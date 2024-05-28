https://ria.ru/20240528/bayden-1949023835.html
Байден посетит Францию на годовщину высадки союзников в Нормандии
Байден посетит Францию на годовщину высадки союзников в Нормандии - РИА Новости, 28.05.2024
Байден посетит Францию на годовщину высадки союзников в Нормандии
Президент США Джо Байден на следующей неделе посетит Францию для участия в мероприятиях по случают 80-летия высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T23:47
2024-05-28T23:47
2024-05-28T23:47
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ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден на следующей неделе посетит Францию для участия в мероприятиях по случают 80-летия высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "На следующую неделю запланирована невероятно важная внешнеполитическая поездка. Мы едем во Францию на годовщину высадки в Нормандии", - сказала она на брифинге. Союзные войска десантировались в Нормандии 6 июня 1944 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, нормандия, сша, джо байден, карин жан-пьер
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Байден посетит Францию на годовщину высадки союзников в Нормандии
Белый дом: Байден посетит Францию для участия в 80-летии высадки в Нормандии