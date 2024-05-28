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Байден посетит Францию на годовщину высадки союзников в Нормандии - РИА Новости, 28.05.2024
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23:47 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/bayden-1949023835.html
Байден посетит Францию на годовщину высадки союзников в Нормандии
Байден посетит Францию на годовщину высадки союзников в Нормандии - РИА Новости, 28.05.2024
Байден посетит Францию на годовщину высадки союзников в Нормандии
Президент США Джо Байден на следующей неделе посетит Францию для участия в мероприятиях по случают 80-летия высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T23:47
2024-05-28T23:47
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ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден на следующей неделе посетит Францию для участия в мероприятиях по случают 80-летия высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. "На следующую неделю запланирована невероятно важная внешнеполитическая поездка. Мы едем во Францию на годовщину высадки в Нормандии", - сказала она на брифинге. Союзные войска десантировались в Нормандии 6 июня 1944 года.
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в мире, франция, нормандия, сша, джо байден, карин жан-пьер
В мире, Франция, Нормандия, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, В мире
В мире
Байден посетит Францию на годовщину высадки союзников в Нормандии

Белый дом: Байден посетит Францию для участия в 80-летии высадки в Нормандии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден на следующей неделе посетит Францию для участия в мероприятиях по случают 80-летия высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«
"На следующую неделю запланирована невероятно важная внешнеполитическая поездка. Мы едем во Францию на годовщину высадки в Нормандии", - сказала она на брифинге.
Союзные войска десантировались в Нормандии 6 июня 1944 года.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреВ миреФранцияНормандияСШАДжо БайденКарин Жан-Пьер
 
 
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