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Путин и Мирзиеев договорились нарастить товарооборот до 30 млрд долларов

Путин и Мирзиеев договорились нарастить товарооборот до 30 млрд долларов - РИА Новости, 27.05.2024

Путин и Мирзиеев договорились нарастить товарооборот до 30 млрд долларов

Москва и Ташкент согласовали повышение товарооборота до 30 миллиардов долларов, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с Владимиром Путиным. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:26

2024-05-27T14:26

2024-05-27T15:08

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ТАШКЕНТ, 27 мая — РИА Новости. Москва и Ташкент согласовали повышение товарооборота до 30 миллиардов долларов, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с Владимиром Путиным."Сегодня мы с уважаемым Владимиром Владимировичем договорились о новых целевых ориентирах выйти на объемы товарооборота в 30 миллиардов долларов в ближайшей перспективе. Потенциал и все возможности для этого есть", — подчеркнул он.Мирзиеев заверил, что Россия традиционно остается крупным торговым партнером Узбекистана. По его словам, товарооборот между странами с начала года вырос на 30%, а за последние семь лет он увеличился в 2,5 раза. При этом кардинально изменилась его структура с повышением доли продукции с высокой добавленной стоимостью.Президент Узбекистана добавил, что в России в ближайшее время начнет работать торговое представительство республики."Считаем важным продолжить на экспертном уровне работу по оценке и выявлению дополнительных резервов для увеличения товарооборота, в том числе в рамках программ импортозамещения", — отметил он.Глава государства также назвал Москву важным стратегическим партнером в поставках газа, нефти и нефтепродуктов. Он подчеркнул, что благодаря поддержке Владимира Путина с прошлого года Узбекистан начал прием российского голубого топлива по действующему трубопроводу в реверсном режиме. "Есть договоренность о модернизации газотранспортной системы, увеличении объемов поставок газа, нефти и нефтепродуктов, реализации проектов с ведущими российскими компаниями по переработке углеводородов", — добавил Мирзиеев.Помимо этого, Москва и Ташкент договорились о создании в республике АЭС малой мощности. По словам президента Узбекистана, соответствующее соглашение будет подписано сегодня. Он отметил, что условия и технические аспекты этого проекта давно обсуждались на уровне экспертов и между двумя странами есть взаимопонимание и готовность ускорить его реализацию.Кроме того, Мирзиеев заявил о необходимости продолжать сотрудничество с Москвой на многосторонних площадках, включая ООН, СНГ и ШОС. По его словам, Узбекистан выступает за дальнейшее развитие активного политического диалога и обмена с Россией. Ташкент также намерен продолжать и расширять интенсивные системные контакты на уровне парламентов, правительств, министров, ведомств, регионов, общественности, экспертных и деловых кругов.Президент Узбекистана добавил, что вместе с Путиным они прошлись по всем пунктам повестки дня, отдельно остановившись на выполнении принятых поручений по прошлогодней встрече в Москве. Кроме того, лидеры двух стран проанализировали результаты совместной работы в торговле, промышленной кооперации и энергетике.Владимир Путин прилетел в Узбекистан накануне с государственным визитом. В понедельник проводятся двусторонние переговоры на высшем уровне.

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экономика, узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, владимир путин, в мире