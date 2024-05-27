https://ria.ru/20240527/erevan-1948578825.html

В Ереване задержали почти 250 участников акций протеста

В Ереване задержали почти 250 участников акций протеста - РИА Новости, 27.05.2024

В Ереване задержали почти 250 участников акций протеста

Полиция в Ереване задержала почти 250 участников акций с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:53

2024-05-27T11:53

2024-05-27T12:30

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армения

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ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Полиция в Ереване задержала почти 250 участников акций с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД республики. "По состоянию на данный момент в Ереване задержаны 240 участников акций", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о 196 задержанных. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

https://ria.ru/20240527/galstanyan-1948577484.html

https://ria.ru/20240516/armeniya-1946531458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание более двухсот человек на акциях протеста в Армении В Армении уже 240 задержанных на акциях протеста против Пашиняна, сообщило МВД. 2024-05-27T11:53 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ереван, армения, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь