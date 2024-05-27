https://ria.ru/20240527/erevan-1948578825.html
В Ереване задержали почти 250 участников акций протеста
В Ереване задержали почти 250 участников акций протеста - РИА Новости, 27.05.2024
В Ереване задержали почти 250 участников акций протеста
Полиция в Ереване задержала почти 250 участников акций с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:53
2024-05-27T11:53
2024-05-27T12:30
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ЕРЕВАН, 27 мая - РИА Новости. Полиция в Ереване задержала почти 250 участников акций с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД республики. "По состоянию на данный момент в Ереване задержаны 240 участников акций", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о 196 задержанных. С 9 мая в Ереване проходят акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
https://ria.ru/20240527/galstanyan-1948577484.html
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Задержание более двухсот человек на акциях протеста в Армении
В Армении уже 240 задержанных на акциях протеста против Пашиняна, сообщило МВД.
2024-05-27T11:53
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РИА Новости
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в мире, ереван, армения, азербайджан, никол пашинян, армянская апостольская церковь
В мире, Ереван, Армения, Азербайджан, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, В мире
В Ереване задержали почти 250 участников акций протеста
В Ереване задержали 240 участников акций, требовавших отставки Пашиняна