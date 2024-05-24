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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком - РИА Новости, 24.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
Взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги прогремели в городе Кропивницком, административном центре Кировоградской области на Украине, сообщает... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:45
2024-05-24T14:45
2024-05-24T14:47
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги прогремели в городе Кропивницком, административном центре Кировоградской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Кропивницком слышно взрывы, сообщают корреспонденты "Общестенного", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу тревогу объявили на всей территории Украины, спустя менее получаса ее отменили в большинстве регионов. В Кировоградской области тревога звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре
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в мире, кировоградская область, украина
В мире, Кировоградская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком
"Общественное": в Кропивницком в Кировоградской области прогремели взрывы