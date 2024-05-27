https://ria.ru/20240527/petrov_post-1866417740.html

Петров пост в 2024 году: когда начинается, подробный календарь питания

Петров пост 2024: какого числа начало, суть, что можно кушать и сколько длится

Петров пост в 2024 году: когда начинается, подробный календарь питания

Петров пост – летний многодневный пост, установленный в память о святых апостолах Петра и Павла. Когда его начало и какого числа заканчивается период... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T19:26

2024-05-27T19:26

2024-05-27T19:26

религия

общество

россия

петров пост (апостольский пост)

религия

православие

русская православная церковь

религиозные праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866430567_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_110a51c24d1efb8c63842d49f793c2f9.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Петров пост – летний многодневный пост, установленный в память о святых апостолах Петра и Павла. Когда его начало и какого числа заканчивается период ограничений в 2024 году, сколько дней поститься, разрешенные продукты и можно ли праздновать свадьбу в это время – в материале РИА Новости.Петров постПетров - один из двух приходящихся на лето постов наряду с Успенским. Он получил свое название в честь святых апостолов Петра и Павла. Именно поэтому Петров пост нередко называют Апостольским или Петропавловским.Петров пост является не самым строгим: апостол Петр считается покровителем рыболовов, так как родился в семье рыбаков, поэтому во многие дни поста разрешается есть рыбу.Какого числа начало и когда заканчиваетсяДаты Петрова поста переходящие, то есть меняются каждый год и зависят от празднования Пасхии Святой Троицы. В 2024 году пост пройдет с 1 по 11 июля.Сколько дней длитсяИз-за того, что дата начала Петрова поста каждый год разная, а конечная дата остается неизменной, продолжительность поста также постоянно меняется. В этом году поститься необходимо всего 11 дней.История и сутьВпервые Петров пост упоминается в "Апостольском писании", которое создал святой Ипполит Римский в III веке. Тогда он не связывался с Петром и Павлом и назывался постом Пятидесятницы. Он был своего рода компенсацией и предназначался для тех верующих, кто по каким-то причинам не смог соблюдать Великий пост. Уже позже, когда День Петра и Павла стал одним из самых почитаемых церковных праздников, этот пост получил свое нынешнее название.Его суть в том, чтобы помочь верующим подготовиться ко дню памяти святых апостолов, которые и сами постились перед тем, как отправиться проповедовать христианство всему миру. Пост необходим не только для "телесной" чистоты, но и для духовной. Суть не просто отказаться от некоторых продуктов, но и исключить разрушительные эмоции, уделить больше времени молитвам и благочестивым деяниям. Как верят христиане, пост помогает почувствовать единение с Богом.ТрадицииПомимо соблюдения особого рациона, на время Петрова поста также сложились некоторые традиции:Что можно и нельзя употреблять в пищуНа период Петрова поста запрещается есть мясо, яйца, молочные продукты и блюда, для приготовления которых они используются. Зато список разрешенных продуктов разнообразен, поэтому поститься не так сложно:Также во время поста не запрещен алкоголь, можно выпивать бокал вина в субботу и воскресенье. Но лучше в период говения не придаваться пагубному пристрастию.Как подготовитьсяНесмотря на то, что Петров пост не считается строгим, он все равно требует значительной корректировки привычного рациона питания. Чтобы этот период прошел без стресса и вреда для организма, нужно за 1–2 недели начать готовиться:Также стоит перед постом посетить врача, особенно это касается людей с различными хроническими заболеваниями. Это необходимо для исключения возможных рисков для здоровья.Для некоторых категорий людей допустимы послабления, в частности это касается беременных и кормящих женщин, военнослужащих, учащихся и работающих на тяжелых производствах. Детей лучше избавить от необходимости поститься, их рацион должен быть полноценным и разнообразным, но можно ограничить потребление сладостей.Правила поведенияПомимо очищения телесного, пост необходим для очищения духовного, поэтому существуют определенные правила поведения:Можно ли играть свадьбуДля многих лето — традиционная пора свадеб. Но духовенство рекомендует подождать. Гражданская церемония в ЗАГСе не запрещена. А вот с венчанием все не так просто. В период многодневных говений таинство не совершается. Отчасти это связано с большим соблазном нарушить строгий рацион, ведь сложно угодить всем гостям исключительно постными блюдами. Также свадьбы чаще всего сопровождаются шумным весельем и чрезмерным распитием алкоголя, что не допускается во время поста.К тому же существует поверье, что в паре, заключившей брак в Петров пост, будет много ссор и скандалов.Календарь питания по дням-2024Чтобы проще было соблюдать пост и не путаться в особенностях рациона, можно ориентироваться на календарь питания:

https://ria.ru/20240506/yaytsa-1944058906.html

https://ria.ru/20220619/posty-1796304285.html

https://ria.ru/20240413/pervozvanskiy-1939653550.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, петров пост (апостольский пост), религия, православие, русская православная церковь, религиозные праздники