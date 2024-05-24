https://ria.ru/20240524/zakharova-1948155276.html

МИД России: резолюция ООН по "геноциду" носит антисербский характер

МИД России: резолюция ООН по "геноциду" носит антисербский характер - РИА Новости, 24.05.2024

МИД России: резолюция ООН по "геноциду" носит антисербский характер

Резолюция по "геноциду" в Сребренице носит ярко выраженный политизированный и антисербский характер, за рассуждениями гуманитарного характера прослеживается... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T15:40

2024-05-24T15:40

2024-05-24T15:52

в мире

сребреница

россия

мария захарова

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Резолюция по "геноциду" в Сребренице носит ярко выраженный политизированный и антисербский характер, за рассуждениями гуманитарного характера прослеживается намерение возложить всю ответственность за конфликт на сербский народ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Резолюция носит ярко выраженный политизированный и антисербский характер. За демагогическими рассуждениями гуманитарного характера отчетливо прослеживается намерение возложить всю ответственность за югоконфликт на сербский народ, тем самым наказать его за свободомыслие, самостоятельность и нежелание "прогибаться" под натовские распоряжения", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.Захарова добавила, что инициаторы принятия Генассамблеей ООН данного документа "имеют наглость заявлять", что его цель – способствовать межнациональному примирению и единству трех государствообразующих народов БиГ (бошняков, сербов и хорватов).По ее словам, Россия убеждена, что эффект будет обратным заявленному - авторы резолюции и те, кто проголосовал за нее, не могут не знать о сложной ситуации в БиГ, где на протяжении длительного времени "грубо попираются легитимные интересы Республики Сербской"."Россия вместе с единомышленниками пыталась вразумить авторов антисербской затеи. В ходе инициированного нами 30 апреля открытого заседания СБ ООН привлекли внимание Совета к угрозам Дейтонскому соглашению, в том числе вследствие принятия резолюции по Сребренице. Ни нас, ни сербов западники слушать не захотели. Пагубные последствия остаются на их совести", - подчеркнула Захарова.Ранее ГА ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице", представленную Германией и Руандой. Согласно резолюции, Генассамблея ООН "постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно". Текст "безоговорочно осуждает любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события". За резолюцию проголосовали 84 страны, 19 были против, 68 воздержались.

https://ria.ru/20240524/zakharova-1948152847.html

https://ria.ru/20240523/rezolyutsiya-1948004234.html

https://ria.ru/20240515/nebenzya-1946259062.html

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в мире, сребреница, россия, мария захарова