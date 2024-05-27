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В Госдуме заявили о скором освобождении Часова Яра - РИА Новости, 27.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 27.05.2024 (обновлено: 22:16 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/osvobozhdenie-1948787650.html
В Госдуме заявили о скором освобождении Часова Яра
В Госдуме заявили о скором освобождении Часова Яра - РИА Новости, 27.05.2024
В Госдуме заявили о скором освобождении Часова Яра
Идут бои за южную часть Часова Яра, город будет полностью освобожден в ближайшее время, заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T22:02
2024-05-27T22:16
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
часов яр
донецкая народная республика
виктор водолацкий
госдума рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Идут бои за южную часть Часова Яра, город будет полностью освобожден в ближайшее время, заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "За Часов Яр, за южную сторону идут бои, но мы освобождаем, мы бережем наших бойцов для того, чтобы максимально было меньше потерь с нашей стороны. Я думаю, что в ближайшее время Часов Яр будет освобожден полностью", - сказал Водолацкий. Депутат отметил, что каждый дом и переулок в городе были превращены в укрепрайоны. "Часов Яр для них является важным стратегическим элементом, потому что рядом проходящие дороги - это снабжение подразделений ВСУ и наемников. С освобождением Часова Яра у них перерезается огромное количество линий по поставке вооружений, техники, ротации", - рассказал он. Минобороны сообщило в понедельник, что российские подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение трём украинским бригадам у Раздоловки и Часова Яра в ДНР, потери противника составили более 460 человек.
https://ria.ru/20240527/obstrel-1948691316.html
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луганская народная республика, часов яр, донецкая народная республика, виктор водолацкий, госдума рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Виктор Водолацкий, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
В Госдуме заявили о скором освобождении Часова Яра

Депутат Водолацкий: в ближайшее время Часов Яр будет полностью освобожден

© AP Photo / Ukraine Patrol PoliceГород Часов Яр
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Ukraine Patrol Police
Город Часов Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Идут бои за южную часть Часова Яра, город будет полностью освобожден в ближайшее время, заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«
"За Часов Яр, за южную сторону идут бои, но мы освобождаем, мы бережем наших бойцов для того, чтобы максимально было меньше потерь с нашей стороны. Я думаю, что в ближайшее время Часов Яр будет освобожден полностью", - сказал Водолацкий.
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Депутат отметил, что каждый дом и переулок в городе были превращены в укрепрайоны.
«
"Часов Яр для них является важным стратегическим элементом, потому что рядом проходящие дороги - это снабжение подразделений ВСУ и наемников. С освобождением Часова Яра у них перерезается огромное количество линий по поставке вооружений, техники, ротации", - рассказал он.
Минобороны сообщило в понедельник, что российские подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение трём украинским бригадам у Раздоловки и Часова Яра в ДНР, потери противника составили более 460 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаВиктор ВодолацкийГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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