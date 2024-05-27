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В Волгоградской области нашли обломки летающего объекта - РИА Новости, 27.05.2024
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19:13 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/oblomki-1948749801.html
В Волгоградской области нашли обломки летающего объекта
В Волгоградской области нашли обломки летающего объекта - РИА Новости, 27.05.2024
В Волгоградской области нашли обломки летающего объекта
Обломки летающего объекта обнаружены в Еланском районе Волгоградской области, повреждений на земле и пострадавших нет, сообщила администрация района своём... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T19:13
2024-05-27T19:13
волгоградская область
волгоград
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 27 мая - РИА Новости. Обломки летающего объекта обнаружены в Еланском районе Волгоградской области, повреждений на земле и пострадавших нет, сообщила администрация района своём Telegram-канале. По информации властей, обломки обнаружены на территории Рассветовского сельского поселения. "Обломки обнаружены в безлюдной местности, они находятся на расстоянии от населенных пунктов, повреждений имущества граждан и инфраструктуры не произошло, жертв нет", - говорится в сообщении.
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волгоградская область, волгоград, происшествия
Волгоградская область, Волгоград, Происшествия
В Волгоградской области нашли обломки летающего объекта

Под Волгоградом в Еланском районе нашли обломки летающего объекта, жертв нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОЛГОГРАД, 27 мая - РИА Новости. Обломки летающего объекта обнаружены в Еланском районе Волгоградской области, повреждений на земле и пострадавших нет, сообщила администрация района своём Telegram-канале.
По информации властей, обломки обнаружены на территории Рассветовского сельского поселения.
"Обломки обнаружены в безлюдной местности, они находятся на расстоянии от населенных пунктов, повреждений имущества граждан и инфраструктуры не произошло, жертв нет", - говорится в сообщении.
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