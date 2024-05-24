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МИД ответит на выдворение российского дипломата из Румынии - РИА Новости, 24.05.2024
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13:48 24.05.2024 (обновлено: 15:02 24.05.2024)
https://ria.ru/20240524/zakharova-1948118723.html
МИД ответит на выдворение российского дипломата из Румынии
МИД ответит на выдворение российского дипломата из Румынии - РИА Новости, 24.05.2024
МИД ответит на выдворение российского дипломата из Румынии
Москва отреагирует на высылку российского дипломата из Румынии, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T13:48
2024-05-24T15:02
россия
румыния
москва
мария захарова
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Москва отреагирует на высылку российского дипломата из Румынии, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова."Россия даст соответствующий ответ", — сказала она.Сегодня румынский МИД объявил сотрудника российского посольства в Бухаресте персоной нон грата. Причиной называются "действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях".По информации телеканала Digi24, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом задержали гражданина Румынии за шпионаж. В частности, утверждает телеканал, начиная с 2022 года он вел наблюдение за румынскими или принадлежащими НАТО военными объектами вблизи города Тулча, собирал информацию и фотографировал боевую технику и перемещение личного состава на границе с Украиной. Снимки он затем якобы передавал в российское посольство.
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россия, румыния, москва, мария захарова, в мире
Россия, Румыния, Москва, Мария Захарова, В мире
МИД ответит на выдворение российского дипломата из Румынии

Захарова: Россия ответит на объявление Румынией дипломата РФ персоной нон грата

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Москва отреагирует на высылку российского дипломата из Румынии, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Россия даст соответствующий ответ", — сказала она.
Сегодня румынский МИД объявил сотрудника российского посольства в Бухаресте персоной нон грата. Причиной называются "действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях".
По информации телеканала Digi24, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и терроризмом задержали гражданина Румынии за шпионаж. В частности, утверждает телеканал, начиная с 2022 года он вел наблюдение за румынскими или принадлежащими НАТО военными объектами вблизи города Тулча, собирал информацию и фотографировал боевую технику и перемещение личного состава на границе с Украиной. Снимки он затем якобы передавал в российское посольство.
Посольство Словении в России - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Россия выслала сотрудника посольства Словении
12 апреля, 11:32
 
РоссияРумынияМоскваМария ЗахароваВ мире
 
 
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