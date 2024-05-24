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Заседание Совета глав правительств СНГ. Прямая трансляция
Заседание Совета глав правительств СНГ. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.05.2024
Заседание Совета глав правительств СНГ. Прямая трансляция
В Ашхабаде проходит заседание Совета глав правительств СНГ. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:32
2024-05-24T13:32
2024-05-24T13:32
снг
ашхабад
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В Ашхабаде проходит заседание Совета глав правительств СНГ.
ашхабад
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Заседание Совета глав правительств СНГ
Заседание Совета глав правительств СНГ
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РИА Новости
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4.7
96
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снг, ашхабад, видео
СНГ, Ашхабад
Заседание Совета глав правительств СНГ. Прямая трансляция
В Ашхабаде проходит заседание Совета глав правительств СНГ.
2024-05-24T13:32
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PT37M35S
В Ашхабаде проходит заседание Совета глав правительств СНГ.