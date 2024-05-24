https://ria.ru/20240524/zakharova-1948118723.html
МИД ответит на выдворение российского дипломата из Румынии
МИД ответит на выдворение российского дипломата из Румынии - РИА Новости, 24.05.2024
МИД ответит на выдворение российского дипломата из Румынии
Москва отреагирует на высылку российского дипломата из Румынии, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:48
2024-05-24T13:48
2024-05-24T15:02
россия
румыния
москва
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_08bfa3170f944584b5113f2e5f7eb3b9.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Москва отреагирует на высылку российского дипломата из Румынии, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Россия даст соответствующий ответ", — сказала она.Сегодня румынский МИД объявил сотрудника российского посольства в Бухаресте персоной нон грата. Причиной называются "действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях".По информации телеканала Digi24, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом задержали гражданина Румынии за шпионаж. В частности, утверждает телеканал, начиная с 2022 года он вел наблюдение за румынскими или принадлежащими НАТО военными объектами вблизи города Тулча, собирал информацию и фотографировал боевую технику и перемещение личного состава на границе с Украиной. Снимки он затем якобы передавал в российское посольство.
https://ria.ru/20240412/sloveniya-1939551973.html
россия
румыния
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5aee41fe1c23d3332838dd7173b17209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, румыния, москва, мария захарова, в мире
Россия, Румыния, Москва, Мария Захарова, В мире
МИД ответит на выдворение российского дипломата из Румынии
Захарова: Россия ответит на объявление Румынией дипломата РФ персоной нон грата