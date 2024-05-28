https://ria.ru/20240528/avtomobili-1948945038.html

Балтийско-Арктический филиал Росприроднадзора передал автомобили в зону СВО

Балтийско-Арктический филиал Росприроднадзора передал автомобили в зону СВО - РИА Новости, 28.05.2024

Балтийско-Арктический филиал Росприроднадзора передал автомобили в зону СВО

Сотрудники Балтийско-Арктического филиала Росприроднадзора передали три внедорожника в полной боевой готовности военнослужащим в зону спецоперации, они будут... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:37

2024-05-28T16:37

2024-05-28T16:37

надежные люди

донецкая народная республика

ростов-на-дону

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Сотрудники Балтийско-Арктического филиала Росприроднадзора передали три внедорожника в полной боевой готовности военнослужащим в зону спецоперации, они будут выполнять задачи в минометной бригаде ДНР, сообщили в мурманском отделении Народного фронта. "Внедорожники "УАЗ", Ford, Kia – "первые ласточки", переданные нам Балтийско-Арктическим управлением Росприроднадзора... Все три – в полной боевой готовности с комплектующими и гостинцами на борту: свежими рыбными консервами, изготовленными на Кольском полуострове", - говорится в сообщении. Отмечается, что автомобилям предстоит выполнять боевые задачи минометной бригады ДНР. К месту назначения груз следует на железнодорожной платформе, предоставленной компанией "РЖД". Ориентировочный срок прибытия в Ростов-на-Дону - 10 июня, дальше машины поедут своим ходом, отметили в Народном фронте.

https://ria.ru/20240506/avtomobili-1944191041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

донецкая народная республика, ростов-на-дону, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), ульяновский автомобильный завод (уаз), ford motor, kia rio, гуманитарная помощь, благотворительность