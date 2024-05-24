https://ria.ru/20240524/zavod-1948121515.html
В Подмосковье сотрудник завода парализовал его работу надписями на бирках
В Подмосковье сотрудник завода парализовал его работу надписями на бирках - РИА Новости, 24.05.2024
В Подмосковье сотрудник завода парализовал его работу надписями на бирках
Задержан сотрудник оборонного предприятия в Дмитрове, который нанес антироссийские надписи на бирки ключей шкафов для хранения вещей, работа предприятия была на РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:03
2024-05-24T14:03
2024-05-24T14:03
происшествия
россия
дмитров
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Задержан сотрудник оборонного предприятия в Дмитрове, который нанес антироссийские надписи на бирки ключей шкафов для хранения вещей, работа предприятия была на какое-то время приостановлена, сообщает подмосковный главк СК РФ в Telegram-канале. "Установлено, что с января по февраль 2024 года подозреваемый, являясь сотрудником оборонного предприятия, с целью дискредитации деятельности ВС РФ нанес антироссийские надписи на бирки ключей, используемых в ячейках металлического шкафа, предназначенного для хранения вещей сотрудников. Указанные действия привели к временной остановке работы предприятия и созданию помехи его функционирования. Тем самым предприятию нанесен материального ущерб", - говорится в сообщении главка. Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, повлекшей нарушение общественной безопасности и создавшей помехи функционированию объектов промышленности (часть 2 статья 280.3 УК РФ), на допросе подозреваемый признал свою вину. Подозреваемый отправлен под домашний арест, добавили в СК.
https://ria.ru/20231014/shtraf-1902763836.html
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дмитров
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, дмитров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Дмитров, Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье сотрудник завода парализовал его работу надписями на бирках
В Дмитрове задержали сотрудника оборонного предприятия за антироссийские надписи
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Задержан сотрудник оборонного предприятия в Дмитрове, который нанес антироссийские надписи на бирки ключей шкафов для хранения вещей, работа предприятия была на какое-то время приостановлена, сообщает подмосковный главк СК РФ в Telegram-канале
.
"Установлено, что с января по февраль 2024 года подозреваемый, являясь сотрудником оборонного предприятия, с целью дискредитации деятельности ВС РФ нанес антироссийские надписи на бирки ключей, используемых в ячейках металлического шкафа, предназначенного для хранения вещей сотрудников. Указанные действия привели к временной остановке работы предприятия и созданию помехи его функционирования. Тем самым предприятию нанесен материального ущерб", - говорится в сообщении главка.
Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ, повлекшей нарушение общественной безопасности и создавшей помехи функционированию объектов промышленности (часть 2 статья 280.3 УК РФ), на допросе подозреваемый признал свою вину.
Подозреваемый отправлен под домашний арест, добавили в СК.