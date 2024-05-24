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В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 24.05.2024
В Харькове прогремел взрыв
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о взрыве в городе, в Харьковской области звучит тревога. РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T17:13
2024-05-24T17:13
2024-05-24T17:13
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram-канале о взрыве в городе, в Харьковской области звучит тревога. "В Харькове был слышен взрыв", - написал Терехов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 17.05 мск, в Харьковской области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
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в мире, харьков, харьковская область, украина
В мире, Харьков, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Украина
В Харькове прогремел взрыв
Мэр Терехов сообщил о взрыве в Харькове