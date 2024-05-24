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Выплаты на питание беременным в Подмосковье назначат проактивно
Выплаты на питание беременным в Подмосковье назначат проактивно - РИА Новости, 24.05.2024
Выплаты на питание беременным в Подмосковье назначат проактивно
Беременным женщинам, стоящим на учете в государственных медорганизациях Подмосковья, теперь не нужно будет больше самостоятельно обращаться с заявлением на... РИА Новости, 24.05.2024
2024-05-24T14:41
2024-05-24T14:41
2024-05-24T14:41
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Беременным женщинам, стоящим на учете в государственных медорганизациях Подмосковья, теперь не нужно будет больше самостоятельно обращаться с заявлением на назначение ежемесячной денежной выплаты на питание, так как форма будет приходить в личный кабинет на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Когда у будущей мамы срок беременности достигнет 12 недель, она получит в личный кабинет на регпортале предзаполненную форму для оформления выплаты на питание. Ей нужно будет только проверить свои личные данные и направить заявление на рассмотрение", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Беременным женщинам с 12 недель, кормящим матерям до 6 месяцев после родов и детям до трех лет предоставляются ежемесячные выплаты на питание. Если в семье несколько детей до трех лет, то выплата назначается на каждого из них. Решение о назначении выплаты на питание принимается в течение семи рабочих дней после получения от заявителя согласия в личном кабинете на портале госуслуг Московской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), социальные выплаты, беременность
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Социальные выплаты, беременность
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Беременным женщинам, стоящим на учете в государственных медорганизациях Подмосковья, теперь не нужно будет больше самостоятельно обращаться с заявлением на назначение ежемесячной денежной выплаты на питание, так как форма будет приходить в личный кабинет на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Когда у будущей мамы срок беременности достигнет 12 недель, она получит в личный кабинет на регпортале предзаполненную форму для оформления выплаты на питание. Ей нужно будет только проверить свои личные данные и направить заявление на рассмотрение", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
Беременным женщинам с 12 недель, кормящим матерям до 6 месяцев после родов и детям до трех лет предоставляются ежемесячные выплаты на питание. Если в семье несколько детей до трех лет, то выплата назначается на каждого из них.
Решение о назначении выплаты
на питание принимается в течение семи рабочих дней после получения от заявителя согласия в личном кабинете на портале госуслуг Московской области.