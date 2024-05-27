https://ria.ru/20240527/rosaviatsiya-1948789156.html
Росавиация подтвердила, что аэропорты Москвы работают штатно
Росавиация подтвердила, что аэропорты Москвы работают штатно - РИА Новости, 27.05.2024
Росавиация подтвердила, что аэропорты Москвы работают штатно
Аэропорты московского региона работают штатно после временных ограничений, сообщает Росавиация в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T22:15
2024-05-27T22:15
2024-05-27T22:15
жуковский
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Аэропорты московского региона работают штатно после временных ограничений, сообщает Росавиация в своем Telegram-канале. "Аэропорты московского региона работают штатно. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов вечером 27 мая (понедельник) на работу аэропортов Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения - с 20:46 до 21:20 мск", - говорится в сообщении. Уточняется, что в период действия временных ограничений уходов самолетов на запасные аэродромы не было. Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это главный приоритет.
https://ria.ru/20240527/shar-1948784797.html
жуковский
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жуковский, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), москва
Жуковский, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Домодедово (аэропорт), Москва
Росавиация подтвердила, что аэропорты Москвы работают штатно
Росавиация: аэропорты Москвы работают штатно после временных ограничений