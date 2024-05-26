https://ria.ru/20240526/gorlovka-1948457869.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 26.05.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 26.05.2024
2024-05-26T16:11
2024-05-26T16:11
2024-05-26T16:11
горловка
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет на Горловку, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел и атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 15.40 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП (взрывоопасного предмета) с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Как отмечается, украинские войска также выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населённых пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Представительство ДНР: ВСУ сбросили с БПЛА взрывоопасный предмет на Горловку