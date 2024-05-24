https://ria.ru/20240524/vyplaty-1948136486.html

Выплаты на питание беременным в Подмосковье назначат проактивно

Выплаты на питание беременным в Подмосковье назначат проактивно - РИА Новости, 24.05.2024

Выплаты на питание беременным в Подмосковье назначат проактивно

Беременным женщинам, стоящим на учете в государственных медорганизациях Подмосковья, теперь не нужно будет больше самостоятельно обращаться с заявлением на... РИА Новости, 24.05.2024

2024-05-24T14:41

2024-05-24T14:41

2024-05-24T14:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

социальные выплаты

беременность

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Беременным женщинам, стоящим на учете в государственных медорганизациях Подмосковья, теперь не нужно будет больше самостоятельно обращаться с заявлением на назначение ежемесячной денежной выплаты на питание, так как форма будет приходить в личный кабинет на региональном портале, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Когда у будущей мамы срок беременности достигнет 12 недель, она получит в личный кабинет на регпортале предзаполненную форму для оформления выплаты на питание. Ей нужно будет только проверить свои личные данные и направить заявление на рассмотрение", - сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Беременным женщинам с 12 недель, кормящим матерям до 6 месяцев после родов и детям до трех лет предоставляются ежемесячные выплаты на питание. Если в семье несколько детей до трех лет, то выплата назначается на каждого из них. Решение о назначении выплаты на питание принимается в течение семи рабочих дней после получения от заявителя согласия в личном кабинете на портале госуслуг Московской области.

https://ria.ru/20240524/podmoskove-1948115036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), социальные выплаты, беременность