, физкультурно-оздоровительные мероприятия, а также тренировки по баскетболу, мини-футболу, гандболу и другим игровым видам спорта.
В свою очередь министр спорта отметил, что объект законтрактован и оплачен в начале года. Все модульные конструкции были доставлены в Хабаровск в апреле. Объект будет сдан к 1 декабря, уточнил Дегтярев.
Объект возводится по линии федеральной программы "Бизнес – спринт (Я выбираю спорт)" нацпроекта "Демография". Министр спорта указал также, что в крае этот проект знают уже хорошо.
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После осмотра объекта врио губернатора Хабаровского края и министр спорта России обсудили перспективы нового спортивного движения в регионе. По мнению Дегтярева, край бы мог развивать фиджитал-спорт (симбиоз классического спорта, киберспорта и цифровых технологий), стать флагманом этого современного направления и построить центр по этому направлению.
По словам Демешина, регион обеспечен спортивными сооружениями на 57%. К 2030 году, по поручению президента РФ, этот процент должен достичь 70%. И Хабаровский край уверенно движется к достижению поставленной цели, заявил врио губернатора.
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Хабаровский крайРоссияХабаровскМихаил ДегтяревДмитрий ДемешинВладимир Путин
 
 
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