https://ria.ru/20240524/vzryvy-1948138428.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 24.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком

Взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги прогремели в городе Кропивницком, административном центре Кировоградской области на Украине, сообщает... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:45

2024-05-24T14:45

2024-05-24T14:47

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги прогремели в городе Кропивницком, административном центре Кировоградской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Кропивницком слышно взрывы, сообщают корреспонденты "Общестенного", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу тревогу объявили на всей территории Украины, спустя менее получаса ее отменили в большинстве регионов. В Кировоградской области тревога звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

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в мире, кировоградская область, украина