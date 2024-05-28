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Балтийско-Арктический филиал Росприроднадзора передал автомобили в зону СВО
Балтийско-Арктический филиал Росприроднадзора передал автомобили в зону СВО - РИА Новости, 28.05.2024
Балтийско-Арктический филиал Росприроднадзора передал автомобили в зону СВО
Сотрудники Балтийско-Арктического филиала Росприроднадзора передали три внедорожника в полной боевой готовности военнослужащим в зону спецоперации, они будут... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:37
2024-05-28T16:37
2024-05-28T16:37
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донецкая народная республика
ростов-на-дону
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МУРМАНСК, 28 мая – РИА Новости. Сотрудники Балтийско-Арктического филиала Росприроднадзора передали три внедорожника в полной боевой готовности военнослужащим в зону спецоперации, они будут выполнять задачи в минометной бригаде ДНР, сообщили в мурманском отделении Народного фронта. "Внедорожники "УАЗ", Ford, Kia – "первые ласточки", переданные нам Балтийско-Арктическим управлением Росприроднадзора... Все три – в полной боевой готовности с комплектующими и гостинцами на борту: свежими рыбными консервами, изготовленными на Кольском полуострове", - говорится в сообщении. Отмечается, что автомобилям предстоит выполнять боевые задачи минометной бригады ДНР. К месту назначения груз следует на железнодорожной платформе, предоставленной компанией "РЖД". Ориентировочный срок прибытия в Ростов-на-Дону - 10 июня, дальше машины поедут своим ходом, отметили в Народном фронте.
https://ria.ru/20240506/avtomobili-1944191041.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, ростов-на-дону, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), ульяновский автомобильный завод (уаз), ford motor, kia rio, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Донецкая Народная Республика, Ростов-на-Дону, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Ford Motor, Kia Rio, В мире, Гуманитарная помощь, Благотворительность