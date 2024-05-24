https://ria.ru/20240524/zakharova-1948152847.html
МИД России: резолюция ГА ООН о "геноциде" усилит конфликт на Балканах
МИД России: резолюция ГА ООН о "геноциде" усилит конфликт на Балканах - РИА Новости, 24.05.2024
МИД России: резолюция ГА ООН о "геноциде" усилит конфликт на Балканах
Принятая Генассамблеей ООН резолюция о международном дне памяти "геноцида" в Сребренице только усугубит существующие разногласия и усилит конфликтный потенциал... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T15:34
2024-05-24T15:34
2024-05-24T15:52
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Принятая Генассамблеей ООН резолюция о международном дне памяти "геноцида" в Сребренице только усугубит существующие разногласия и усилит конфликтный потенциал на Балканах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Принятый Генассамблеей документ только усугубит существующие разногласия и усилит конфликтный потенциал на Балканах. Под угрозой – Дейтонское мирное соглашение, которое лежит в основе государственности Боснии и Герцеговины", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.Она отметила, что данный документ является очередной попыткой "западников" переписать историю и закрепить отвечающую их геополитическим интересам трактовку обстоятельств, связанных с межнациональным конфликтом на территории бывшей Югославии.Ранее ГА ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице", представленную Германией и Руандой. Согласно резолюции, Генассамблея ООН "постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно". Текст "безоговорочно осуждает любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события". За резолюцию проголосовали 84 страны, 19 были против, 68 воздержались.
https://ria.ru/20240524/zakharova-1948155276.html
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в мире, балканы, сребреница, россия, мария захарова, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Балканы, Сребреница, Россия, Мария Захарова, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
МИД России: резолюция ГА ООН о "геноциде" усилит конфликт на Балканах
Захарова: резолюция о "геноциде" в Сребренице усилит конфликт на Балканах
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Принятая Генассамблеей ООН резолюция о международном дне памяти "геноцида" в Сребренице только усугубит существующие разногласия и усилит конфликтный потенциал на Балканах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Принятый Генассамблеей документ только усугубит существующие разногласия и усилит конфликтный потенциал на Балканах. Под угрозой – Дейтонское мирное соглашение, которое лежит в основе государственности Боснии и Герцеговины", - сказала Захарова, ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Она отметила, что данный документ является очередной попыткой "западников" переписать историю и закрепить отвечающую их геополитическим интересам трактовку обстоятельств, связанных с межнациональным конфликтом на территории бывшей Югославии.
Ранее ГА ООН приняла скандальную резолюцию о "геноциде в Сребренице", представленную Германией и Руандой. Согласно резолюции, Генассамблея ООН "постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно". Текст "безоговорочно осуждает любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события". За резолюцию проголосовали 84 страны, 19 были против, 68 воздержались.