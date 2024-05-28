https://ria.ru/20240528/bayden-1949023835.html

Байден посетит Францию на годовщину высадки союзников в Нормандии

Байден посетит Францию на годовщину высадки союзников в Нормандии - РИА Новости, 28.05.2024

Байден посетит Францию на годовщину высадки союзников в Нормандии

Президент США Джо Байден на следующей неделе посетит Францию для участия в мероприятиях по случают 80-летия высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T23:47

2024-05-28T23:47

2024-05-28T23:47

в мире

франция

нормандия

сша

джо байден

карин жан-пьер

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942134363_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ed83dee1765ce4e5649dab3835bc2f4.jpg

ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден на следующей неделе посетит Францию для участия в мероприятиях по случают 80-летия высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "На следующую неделю запланирована невероятно важная внешнеполитическая поездка. Мы едем во Францию на годовщину высадки в Нормандии", - сказала она на брифинге. Союзные войска десантировались в Нормандии 6 июня 1944 года.

https://ria.ru/20240418/frantsiya-1940633311.html

франция

нормандия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, франция, нормандия, сша, джо байден, карин жан-пьер