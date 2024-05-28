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Россия заинтересована в стабильной ситуации в Армении, заявили в Совфеде - РИА Новости, 28.05.2024
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09:58 28.05.2024 (обновлено: 10:07 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/armeniya-1948824739.html
Россия заинтересована в стабильной ситуации в Армении, заявили в Совфеде
Россия заинтересована в стабильной ситуации в Армении, заявили в Совфеде - РИА Новости, 28.05.2024
Россия заинтересована в стабильной ситуации в Армении, заявили в Совфеде
В России заинтересованы в стабильной ситуации в Армении, РФ будет работать с любой властью в республике, главное, чтобы там не было никаких человеческих жертв,... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:58
2024-05-28T10:07
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В России заинтересованы в стабильной ситуации в Армении, РФ будет работать с любой властью в республике, главное, чтобы там не было никаких человеческих жертв, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. "Очередные акции протеста начались утром 27 мая в разных регионах Армении. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за согласования между Баку и Ереваном границы в районе Тавушской области", - написал политик в своем Telegram-канале. По словам Джабарова, в России внимательно наблюдают за ситуацией, потому что Армения — "наш партнер по ОДКБ, хотя они в последнее время все чаще говорят о выходе из этой структуры". Кроме того, это член Евразийского экономического союза. "Пока мы видим, что Пашинян сохранил власть и после выборов, и после второй карабахской войны. У него достаточно прочные позиции", - написал законодатель. "Мы заинтересованы, чтобы в республике была стабильность. Россия будет работать с любой властью в Армении. Главное, чтобы там не было никаких человеческих жертв", - отметил Джабаров. Сенатор подчеркнул, что Россия всегда говорит, что "мы — естественные союзники Армении и надеемся, что останемся ими и в будущем". "Любые попытки нас столкнуть будут иметь самые тяжелые последствия для самой Армении, потому что более верного союзника, чем Россия, у армян нет", - заключил он. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
https://ria.ru/20240421/aktsiya-1941393151.html
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в мире, россия, армения, ереван, владимир джабаров, никол пашинян, совет федерации рф, одкб, евразийский экономический союз
В мире, Россия, Армения, Ереван, Владимир Джабаров, Никол Пашинян, Совет Федерации РФ, ОДКБ, Евразийский экономический союз
Россия заинтересована в стабильной ситуации в Армении, заявили в Совфеде

Сенатор Джабаров: в России готовы работать с любой властью в Армении

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В России заинтересованы в стабильной ситуации в Армении, РФ будет работать с любой властью в республике, главное, чтобы там не было никаких человеческих жертв, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"Очередные акции протеста начались утром 27 мая в разных регионах Армении. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за согласования между Баку и Ереваном границы в районе Тавушской области", - написал политик в своем Telegram-канале.
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По словам Джабарова, в России внимательно наблюдают за ситуацией, потому что Армения — "наш партнер по ОДКБ, хотя они в последнее время все чаще говорят о выходе из этой структуры". Кроме того, это член Евразийского экономического союза. "Пока мы видим, что Пашинян сохранил власть и после выборов, и после второй карабахской войны. У него достаточно прочные позиции", - написал законодатель.
«
"Мы заинтересованы, чтобы в республике была стабильность. Россия будет работать с любой властью в Армении. Главное, чтобы там не было никаких человеческих жертв", - отметил Джабаров.
Сенатор подчеркнул, что Россия всегда говорит, что "мы — естественные союзники Армении и надеемся, что останемся ими и в будущем". "Любые попытки нас столкнуть будут иметь самые тяжелые последствия для самой Армении, потому что более верного союзника, чем Россия, у армян нет", - заключил он.
С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
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В миреРоссияАрменияЕреванВладимир ДжабаровНикол ПашинянСовет Федерации РФОДКБЕвразийский экономический союз
 
 
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