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Сторонники главы Гагаузии собрались на акцию в ее поддержку в Кишиневе - РИА Новости, 27.05.2024
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12:09 27.05.2024 (обновлено: 12:39 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/gagauziya-1948588288.html
Сторонники главы Гагаузии собрались на акцию в ее поддержку в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузии собрались на акцию в ее поддержку в Кишиневе - РИА Новости, 27.05.2024
Сторонники главы Гагаузии собрались на акцию в ее поддержку в Кишиневе
Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, где после перерыва почти в месяц... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T12:09
2024-05-27T12:39
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, где после перерыва почти в месяц продолжится рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости. Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Заседание продлилось меньше часа, его перенесли на 27 мая. Сторона защиты обратила внимание, что прокуратура не предоставила Гуцул документы на русском языке, как того требует закон. Перерыв понадобился, чтобы в прокуратуре подготовили перевод. Митингующие скандируют "Победа". В руках у них баннеры с надписями: "Гуцул - наш башкан, законно избранный", "Жене - свободу!". Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240426/gutsul-1942630412.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, таможенный союз
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Таможенный союз
Сторонники главы Гагаузии собрались на акцию в ее поддержку в Кишиневе

Сторонники главы Гагаузии Гуцул собрались в поддержку ее на суде в Кишиневе

© Sputnik МолдоваАкция в поддержку Евгении Гуцул перед зданием суда Кишинева
Акция в поддержку Евгении Гуцул перед зданием суда Кишинева
© Sputnik Молдова
Акция в поддержку Евгении Гуцул перед зданием суда Кишинева
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул собрались в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, где после перерыва почти в месяц продолжится рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости.
Судебный процесс против Гуцул начался 30 апреля. Заседание продлилось меньше часа, его перенесли на 27 мая. Сторона защиты обратила внимание, что прокуратура не предоставила Гуцул документы на русском языке, как того требует закон. Перерыв понадобился, чтобы в прокуратуре подготовили перевод.
Глава Гагаузии Гуцул вышла в зал ожидания аэропорта Кишинева к ожидающим ее сторонникам - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Гуцул вышла в зал ожидания аэропорта Кишинева к сторонникам
26 апреля, 21:24
Митингующие скандируют "Победа". В руках у них баннеры с надписями: "Гуцул - наш башкан, законно избранный", "Жене - свободу!".
Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией 24 апреля направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул, которую власти обвиняют в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Гуцул ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Глава Гагаузии Гуцул о повышенном внимании к ней со стороны правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Глава Гагаузии заявила, что власти делают все для ее задержания
26 апреля, 21:58
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулТаможенный союз
 
 
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