https://ria.ru/20240527/oblomki-1948749801.html
В Волгоградской области нашли обломки летающего объекта
В Волгоградской области нашли обломки летающего объекта - РИА Новости, 27.05.2024
В Волгоградской области нашли обломки летающего объекта
Обломки летающего объекта обнаружены в Еланском районе Волгоградской области, повреждений на земле и пострадавших нет, сообщила администрация района своём... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:13
2024-05-27T19:13
2024-05-27T19:13
волгоградская область
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 27 мая - РИА Новости. Обломки летающего объекта обнаружены в Еланском районе Волгоградской области, повреждений на земле и пострадавших нет, сообщила администрация района своём Telegram-канале. По информации властей, обломки обнаружены на территории Рассветовского сельского поселения. "Обломки обнаружены в безлюдной местности, они находятся на расстоянии от населенных пунктов, повреждений имущества граждан и инфраструктуры не произошло, жертв нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240220/obekt-1928399557.html
волгоградская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, волгоград, происшествия
Волгоградская область, Волгоград, Происшествия
В Волгоградской области нашли обломки летающего объекта
Под Волгоградом в Еланском районе нашли обломки летающего объекта, жертв нет