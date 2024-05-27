https://ria.ru/20240527/osvobozhdenie-1948787650.html

В Госдуме заявили о скором освобождении Часова Яра

В Госдуме заявили о скором освобождении Часова Яра - РИА Новости, 27.05.2024

В Госдуме заявили о скором освобождении Часова Яра

Идут бои за южную часть Часова Яра, город будет полностью освобожден в ближайшее время, заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T22:02

2024-05-27T22:02

2024-05-27T22:16

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

часов яр

донецкая народная республика

виктор водолацкий

госдума рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Идут бои за южную часть Часова Яра, город будет полностью освобожден в ближайшее время, заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "За Часов Яр, за южную сторону идут бои, но мы освобождаем, мы бережем наших бойцов для того, чтобы максимально было меньше потерь с нашей стороны. Я думаю, что в ближайшее время Часов Яр будет освобожден полностью", - сказал Водолацкий. Депутат отметил, что каждый дом и переулок в городе были превращены в укрепрайоны. "Часов Яр для них является важным стратегическим элементом, потому что рядом проходящие дороги - это снабжение подразделений ВСУ и наемников. С освобождением Часова Яра у них перерезается огромное количество линий по поставке вооружений, техники, ротации", - рассказал он. Минобороны сообщило в понедельник, что российские подразделения группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение трём украинским бригадам у Раздоловки и Часова Яра в ДНР, потери противника составили более 460 человек.

https://ria.ru/20240527/obstrel-1948691316.html

https://ria.ru/20240527/frantsiya-1948739796.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, часов яр, донецкая народная республика, виктор водолацкий, госдума рф, вооруженные силы украины