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Балтийско-Арктический филиал Росприроднадзора передал автомобили в зону СВО - РИА Новости, 28.05.2024
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16:37 28.05.2024
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Балтийско-Арктический филиал Росприроднадзора передал автомобили в зону СВО
Балтийско-Арктический филиал Росприроднадзора передал автомобили в зону СВО - РИА Новости, 28.05.2024
Балтийско-Арктический филиал Росприроднадзора передал автомобили в зону СВО
Сотрудники Балтийско-Арктического филиала Росприроднадзора передали три внедорожника в полной боевой готовности военнослужащим в зону спецоперации, они будут... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:37
2024-05-28T16:37
надежные люди
донецкая народная республика
ростов-на-дону
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Сотрудники Балтийско-Арктического филиала Росприроднадзора передали три внедорожника в полной боевой готовности военнослужащим в зону спецоперации, они будут выполнять задачи в минометной бригаде ДНР, сообщили в мурманском отделении Народного фронта. "Внедорожники "УАЗ", Ford, Kia – "первые ласточки", переданные нам Балтийско-Арктическим управлением Росприроднадзора... Все три – в полной боевой готовности с комплектующими и гостинцами на борту: свежими рыбными консервами, изготовленными на Кольском полуострове", - говорится в сообщении. Отмечается, что автомобилям предстоит выполнять боевые задачи минометной бригады ДНР. К месту назначения груз следует на железнодорожной платформе, предоставленной компанией "РЖД". Ориентировочный срок прибытия в Ростов-на-Дону - 10 июня, дальше машины поедут своим ходом, отметили в Народном фронте.
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донецкая народная республика, ростов-на-дону, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), ульяновский автомобильный завод (уаз), ford motor, kia rio, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Ростов-на-Дону, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Ford Motor, Kia Rio, В мире, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Балтийско-Арктический филиал Росприроднадзора передал автомобили в зону СВО

© Народный фронт I Мурманская область/TelegramБалтийско-Арктический филиал Росприроднадзора передал три автомобиля в зону СВО
Балтийско-Арктический филиал Росприроднадзора передал три автомобиля в зону СВО
© Народный фронт I Мурманская область/Telegram
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МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Сотрудники Балтийско-Арктического филиала Росприроднадзора передали три внедорожника в полной боевой готовности военнослужащим в зону спецоперации, они будут выполнять задачи в минометной бригаде ДНР, сообщили в мурманском отделении Народного фронта.
"Внедорожники "УАЗ", Ford, Kia – "первые ласточки", переданные нам Балтийско-Арктическим управлением Росприроднадзора... Все три – в полной боевой готовности с комплектующими и гостинцами на борту: свежими рыбными консервами, изготовленными на Кольском полуострове", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобилям предстоит выполнять боевые задачи минометной бригады ДНР. К месту назначения груз следует на железнодорожной платформе, предоставленной компанией "РЖД". Ориентировочный срок прибытия в Ростов-на-Дону - 10 июня, дальше машины поедут своим ходом, отметили в Народном фронте.
Участникам СВО передали в Ростове автомобили УАЗ Буханка от Минпромторга - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Участникам СВО передали в Ростове автомобили УАЗ "Буханка" от Минпромторга
6 мая, 16:39
 
Надежные людиВ миреДонецкая Народная РеспубликаРостов-на-ДонуФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)Ford MotorKia RioГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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