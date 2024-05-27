https://ria.ru/20240527/oblomki-1948749801.html

В Волгоградской области нашли обломки летающего объекта

В Волгоградской области нашли обломки летающего объекта - РИА Новости, 27.05.2024

В Волгоградской области нашли обломки летающего объекта

Обломки летающего объекта обнаружены в Еланском районе Волгоградской области, повреждений на земле и пострадавших нет, сообщила администрация района своём... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T19:13

2024-05-27T19:13

2024-05-27T19:13

волгоградская область

волгоград

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 27 мая - РИА Новости. Обломки летающего объекта обнаружены в Еланском районе Волгоградской области, повреждений на земле и пострадавших нет, сообщила администрация района своём Telegram-канале. По информации властей, обломки обнаружены на территории Рассветовского сельского поселения. "Обломки обнаружены в безлюдной местности, они находятся на расстоянии от населенных пунктов, повреждений имущества граждан и инфраструктуры не произошло, жертв нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240220/obekt-1928399557.html

волгоградская область

волгоград

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

волгоградская область, волгоград, происшествия