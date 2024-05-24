https://ria.ru/20240524/zakharova-1948118723.html

МИД ответит на выдворение российского дипломата из Румынии

МИД ответит на выдворение российского дипломата из Румынии - РИА Новости, 24.05.2024

МИД ответит на выдворение российского дипломата из Румынии

Москва отреагирует на высылку российского дипломата из Румынии, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T13:48

2024-05-24T13:48

2024-05-24T15:02

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москва

мария захарова

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Москва отреагирует на высылку российского дипломата из Румынии, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Россия даст соответствующий ответ", — сказала она.Сегодня румынский МИД объявил сотрудника российского посольства в Бухаресте персоной нон грата. Причиной называются "действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях".По информации телеканала Digi24, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом задержали гражданина Румынии за шпионаж. В частности, утверждает телеканал, начиная с 2022 года он вел наблюдение за румынскими или принадлежащими НАТО военными объектами вблизи города Тулча, собирал информацию и фотографировал боевую технику и перемещение личного состава на границе с Украиной. Снимки он затем якобы передавал в российское посольство.

https://ria.ru/20240412/sloveniya-1939551973.html

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россия, румыния, москва, мария захарова, в мире